Todos en el Ayuntamiento lo hacen estupendo, según ellos mismos

Un pleno del Ayuntamiento de Elche en este mandato, en imagen de archivo. / MATÍAS SEGARRA

La semana pasada, se publicaron en este diario entrevistas a los portavoces de los cuatro grupos municipales en el Ayuntamiento. Se trataba de que dieran su opinión sobre la gestión municipal, al cumplirse los dos años de la toma de posesión de la actual Corporación.

Un factor que llama la atención en las cuatro entrevistas es una curiosa coincidencia: los cuatro portavoces decían lo bien que habían trabajado sus respectivos grupos municipales en estos dos primeros años y, por contra, lo mal que lo había hecho el de enfrente. Vamos, lo habitual en estos casos. Y, por otra parte, la escasa capacidad de autocrítica, incluso nula en algún caso.

La serie de entrevistas la encabezó Esther Diez, única concejal de Compromís. Es la que más reconoció cierta autocrítica en su gestión. Es verdad que sólo con una representante es difícil hacerse notar, aunque también es cierto que, habitualmente, la presencia de la izquierda a la izquierda del PSOE ha sido, frecuentemente, de uno o dos concejales y la actividad parece que ha sido más constante. También los tiempos, circunstancias personales, entornos mediáticos, etc., son otros y, seguro, habrán influido. Es algo que, en estos dos próximos años, se deberá mejorar ya que, de lo contrario, el riesgo de desaparecer ante la polarización de bloques actual es muy alta. Define, en la entrevista, al alcalde, Pablo Ruz, de ególatra y lo justifica sobradamente. Reconoce insuficiencias propias, por las dificultades de escasa representación y a las que habría que añadir la circunstancia de su embarazo en este período, y el fallo de no haber previsto un plan b para asegurar una mejor presencia mediática en este período.

La siguiente entrevista se hizo a Aurora Rodil, de Vox, partido que hizo alcalde a Pablo Ruz. A pesar de ello, la presencia mediática de su partido es escasa. Probablemente, la omnipresencia del alcalde les deja poco espacio. Incluso hay quién piensa que, en muchas ocasiones, les sirve a Ruz de coartada para aplicar ciertas políticas retrógradas. Se escuda en que depende de ellos pero, si así no fuera, es probable que las siguiera haciendo ya que, ideológicamente, no está tan lejos. Y así Vox tiene difícil diferenciarse del PP. Tan sólo cuando quieren forzar algún protagonismo resultan llamativos, como fue el caso de la descalificación al colectivo de mujeres «trans»; las críticas recurrentes al feminismo, al cambio climático, la laicidad de las instituciones, etc.

Desde el PSOE, fue Héctor Diez el que contestó la entrevista. Preguntado por la gestión municipal, recuerda que fueron el partido ganador, con 12 concejales. Dice no arrepentirse de nada y estar contento con el trabajo de todo el grupo. Es posible pero, a simple vista, un grupo tan numeroso y con tanta experiencia parecía estar llamado a ejercer una oposición más fuerte contra el equipo gobernante, máxime cuando se están produciendo retrocesos tan importantes en temas fundamentales en el municipio. Es cierto que han conseguido evidenciar la alegría con la que PP-Vox derrochan el dinero público, que es importante y que la gestión de la Alcaldía se basa más en cuestiones ornamentales, especialmente en el centro en detrimento de los barrios, y sin que se vean avances reales en temas importantes que fueron compromisos electorales tanto de Ruz como de Mazón. Con una mayor fiscalización, también en otras áreas, podría ser posible bajar al equipo de gobierno de esa especie de «limbo perfecto» en el que parecen estar, y acercarles a los problemas, y a las soluciones terrenales necesarias y pendientes. Tienen tiempo y capacidad para hacerlo.

La última entrevista fue a Pablo Ruz, como alcalde. Preguntado por su gestión, es sintomática la respuesta: «Ahora mismo no tengo capacidad de arrepentirme». Toda una confesión. No se declara perfecto, pero se acerca. Llega a decir que tener que recurrir a un plan de ajuste, a los dos años de ser alcalde, es casi la prueba de una gestión exitosa. El que se tengan que retrasar proyectos, que determinadas contrataciones y pagos se compliquen, etc., pelillos a la mar. Que ya le hayan dimitido tres concejales es una cosa «normal», y casi que lo han hecho por su propio bien, excepto en el célebre caso. Su capacidad de prometer y aparentar más gestión de la que realmente está haciendo es proverbial. Es una faceta que se le da bien, hay que reconocerlo. Sabe hacerlo. Es un buen vendedor. Gana, por goleada, en ese aspecto, a todos los alcaldes habidos hasta ahora. Anunciar y prometer tanto puede llegar a ser un problema, si el tiempo va pasando y no se ven resultados, algo que ya empieza a pasar desde las grandes obras, cuestión en la que está casi inédito, hasta en actuaciones en barrios donde empiezan las quejas y recordatorios. Y el problema puede llegar a ser que, de tanto repetir lo bien que lo está haciendo todo, llegue a creérselo (algo habitual en alcaldes). Una actitud más modesta, más abierta (como la que ejercía al principio y en precampaña) podría ayudarle a descubrir que la ilusión no siempre debe confundirse con la realidad. Un ejemplo en su entrevista: «Si de algo me siento orgulloso es de inundar Elche de árboles». Es posible que esa sea su ilusión, pero no es la realidad. Es verdad que ha plantado algunos, como otros alcaldes, pero de ahí a decir que nos ha inundado… También es el alcalde que más palmeras ha arrancado. Y el modelo de árbol fetiche que planta ya veremos los problemas que da.

En definitiva, un balance de gestión en el que todos están satisfechos de lo que han hecho. Mucho conformismo parece. Ya veremos qué dice Elx en 2027.