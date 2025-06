Sobreviure entre ruïnes i solars: l’absurd d’Albert Camus i la resistència quotidiana valenciana

Ilustració cedida per Antoni Miró. / Antoni Miró

Passegem pels carrers de les nostres ciutats i és fàcil localitzar parcel·les, solars i edificis abandonats. Diverses corporacions municipals han pres iniciatives per catalogar-los i fer pública la seua situació, al temps que es puguen fomentar propostes tècniques i, fins i tot, arribar a la rehabilitació o expropiació forçosa si cal, amb una reducció del valor de l’aprofitament en cas d’incompliment. Aquest és el cas de l’Ajuntament d’Asp l’any 2021 o la denúncia d’EU-PV al Ple de l’Ajuntament del Campello que, malgrat l’ordenança municipal per registrar els solars i els edificis a rehabilitar del 2022, no s’hi havia inscrit cap immoble a finals del 2024. Són exemples de la preocupació latent sobre aquest aspecte que ofereix una imatge de deixadesa de les institucions públiques i de la iniciativa privada. Aquesta és, per tant, la paradoxa, hi ha tímides iniciatives administratives que marquen voluntats no realitzades, davant de la realitat, l’existència d’espais buits al si de les nostres poblacions. Es tracta de la paradoxa d’una societat que parla de regeneració però perpetua el deteriorament. Què diu això de la nostra responsabilitat i compromís com a comunitat? Només aplicar la normativa no basta; cal la implicació ciutadana i una coherència institucional per transformar l’espai físic i el significat col·lectiu.

Si partim del concepte d’«absurd» de l’escriptor francés Albert Camus i analitzem la realitat urbana, política i cultural de moltes poblacions valencianes, especialment Alacant i altres ciutats mitjanes, podem entendre la sensació de buit i de manca de sentit davant d’una realitat que no respon a les nostres expectatives. Vivim en una societat marcada sovint per la deixadesa institucional, l’especulació urbanística i la desconnexió ciutadana. Una percepció que es pot ampliar si el nostre entorn, des de l’empresa on treballem o les entitats de les quals formem part, ofereixen una incomprensió cap a les il·lusions que voldríem fer realitat. Vivim en una democràcia, això és obvi, però com Albert Camus en l’article Democràcia i modèstia de l’any 1947 comentava «la democràcia no se separa de la noció de partit, però la noció de partit pot anar bé sense la democràcia. Això passa quan un partit o un grup d’homes s’imagina que està en possessió de la veritat absoluta». No hi ha autocrítica en cap dels dirigents que tenen la responsabilitat de governar-nos, mentre que les seues promeses queden en l’aire, com en els casos de les infraestructures a mitges o amb un funcionament incorrecte, de manera que simbolitzen l’absurd de viure en una societat que promet progrés però produeix desil·lusió. Amb el convenciment que es té l’autèntica raó es deixen de banda comentaris o consells externs a l’òrgan de govern, tot afavorint la desconnexió dels seus membres dels afers col·lectius.

Perquè més enllà dels drames individuals s’estén el desencís col·lectiu davant d’una política sovint percebuda com aliena o ineficaç. Renaix amb força el conflicte entre l’ésser i el deure ser d’un poble que vol viure plenament les seues manifestacions culturals, lingüístiques o de la dignitat de la seua ciutadania, però que es troba constantment relegat. És el moment de la resistència quotidiana com a revolta. Recuperar l’esperit que Albert Camus oferia en el seu pensament: malgrat l’absurd, hi ha un acte de llibertat en continuar estimant la terra, parlant la llengua, defensant l’espai públic, fent cultura. Davant l’absurd, la resposta no és la rendició sinó la perseverança. Continuarem existint com a societat malgrat el silenci i la incomprensió que puguem sentir des de qui ens governa. Perquè enmig de tant d’espai buit i d’incompliments de les legislacions anteriors, sempre podrem fer florir les llavors que anem plantant amb la insistència diària de la ciutadania. No és qüestió de derrotismes ni de victimitzacions, sinó d’entendre que amb el temps, tot es pot ressituar, però caldrà la complicitat i la decisió continuada dels qui pensem que una altra manera de governar i de gestionar és possible. Serà el moment en el qual negarem la raó que, fins el moment actual, donem a les reflexions d’Albert Camus. Això sí, sempre ens quedarà la literatura per aprendre del passat i somniar mons futurs més igualitaris i justos.