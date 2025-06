¡Basta ya de vuestras mentiras y vuestro odio disfrazado!

Una Orihuela con mucho Orgullo, en una imagen de archivo. / TONY SEVILLA

Leo las declaraciones del señor Manuel Mestre, de Vox Orihuela, y me hierve la sangre. No es solo indignación; es un dolor profundo, una herida que se abre cada vez que estos señores vomitan su discurso de odio disfrazado de "sentido común" y "preocupación por el dinero público". ¡Ya estamos hartos de tragar sus falsedades!

¿Dinero público para “chiringuitos”? ¿Banderas que “dividen”? ¡Menuda desvergüenza!

Dice Mestre que 16.000 euros para el Orgullo son un despilfarro, un "chiringuito político" que "divide". ¡Pero qué hipocresía! ¿Acaso los miles de euros que se destinan a festejos religiosos, a hermandades, a ferias medievales –que a menudo no representan a "la mayoría" o tienen un claro sesgo ideológico– no son también "dinero público"? ¿Es que la visibilidad y la dignidad de las personas LGTBIQ+ valen menos que cualquier otra celebración? ¡Nosotros no dividimos! Lo que divide es la intolerancia, es la homofobia que ustedes destilan al intentar borrarnos del mapa, al intentar silenciar una fiesta que es, sobre todo, una reivindicación de derechos humanos básicos. Cuando nosotros salimos a la calle con nuestras banderas, estamos diciendo: "¡Aquí estamos, existimos, y merecemos respeto y los mismos derechos que tú!". ¿Qué divide más que intentar negarnos ese derecho fundamental? ¿Acaso nos van a decir a nosotros, al colectivo LGTBIQ+, cuáles son "nuestras verdaderas necesidades"? Qué desfachatez, o tal vez no. Tal vez se sienta usted parte de este colectivo de repente y por eso se atreve a pontificar sobre lo que necesitamos. No lo sé, pero sí le digo: Llevamos décadas luchando por ellas, señor Mestre, y una de esas necesidades es poder celebrar quiénes somos sin ser señalados.

El chivo expiatorio de siempre: la falacia de la "inmigración que persigue homosexuales".

Luego viene el clásico. La joya de la corona de la ignorancia y el racismo: "El verdadero peligro para los derechos de los homosexuales viene de la inmigración ilegal masiva que importa culturas donde la homosexualidad está perseguida". ¡Basta ya de esta patraña infame! ¡Basta de usar a las personas LGTBIQ+ como escudo para vuestra xenofobia! ¿De verdad, señor Mestre, quiere hacernos creer que la homofobia es un fenómeno exclusivamente "importado"? ¿Ha olvidado la historia de este país? ¿Ha olvidado las décadas de represión, las leyes que nos condenaban, los años de armarios y miedo, aquí mismo, en España? ¿O es que los crímenes de odio contra personas LGTBIQ+ en nuestro propio territorio son un invento? No nos usen para vuestras agendas racistas. La homofobia es un problema universal, y combatirla significa enfrentarse a ella dondequiera que se manifieste, ¡también en vuestro propio discurso!

¿Educar en "Familias Diversas" es "adoctrinamiento"? ¡Qué vergüenza!

Y el colmo del cinismo: los talleres de "Familias Diversas" son "adoctrinamiento infantil". Señores de Vox, ¿de verdad creen que mostrar a un niño que existen familias con dos mamás, con dos papás, con un solo padre o madre, o con abuelos cuidando, es "imponer una ideología"? ¡Eso es la realidad! Lo que ustedes llaman "adoctrinamiento" es, simplemente, educación en la diversidad, en la empatía, en el respeto hacia el prójimo. Es enseñar a un niño que su compañero de clase, cuya familia no encaja en su molde "tradicional", también es válido y digno de amor. ¿Saben qué es "adoctrinamiento"? Es decir a los niños que solo un tipo de familia es válida, es imponerles una visión estrecha y excluyente del mundo, es enseñarles a señalar con el dedo al diferente. ¡Eso sí es adoctrinar en el odio y la intolerancia! Y es justo lo que ustedes hacen al oponerse a estas iniciativas.

Por supuesto las familias heteronormativas también están incluidas en esas familias diversas, como todas las demás. Me parece de un cinismo insoportable, autoexcluirse de algo por su moralina insoportable y luego decir que es el otro quien le discrimina. Me recuerda usted al delincuente que se autolesiona al ser detenido para decir después que la policía le ha maltratado.

¿"No representan a la mayoría"? ¿Y qué? ¡Nuestros derechos no se votan!

Finalmente, esa frase lapidaria que tanto les gusta: "no vamos a permitir que se impongan discursos que no representan a la mayoría". ¡Pero qué desfachatez! En una democracia real, los derechos de las minorías no se someten a votación de la mayoría. Mis derechos, los derechos de mi pareja, de mis amigos y de todas las personas LGTBIQ+, no son una cuestión de "mayoría" o "minoría"; ¡son derechos humanos fundamentales! La bandera del arcoíris no es una imposición; es un símbolo de lucha, de orgullo y de existencia. Es el grito de quienes hemos sido silenciados y ninguneados durante demasiado tiempo.

Y haciendo mías las palabras expresadas por atrévete, asociación LGTBIQ+ de Orihuela en sus RRSS, a la cual pertenezco orgullosamente, le recalco:

El respeto, señor Mestre, no se construye con el "sentido común" de la intolerancia. Se construye reconociendo la dignidad de todos, abrazando la diversidad y luchando activamente contra el odio, venga de donde venga. Ustedes no buscan "beneficiar a todos por igual"; buscan beneficiar a los que piensan como ustedes, pisoteando a quienes son diferentes.

Estamos cansados de vuestras falsedades, de vuestro veneno. Seguiremos saliendo a las calles, seguiremos educando, seguiremos siendo visibles. Porque nuestra existencia no es una ideología, es una realidad, y nuestros derechos, ¡son irrenunciables!