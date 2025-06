El otro día alguien cercano me dijo que se notaba que yo era «de otra generación» porque en vez de mencionar la saga de George Lucas como Star Wars, como es costumbre en «las nuevas generaciones», me refería a ella como La Guerra de las Galaxias. No sabía yo que existiera semejante encasillamiento, más bien pensaba que una persona podía referirse indistintamente a estas películas de una forma u otra. Pues no.

No hacerse viejo de un día para otro es una ventaja, pero también una desventaja, porque el paso del tiempo, tan sutil y sibilino que apenas se percibe en periodos cortos, acaba por asaltarte por sorpresa, y entonces caes en la cuenta, sin anestesia, de que perteneces no a una generación perdida, ojalá, sino a una generación viejuna cuyo momento de enarbolar el sable de luz ya pasó.

¿Sería mejor no envejecer? José Luis Cordeiro y David Wood son autores de un libro del que ya he hablado en alguna ocasión: La muerte de la muerte. Según estos, no solo podremos comenzar terapias de rejuvenecimiento en pocos años, sino que en breve la muerte será una opción y no un destino.

He pensado muchas veces en esta teoría, tratando de dirimir hasta qué punto me convendría rejuvenecer. La idea me resulta tan atractiva como temeraria. Porque, aunque eso fuera posible, ¿cómo adaptarte a un cuerpo rejuvenecido cuando en lo más profundo sigues viviendo en La Guerra de las Galaxias, y no en Star Wars? ¿Cómo sobrellevar que recuperas aquello que creías perdido para siempre (la juventud, una salud sin fisuras, unas piernas incansables para jugar al fútbol) a sabiendas de que semejante regalo es debido a una fría intervención biotecnológica cuyos efectos secundarios desconocemos?

Lo perdido es algo que me ocupa intelectualmente y que me preocupa en lo personal. Mejor que la muerte de la muerte sería aceptar la vida por la vida, por mucho que algunos días, cansado y dolorido, me cueste levantarme de la cama.