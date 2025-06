Docudrama en cuatro actos

Acto I. Hace no mucho le preguntaron a Noel Gallager, el líder de Oasis, cuál había sido el mejor momento de su banda. “El mejor momento en una banda de rock es aquel en el que todo el mundo empieza a hablar de ti, pero todavía no has llegado al éxito. Vas hacia él, pero aún no sabes en qué consiste. Empiezas a vislumbrar que puede ser cierto que alguna vez toques ante ochenta mil personas, pero sigues yendo en una furgoneta de segunda mano, haciendo bolos en cualquier sitio y comiendo de menú. Lo que viene después es otra cosa. Y en muchos casos, una mierda”.

Cuántas veces en estos días habrán echado de menos Koldo, Ábalos, Cerdán y Pedro Sánchez esos viajes en el “peugeot” de marras, cuando todo estaba por hacer y no tenían nada que perder, y poco a poco se iban mirando unos a otros, diciéndose oye tú, que esto parece que chuta. Daríamos una mano y parte de otra por que Koldo tuviera una cinta grabada de cualquiera de las conversaciones que tuvieron los cuatro en ese coche, después de parar en cualquier área de servicio a comerse unos muslos de pollo asado recalentados, y reanudar la marcha. Quizá uno contaba anécdotas taurinas de su padre banderillero y otro explicaba la filosofía que subyace tras los clubes alterne, mientras el tercero maquinaba todo en silencio. Sánchez quizá dormitaba, quizá rumiando el siguiente escalón de su venganza. Menudo grupo. No sabían qué iba a pasar, pero cada vez oían más el “run-run” de los militantes. O sea, como Oasis.

Acto II. Es 2017 y Pedro Sánchez ya es otra vez el secretario general, pero la situación es endiablada. Todas las atenciones se las llevan Iglesias y Rivera, cuyo deporte favorito es hacer de menos a Sánchez. Especialmente el líder de Podemos, que con su conocidísima humildad y falta de vanidad se permitió decirle mirando a cámara qué ministerios quería. Tal cual. Tampoco se podía decir que Rivera fuera escaso de soberbia: sabía de todo y tenía respuesta para todo, y en todo momento. Harto Sánchez de que no le hicieran caso por el día, caía en el sofá a ver cualquier serie por las noches. Unas veces se imaginaba a sí mismo como uno de los intrigantes de “Borgen” y otras visualizaba ser el novio de Khalessi, montado en su dragón. Mal que bien se presentó a dos elecciones con todo en contra y con los morados pisándole los talones, pero (aunque con los peores resultados de su historia) los socialistas aguantaron el tirón. Yo quizá le voté, y juraría que quizá fue porque todo el mundo le hacía de menos, porque quizá su programa fue insípidamente socialdemócrata. Y porque ni Pablo ni Albert rebajaban un ápice ni su altivez ni su prepotencia adánica. Aún no sabían, pobres, que el más alto era Pedro. De largo.

Acto III. Sánchez comienza su carrera de escalada, su “trail running” particular con su triunfo en las elecciones de 2019. En cinco minutos supera su temor a dormir con Iglesias, sin anestesia ni nada. Y pronto llega una pandemia que le pilla recién llegado al gobierno y con unos ministros que no saben aún ni donde están las luces del despacho. Sánchez aprovecha la oportunidad y se hace omnipresente con los discursos y las decisiones que hay que tomar ante una situación desconocida y de una gravedad extrema. En esta fase el presidente español se parece al presidente Bartlet de “El ala oeste de la Casa Blanca”. Es el único hasta ahora, además, que es alto, “handsome”, y habla inglés. Tras la pandemia la economía empieza a ir bien y se aprueban avances sociales. Y se ve con fuerza para -en vez de conllevarlo- solucionar el problema catalán: indultos, eliminación de la sedición, y cambio del delito de malversación. Cataluña se apacigua a cambio de subir el ritmo cardíaco de España. Muchos ya no entendemos nada. Y la amnistía cada vez más cerca y los jueces en remonta.

Y IV. Tras la jugada maestra de las elecciones de 2023 y con los cambios de opinión, giros, y decisiones inesperadas que ha tomado Sánchez en todo este tiempo, perfectamente podría haber sido uno más de la pandilla de “Ocean,s eleven”, con Clooney y compañía. Pero en su película particular el muro que pone a la mitad de la población es cada vez es más alto, y no hay día que no lo utilice electoralmente. Y mientras, ordena hacer de la necesidad virtud y asume a Puigdemont. Y si hay que gobernar sin presentar presupuestos, pues también. Y si se tiene al partido en un puño (“solo” manda a cinco ministros como candidatos a las autonómicas), pues mejor. Y todo lo que llega desde fuera, todo, es fango, bulos, mentiras. Pero de repente el cambio de guion es tal que la película se torna docudrama, con final aún por decidir por los espectadores. Al menos, en “Dos hombres y un destino”, Newman y Redford se tenían el uno al otro, antes de darse por perdidos. Aquí, como Gary Cooper, está ya solo ante el peligro (solo que a los malos los nombró él). Quién pudiera volver al “peugeot”, a oír de fondo a José Luis contando anécdotas de “Carbonerito”, y oyendo el run-rún de los militantes, quién…