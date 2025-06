Nuevos horizontes / INFORMACIÓN

Muy alejados de los controvertidos viajes de Marco Polo, de los que seguimos intentando averiguar si fueron originales o literarios, cada vez más los españoles nos empecinamos en abarcar territorios y descubrir nuevos horizontes, dentro de los pocos medios con los que solemos contar.

Poco a poco se ha ido gastando el trasnochado binomio de sol y playa, y los sustituimos por abigarrados y tentadores viajes que sosieguen nuestras ansias de descubrimientos. Queremos desentrañar a fuerza de imaginación, más que de dinero, miles de lugares a los que hemos estado ajenos a lo largo de los años, cegados por un confort desvirtuado de descanso a ultranza, tumbados en una hamaca achicharrados al sol.

Los días de revolución solariega han pasado para muchos y solamente si atisbamos concienzudamente, nos topamos con un puñado de románticos que insisten en tostarse al sol del verano, porque durante los fríos días de invierno carecen de la posibilidad de hacerlo frente a una moderna lámpara de infrarrojos.

Hace más de treinta años, la primera vez que visité Buenos Aires, en la mejor de las compañías y por motivos puramente laborales, me permití la licencia de conocer algunos alrededores como un turista más, adentrándome en las cataratas de Iguazú, un paraje indescriptible en palabras por su belleza y encanto.

Uno de los colegas argentino, indagando sobre las costumbres viajeras españolas, me hizo caer en la cuenta de lo poco amantes que éramos de recorrer mundo, con un argumento contundente y certero. No le cabía en la cabeza que, en un continente tan pequeño como Europa, no conociéramos hasta el último de sus rincones.

El arrojo por viajar del argentino se podría desvelar tras la anécdota de un amigo que tiene su casa de campo a mil kilómetros de la capital donde reside y el desplazamiento ha de hacerlo en coche a través de la famosa pampa, sin posibilidad de repostar en una gasolinera por que no las hay.

Nos hemos convertido en auténticos exploradores emulando a nuestros antepasados en la conquista de nuevas tierras por inquirir. Queremos ver en primera persona cómo evoluciona el mundo y cuáles son las maravillas que alberga antes de que sean devoradas por el tiempo o destruidas por la estupidez humana.

No podremos volver a ver las torres gemelas de Nueva York, ni los budas de arenisca de Afganistán, ni los más de cien monumentos destruidos en la guerra entre croatas y servios en ciudades históricas como Dubrovnik, Split, Vukovar, Vinkovci y Pakrac.

Hemos aprendido a disfrutar de una nueva forma de hacer turismo, accediendo a cruceros, vuelos de bajo coste que nos acercan a lugares remotos, y sin olvidarnos de recorrer nuestras tierras bajo cualquier pretexto y a la menor oportunidad, con afán descubridor, cultural y conquistador de emociones.