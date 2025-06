El origen del mal / Belman Artworks

- ¿Te has enterado, Pa?

- ¿Enterado de qué? ¿Han descubierto los humanos el control de la fusión nuclear? ¿Han llegado ya a la Tierra los Beltegeusianos? ¿Vas a volver al planeta una temporadita?

- Nada de eso, Pa. Se trata de España. Están sucediendo una serie de hechos encadenados que cercan al Gobierno actual, como una manada de tiburones hambrientos a un náufrago famélico.

- Algo he oído.

- Los ciudadanos asisten atónitos a la sucesión de escándalos, sainetes y tragicomedia, que solo sobrellevan gracias al inefable humor ibérico, transformándolo en chistes y memes de toda especie.

- He oído que los protagonistas esgrimen el mismo argumento: se trata de una conspiración de jueces, oposición, prensa y poderes fácticos contra el auténtico gobierno progresista y avanzado, el único capaz de colocar a España en el lugar prominente entre las naciones que le corresponde.

- Sí. Cada vez que se acerca un micrófono a la boca de algún ministro, la respuesta es calcada. Las consignas que emanan de Moncloa son repetidas con exactitud milimétrica, cuando no se responde al interlocutor con una disgresión propia de un programa de humor. Y en medio de todo ello hay un señor que preside un Gobierno al que no se le ha oído una sola palabra coherente para explicar los casos que le asedian: el nombramiento irregular de su hermano en un puesto creado ad hoc. La colocación de su esposa al frente de un curso en la Universidad autónoma sin tener cualificación para ello y su intervención más que dudosa y de moral cuestionable en rescates gubernamentales de empresas. La actuación más que discutible del fiscal General del Estado en relación con un caso que afectaba a su principal rival político. La dependencia jerárquica de una militante del partido socialista, colocada previamente en altos cargos de la administración, que se dedicaba a presionar a individuos de dudosa moralidad para obtener información comprometedora de los casos que afectan al gobierno.

Y los cum laude: el caso Ábalos, su principal lugarteniente en el partido socialista durante muchos años, su principal ministro en el gabinete y el hombre que le aupó al poder tanto en el PSOE como en la moción de censura que derrocó el gobierno conservador de Rajoy. El caso Cerdán, el sustituto de Ábalos en el partido. El caso Koldo García, algo inexplicable.

- Sin comentarios.

- Lancemos una hipótesis verosímil, utilizando la navaja de Ocam, que recomienda asumir la opción más probable, más creíble: Don Pedro Sánchez está en el centro de todas estas actuaciones. Es él quien dio instrucciones al presidente de la Diputación de Badajoz para colocar a su hermano. Es él quien autorizó a su mujer y quien la recomendó a la Universidad Autónoma para ocupar un puesto que no le correspondía. Es él quien encargó a su fontanera Leire Díez las actuaciones subterráneas para desacreditar a sus rivales. Es él quien ordenó a su fiscal general que adelantara a la prensa noticias de dudosa procedencia para desacreditar al novio de Isabel Díaz Ayuso. Es él quien ha ordenado cesiones continuas a los nacionalistas, algunas por encima de la ley, que han tenido que ser refrendadas por sus jueces afines, convenientemente colocados para mantenerse en el poder. Es él quien, por acción u omisión, ha permitido los tejemanejes de sus lugartenientes. Y es él, en definitiva, el responsable de que se introdujeran papeletas falsas en la elección que lo aupó a la secretaría general de su partido, aunque solo sea una. Por tanto, el sistema pivota sobre una pieza desgastada, irrecuperable, carcomida, pero que se resiste capitular, porque todo el sistema, la vampirización de las instituciones, la colocación de mil y un afines en instituciones públicas y empresas paralelas depende de que él conserve el poder.

- Es una hipótesis razonable.

- Y todos los manejos practicados en su partido se han trasladado después a las instituciones del Estado: la mentira como método, la lealtad como mérito, el poder como objetivo. Quien falsificó su rehabilitación interna no iba a tener reparos en apañar su investidura concediendo a sus “socios” cuanto le han exigido. El sanchismo se caracteriza, sobre todo, por procurar la división social para satisfacer una ambición infinita de poder. A eso supedita todo lo demás. Fíjate en su última perla: no dimito porque la mayoría quiere mis políticas progresistas. Y no convoco elecciones porque sé que las perdería. Una de las dos cosas ha de ser falsa. Y claramente, la verdadera es la segunda. Las construcciones de este personaje no solo son intelectualmente peregrinas, son peligrosas para una democracia liberal.

- Parece evidente cuál es el origen del mal en España.

- Así es. Y el PSOE acaba con Sánchez o Sánchez acabará con el PSOE.

- Sí… Y será pronto. Aunque no veo a sus militantes convencidos de esa evidencia.

- Pues solo tienen que mirar a otros partidos socialistas europeos. Por mucho menos hoy son residuales.

- Amén, Pa.