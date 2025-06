El PSOE de l’Alacantí no necesita de Ábalos o Cerdán: se destruye él solito

Noqueados. Cuando en estos últimos días hablo con un concejal o alcalde socialista, la sensación que transmiten, aun sin pretenderlo, fluctúa entre la vergüenza, la rabia y la pesadumbre. Niegan con la cabeza, hablan bajo, no entienden nada.

La presunta trama de mordidas a cambio de la adjudicación de obra pública, en la que están implicados los dos últimos exsecretarios de Organización del PSOE, ha puesto contra las cuerdas a Ferraz, sí, pero también ha dejado tocados a los que son la cabeza visible del partido en cientos de municipios, ya sea en plenos, en las calles o en actos.

Pero hay quienes entre esos mismos concejales se olvidan fácilmente de la crisis nacional cuando se trata de mirarse el ombligo y luchar por uno mismo, por conseguir un puesto a costa del supuesto compañero, por pisotear las siglas que te acompañaron en tu singladura política o por destrozar un proyecto consolidado.

Esto es lo que sucede con los socialistas en buena parte de la comarca de l’Alacantí, que no necesitan de ningún José Luis Ábalos ni Santos Cerdán: se bastan ellos mismos para tirarse por el precipicio hacia el abismo.

En estos días, miren que ya es casualidad, se celebran asambleas locales para configurar las comisiones ejecutivas y elegir a sus secretarias o secretarios generales, vamos, quién va a liderar el partido en el camino hacia las elecciones municipales.

Pues bien, tenemos varios casos en los que el PSOE va a salir tocado de estas asambleas y el tiempo dirá si hundido. Vayamos por partes:

1. San Vicente del Raspeig. El esperpento. Es lo que está pasando en el municipio de más peso en la comarca -sin contar la capital-. Una edil, María Jesús Moreno, que anuncia su candidatura a secretaria general y que dice que lleva de número dos a la portavoz municipal; esta última que dice que de eso nada, que también se quiere presentar; la primera entonces dice que vale, pero que tiene el apoyo de la amplia mayoría de la militancia. Y una tercera edil que asoma la patita, a ver si suma apoyos, aunque sea del bando del sector crítico que dinamitó el partido no hace ni un lustro y le llevó a perder las elecciones municipales.

El PSPV provincial guarda silencio de puertas hacia afuera mientras va lanzando mensajes que la portavoz municipal, Asun París, considerara que son tranquilizadores, pero haría bien en no pensarlo.

Y el exalcalde socialista, que no quiso dar un paso a un lado tras la derrota, sigue en la pomada, creyendo que se va a librar de sentarse en el banquillo por el caso de la prórroga del contrato de mantenimiento de zonas verdes. Y no solo eso, se dedica a apoyar a la edil que ha anunciado su candidatura. Poco parece haber aprendido de que los tejemanejes, con wasaps incluidos, no llevan más que a la perdición.

2. El Campello. La crisis interminable. Tres gestoras en cinco años y con un protagonista en todas ellas: Vicent Vaello. Quien fue secretario general y candidato en las municipales de 2019 y 2023 lleva años maquinando y moviendo los hilos, haciendo y deshaciendo, a ti te pongo y a ti no, una práctica que condujo a los socialistas a uno de los peores resultados de su historia.

Y aquello en lo que fue un maestro es lo que ahora denuncia del PSOE campellero, que es una «maquinaria desalmada». Ha debido borrar de su memoria cuando, por poner solo un ejemplo, en las elecciones de 2019 impuso en puestos de salida a él mismo y a varios de su cuerda y no permitió conformar su lista al alcaldable, quien no quiso participar del teatrillo y dijo ahí os quedáis.

Vaello ha anunciado esta semana que abandona el partido, pero antes ha puesto el ventilador y acusado al aparato del partido de decisiones autoritarias y amenazas. Eso sí, después de asegurar que no estaba en política para conservar el acta, no lo deja y será edil no adscrito. ¿El motivo? «Defiendo el programa y la gente me dice que tengo que continuar». No sé si será ese mismo programa que le ha llevado a votar más de una vez lo contrario que sus otros compañeros socialistas de bancada.

Eran cuatro concejales y con Vaello presumiblemente se irá su aliada Lupe Vidal, con lo que el PSOE se quedará con dos ediles, los mismos que tienen cada uno de los demás partidos de izquierda. Esa imagen resulta muy dañina y la lideresa y secretaria general, Raquel Marín, y el portavoz municipal, Yeray Hernández, tienen mucho trabajo por delante para volver a ilusionar a un electorado apático y cansado de cuitas internas. Acaban de celebrar la asamblea y todo es unidad y felicidad, pero harían bien en no olvidar que la sombra de Vaello es alargada.

3. Sant Joan d’Alacant. Todo o nada. Dos listas se presentan para la ejecutiva municipal del próximo domingo, ambas encabezadas por dos ediles que, a su vez, están arropados por otros ediles. El grupo municipal partido en dos.

La portavoz municipal, candidata en las elecciones de 2023 y recién elegida secretaria general de la comarca, Esther Donate, hace tándem con una de las dos candidaturas, la de Eva Delgado. Así lo han dejado claro las dos, una llevará la parte orgánica y la otra será la alcaldable.

El otro aspirante, Javier Sánchez, portavoz adjunto municipal, va pasito a pasito, tirando miguitas para cazar votos que le aúpen a la victoria. Si gana Delgado, se le pueden hacer muy largos estos dos años hasta las elecciones a los perdedores. Pero si vence Sánchez, se le van a hacer más cuesta arriba todavía a Donate, aunque a ver quién es el valiente que decide que la líder comarcal no sea la número uno en 2027.

En estos momentos, queda muy lejos la opción de un acuerdo entre ambos y el tiempo se echa encima. Cada voto cuenta y los nervios aumentan entre ambos bandos. ¿No hay nadie que piense que es mejor una lista conjunta?

Y así va el PSOE en la comarca, en una marejada continua, una no sabe si es que esperan que un tsunami se los lleve por delante, como Ábalos y Cerdán están haciendo con el partido.