Los descubrimientos importantes de la vida tienes que hacerlos lo antes posible, más que nada porque desilusionarse a los veinte no es como caerse del caballo a los sesenta. Hay una edad en que los huesos son flexibles y otra en la que un golpe los revienta. Afortunadamente descubrí muy temprano que los políticos viven en universos paralelos, donde no llegan los asuntos ni las reglas cotidianas y la escala de valores tiene una altísima autocomplacencia. Así nunca me han podido defraudar, porque jamás he esperado nada bueno de ellos.

Ni me sorprende ahora lo de Ábalos o Cerdán ni me sorprendió lo de Bárcenas ni el mrajoy ni el psánchez, todo entra dentro de la lógica de su inframundo garrulo. La vida y los recursos públicos son el arca del tesoro de los políticos con mando en plaza, porque se lo merecen, faltaría más. Lo más curioso del caso es que no tienen prejuicios de clase media sobre robar y las diferentes acepciones y variantes del verbo, consideran que lo que está a su alcance les pertenece, o debería, y que el servicio público justifica que una parte de su gestión vaya a parar a sus patrimonios.

Tiene lógica: si una empresa X va a sacar una pasta innoble de una concesión y el político H se la va a conceder graciosamente, en vez de dárselo a la empresa Z, justo es que algunas migajas caigan en su rincón de la mesa. Todos ganan menos el ciudadano, que paga la mordida, los beneficios empresariales disparados, las comidas y cenas para cerrar el trato, las señoritas de compañía si se tercia e incluso el juicio que les condenará (o no, dependiendo del agarre y los contactos que tenga Fulanito).

Corromperse está en los genes del ser humano, desde que unos lo tienen todo y otros poseen menos, aspirando a ascender en la escala social con menos méritos que un infectado de cordyceps. Caer en la corrupción empieza por tener acceso a un coche oficial, buenos restaurantes y una cuenta de gastos de la que no hay que dar demasiadas explicaciones. Como la vida de un político no es eterna, se preparan desde el principio para que en el resto de su existencia no decaiga su nivel de vida, que a lo bueno se acostumbra uno pronto y no hay nada peor que añorar lo que fue. Lo mismo que los futbolistas, que tienen una vida deportiva corta, pero no quieren rebajar su status de rubia despampanante/coche impresionante. Claro, que unos se lo pagan a patadas y otros nos cocean a los demás.

Tiene gracia que el Sanxe pueda salir demacrado a decir que le han decepcionado y pedir perdón como si acabara de matar un elefante. Si yo estoy curado de espanto desde mi veintena, y lo he visto desde fuera, ¿cómo va a tener la más mínima esperanza alguien que lleva en un partido toda la vida, sin que el noventa por ciento de los cargos tenga oficio ni beneficio, más allá de unas siglas? Venga ya. Pero ni éste, ni aquel ni el de más allá, quien toca poder y tiene presupuestos, o es un santo o se pone a cantar “si yo fuera rico” como el del violinista en el tejado.

También es verdad que el choriceo, aunque es en la política donde brilla con mayor esplendor, no se circunscribe a esa esfera. Hay presidentes de chiringuitos varios que han cobrado comisiones por obras, caterings o compras varias y, normalmente, pasan desapercibidos. Ahora que estamos oyendo montañas de conversaciones convenientemente filtradas no se olviden de lo que dijo Zaplana y habría que escribir en letras de oro: “Estoy en política para forrarme”. Ah, ¿que un juez decretó que esas grabaciones no valían para nada? Así es la vida, las garantías procesales y el talante de quien aplica la ley. No creo yo que, tal y como está el patio, el trío se salve porque le anulen las conversaciones. Me malicio que no hay mucha predisposición.

Todo esto es lo de siempre: unos que claman contra la corrupción (cuando es de sus contrarios) y pasan la escoba (cuando es de los suyos). ¿Y el resto?, de miranda. Hay que ver cómo los que no movieron una ceja por las “ranas” de Aguirre o Bárcenas se lanzan a pedir pena de muerte contra Koldo, y a la inversa. Que Koldo es un patán, sin duda, pero Granados no le anda a la zaga.

Al final voy a acabar pensando, si no lo pensaba ya, que todos son lo mismo y los mismos y que, puestos a que te roben, prefiero los que me caigan más simpáticos o me interesen en un momento dado. Pero ya les digo que, en estos temas, soy o ultraliberal o ácrata: nunca he esperado nada, jamás he pensado que me representaban y de ninguna manera he creído en sus pamplinas.

Y el deja de robar tú para que robe yo, no me parece una opción. Sinceramente.