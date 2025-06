Alicante, castellana por decreto

Protesta en defensa del valenciano y contra los recortes en la educación pública, este miércoles en Alicante / Jose Navarro

Hi ha decisions polítiques que no responen a la lògica institucional, ni a criteris tècnics, ni tan sols a una mínima sensibilitat cultural. Responen únicament al ressentiment, a la por al diferent i a una pulsió recentralitzadora que fa olor de naftalina. L’última mostra d’aquesta deriva la trobem a la ciutat d’Alacant, on l’Ajuntament —amb el Partit Popular al capdavant i l’aliança tàcita o explícita amb Vox— ha decidit declarar la ciutat com a castellanoparlant. Com si una ciutat, amb tota la seua complexitat històrica, demogràfica i cultural, poguera ser reduïda a una etiqueta lingüística imposada per decret.

La mesura no és casual, ni aïllada. S’emmarca en una ofensiva més àmplia per part del govern del Consell —fruit del pacte PP-Vox— que ja va començar amb la retallada pressupostària a l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, institució estatutària que precisament vetla per la normativa i promoció del valencià. És la mateixa línia d’actuació del conseller Rovira, que després d’invocar una enquesta sobre preferències lingüístiques —cuitada, encarregada i interpretada al gust— ha decidit reduir la presència del valencià a les aules. L’objectiu és clar: arraconar el valencià de la vida pública, educativa i institucional. I fer-ho amb l’excusa de la llibertat lingüística, però amb les formes d’una imposició cultural i política.

Crida especialment l’atenció l’obstinació dels actuals responsables polítics valencians i valencianes a no fer ús del valencià en cap àmbit públic, institucional ni simbòlic. Com si governaren només per a la població castellanoparlant, obliden —o potser menyspreen deliberadament— que representen també a totes i tots els valencianoparlants. Des de Carlos Mazón fins a consellers, conselleres, regidors i regidores de la Generalitat i dels ajuntaments, el menyspreu actiu cap a la llengua pròpia de les valencianes i valencians és tan evident com alarmant. No és només desídia, és una manera de fer política excloent, que envia el missatge clar que el valencià molesta, sobra o incomoda.

Declarar Alacant ciutat castellanoparlant no és només una frivolitat simbòlica. És una agressió directa a la identitat compartida de totes les valencianes i valencians, especialment a les alacantines i alacantins que parlen, estimen i viuen el valencià com a part inseparable de la seua cultura. És també una burla a la història de la ciutat, a la seua toponímia, a les seues festes, a les seues tradicions. Com podrem parlar ara de les Fogueres de Sant Joan si el valencià ha sigut exclòs del paisatge oficial? Caldrà dir Hogueras de San Juan i oblidar-nos de les bacores, de les coques de tonyina, de les mascletades, de les bellees del foc? O potser caldrà traduir-les totes al castellà per no incomodar les orelles sensibles dels qui volen uniformitzar-ho tot?

El més greu no és la decisió en si, sinó el que representa. Una venjança política contra tot allò que sona a diferent, a perifèric, a plural. No és defensa de drets, és la seua negació. No és llibertat, és imposició. I sobretot, és ignorància. Una ignorància que es disfressa de patriotisme i esdevé odi, menyspreu i exclusió.

Perquè no ens enganyem: aquesta decisió no respon a cap clamor social, ni a cap necessitat objectiva. És una jugada política per alimentar el relat d’una Espanya uniforme, en blanc i negre, on només hi caben les expressions culturals i lingüístiques que encaixen en un patró del seu ranci patriotisme. Una Espanya que ignora que la riquesa d’un poble es mesura també per la seua capacitat de conviure amb la seua diversitat, i no per la facilitat amb què renuncia a ella.

I no deixa de ser curiós que els mateixos que rebutgen el valencià en l’administració o a l’escola, no tenen cap problema a fer-se fotos en les festes populars, a presidir actes amb noms en valencià o a proclamar-se defensors de les tradicions quan aquestes els són rendibles electoralment. Però ja ho deia Groucho Marx: “Aquests són els meus principis, però si no li agraden… en tinc uns altres”. Això sí, que no siguen en valencià.

La defensa del valencià no és només una qüestió de filòlegs, d’escriptors o de mestres. És una qüestió de dignitat col·lectiva. És defensar el dret a ser, a expressar-se, a estimar-se com a poble. I és també una qüestió de democracia i llibertat. Perquè una societat que arracona les seues llengües pròpies, les seues veus diverses, és una societat que es va empobrint, que es fa més fràgil, més vulnerable al pensament únic.

Alacant no és una ciutat castellanoparlant. Alacant és una ciutat bilingüe, rica, diversa i complexa. Amb una història marcada per l’encreuament de llengües, de pobles i de cultures. I pretendre esborrar una part d’això amb un acord de ple municipal és tan inútil com perillós. Perquè el que està en joc no és només una llengua, és la convivència, el respecte i el futur que volem construir junts.