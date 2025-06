Sánchez sí o no pero, ¿hay alguien más?

Lucía Feijoo Viera

La imagen más alarmante que ha ofrecido Pedro Sánchez en su viacrucis de las últimas semanas no se corresponde con sus dos ruedas de prensa, ni con la tormentosa sesión de control en el Congreso. El nadir fue la estampa silente del presidente en un sofá de la Moncloa, junto a Miriam Nogueras y Jordi Turull que no le transmiten ni la conmiseración de Junts, como si aguardaran a su evaporación en directo. En el mondo sonoro quedan las palabras de Gabriel Rufián tras visitar el tanatorio de La Moncloa. El independentista madrileño evocó «el tiempo que quede», como si saliera de visitar a un agonizante.

Sánchez cayó el lunes en la trampa de ofrecer una rueda de prensa a las cinco de la tarde, y sin haber comido. El ayuno le inspiró un análisis en que todas las opciones pasaban por el actual presidente del Gobierno. Podía quedarse al mando de la nave, copiando las imágenes marineras que prodigaba Artur Mas, o dejar a los españoles vía libre para votar a PP/Vox, así de exigua es la confianza en su labor. El dilema que afronta España se sintetizaría en «Sánchez sí o no», pero algún observador puede plantearse si el PSOE dispone de opciones que no pasen por su único propietario.

Si Sánchez tiene claro que PP/Vox lo destronarían, pese a la endeblez manifiesta de Feijóo, puede entregar el cetro del partido a otra persona, distinta de María Jesús Montero para no empeorar la situación vigente. El planteamiento de Sánchez en ayunas recuerda demasiado a la hegemonía cesarista de Trump, a quien tampoco se le ocurriría compartir sus logros con ningún republicano. En cualquier caso, la situación ha alcanzado su “tipping point” o “la gota que colma el vaso”. El PSOE no puede sobrevivir en su actual configuración a la escena de Ábalos escondiendo pruebas en el vestido de una modelo o como se diga. Y tampoco está mal descubrir que la presidenta de Navarra no lloraba por la desgracia de su «amigo» Santos Cerdán, se aterrorizaba de sí misma.