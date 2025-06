Más que náusea dan tristeza (Aute)

Comparecencia de Pedro Sánchez en Ferraz el 16 de junio de 2025 tras concerse la implicación de Santos Cerdán. / Europa Press

La soberbia, el peor vicio en el que caen los seres humanos, lleva a una deformación de la realidad que puede ser aparente o, en los casos más graves, sintomática de abandono de la cordura. Un soberbio, normalmente aupado y sostenido por una cohorte de beneficiados que lo parasitan y adulan, ve el mundo de tal forma que muere matando o, mejor dicho, que mata muriendo, llevando a lo que le rodea al caos y la destrucción. Siempre, asistido de la plena razón y engreído en su verdad absoluta ve la luz y el triunfo, sin atisbar, ni siquiera como probabilidad, su derrota. Y carece de límites en su desvarío. De ahí su peligrosidad para los seres que no alcanzan su nivel de ausencia de empatía. Desprecia a los adversarios o enemigos, pues estos términos se confunden en su mente no siempre lógica, de víctima incomprendida en un tránsito complejo que ve la ofensa simplemente en la no sumisión obsecuente del otro.

Sánchez no ve lo que todos, menos los acólitos o los demócratas que repudian la alternativa -preocupante-, vemos: su final anunciado y la agonía que espera a un país y un partido que considera una parte de sí mismo. Su resistencia es ego y su proyecto progresista, ignoto. No tiene pudor en calificarse como el mejor gobierno de la historia o en erigirse en salvador cuando nadie le ha llamado para serlo en un país europeo moderno en el que no cuadra esa figura cercana a conductores de ambos lados del espectro dictatorial, esos que dan miedo o debieran darlo. Y lo hace, además, reconociendo que no tiene ya el apoyo del pueblo, pero que ese pueblo está equivocado y debe ser salvado, protegido de otros a los que, al parecer, hoy quieren los ciudadanos. Se equivocan y ahí está él para corregir tamaño error histórico. No es un Quijote, ser alumbrado por la ensoñación; es otra cosa. Aunque mejor nos vendría un poco de Sancho.

Sánchez está fuera de la realidad, la ignora y se resiste a salir del sueño de su grandeza asistido por quienes, sobre la base de la confrontación bien alimentada, han alcanzado el punto de admiración que se profesaba a los dictadores, nunca a los gobernantes democráticos. El grado de elevación casi irracional, pasional, que algunos sienten por Sánchez, es un fenómeno digno de análisis; no cabe reproche alguno, no se aprecian errores o defectos, lo determinante es el fervor místico a quien se ubica en los apartados de los encumbrados por designios provenientes de lo alto, de los sujetos providenciales. Todo le es aceptado y sus fieles cambian de convicciones en segundos. Hoy contra la amnistía, mañana a favor. Hoy por la solidaridad, mañana por la financiación singular. Tal es su fuerza de persuasión. Pedro. Pedro. Pedro.

Sánchez no tiene miedo al futuro y lo enfrenta con el arma de sí mismo. Suficiente en su inteligencia para atacar, no defenderse, pues la defensa es incompatible con la perfección que atesora. Su arrojo es justicia en su magín perdido, valentía en defensa del mundo, aunque sus palabras y actos son pura apariencia que oculta la ambición desmedida. Sus sometimientos a quienes le sostienen en su deriva son victorias estratégicas que cimientan el “nuevo estado” construido sobre incertezas, pues el guion es cambiante y solo inteligible para los maestros en los arcanos del nuevo progresismo. Dice que la izquierda, por ser izquierda, nunca roba. Es decir, que lo que hay no es izquierda. Una verdad y un reconocimiento expreso.

La UCO no ha sido derribada por el momento y aunque anuncia nuevos hallazgos en una labor que nadie menos Sánchez ignora, sigue en la diana de los subalternos de la trama que, para el presidente, fue una sorpresa. Esa gestapillo de chirigota marca de la casa. Otra más. Reconoce por vez primera Sánchez su incapacidad, su torpeza para descubrir el delito. Dimitir es obligado en ambos casos: complicidad o ignorancia. O estaba con ellos o no eligió bien y no vigiló a quienes encumbró. Que cada cual decida su elección que, menos para los fieles, es bien sencilla. Pero nadie puede negar que nada se movía sin su conocimiento y consentimiento. Nada. Salvo que se quiera caer en la ignominia de la ingenuidad onerosa. El respeto no se puede perder, aunque los soberbios falten al debido a los jueces y magistrados pensando que sus mentiras van a torcer la realidad de los hechos o que no creerlos es lawfare. Respetar al Poder Judicial y a los jueces, al menos hasta que los sistemas de acceso no se reduzcan al nivel de primaria, es un acto de simple educación. Hoy por hoy tienen un nivel de inteligencia bien contrastado frente al demérito que justifica el acceso a la política. Basta ver el lenguaje soez de ciertas grabaciones o el nivel de los debates parlamentarios.

Resistir no es resistir cuando se hace con lo ajeno, con un presupuesto ilimitado y pagos sin medida y tasa a los poseedores del voto, hasta hace escaso tiempo, refractarios a la corrupción y hoy tolerantes con un mal que no es tal o tanto si se compensa con la generosidad proporcional a la vergüenza de la contradicción permanente que revela ausencia de convicciones y presencia de ambiciones. Hoy más que nunca, vista la debilidad del líder de la subasta, del todo vale porque él lo vale, pedirán, como epílogo, el infinito, en la convicción de que todo les será dado. Y se les dará porque el donante es dueño del mundo, de la esfera terráquea que observa desde su plenitud bienhechora.

Sánchez está acabado y su funeral será de más relumbre si espera a más acontecimientos. De este escenario todos deberían partir para escribir y representar su propio papel. El libreto ya no lo puede escribir él.