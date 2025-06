Palmera de tres braços (C. Sanz, 1621); Palmera Imperial (J. Zapater, 1887); Palmera de set braços (A. Laborde, 1806); Palmera de tres braços; carrer de Federico García Lorca (G. Jaén) / En G. Jaén, «Les palmeres del migjorn valencià» (1993)

Les palmeres de braços (no sé com les anomenarien el pare i els avis o si per a ells, tout court, no tenien nom), malgrat la fortuna que han tingut en la jardineria ornamental des de fa poc més d’un segle (vegeu l’exhaustiu «Elche, ciudad oasis», de J. Anton), malgrat el nom divertit o pretensiós que se’ls ha donat modernament (canelobre, ventall, trident, xoxoloco, tiraxines) no deixen de ser una anomalia en el conreu d’aquest vegetal que només els esperits ociosos, desqueferats i aliens a la bona pràctica agrària podien valorar. En un hort de palmeres ancestral, l’hortolà abatria els braços secundaris que impedien pujar sense destorbs i sense risc per l’estípit central (pensem que en un hort en plena producció, els palmerers, descalços o amb espardenyes de careta xequica, amb l’ajut d’una gruixuda corda d’espart de cinc o set sogueos, la taleca de sac nugada a la cintura, i els estris i ferramentes de l’ofici -corbellot, savaïl, saranda, ramalet de fil de pita, cordeta d’espart, corbella i forquilla d’encapurutxar- havia de pujar a les palmeres diverses vegades a l’any per encapurutxar, escarmundar palmes i cascabots i munyir els ramassos de dàtils). Si els braços no queien pel propi pes, caldria tallar-los a colps de corbellot.

El capellà Castaño, primer, i els Orts, després, mantingueren a l’hort del Cura (ja convertit en jardí, el primer d’Elx) els set braços de la Palmera Imperial (dedicada a l’emperadriu Elisabet de Baviera, un fet cosmopolita rar entre nosaltres, propensos sempre al localisme); calgué, però, un esforç descomunal, caríssim i complex tècnicament, per a subjectar els set braços imperials i que arribassen a l’edat adulta; certament, aquell caprici cultural i altruista ha donat un gran rèdit turístic a la ciutat.

A l’hort de Motxo en teníem una de tres braços que eixien a dos metres del terra i que a mi (ja alié a la pràctica agrària) em feia gràcia; però la mare, escèptica, em deia: «Nene, tant que dius que t’agrada aquella palmera de braços i la mama no veu que gastes treball nugant-los amb cordes p’a que no caiguen». Sí, allò era massa feina per a mi, l’atracció que sentia per aquell vegetal era relativa i els braços acabaren caient en créixer. A l’hort d’en Joan encara en tinc una que té un braç a una alçada de quatre metres i per escarmundar-la, el palmerer ha de fer virgueries amb la corda, el corbellot i el propi cos: un destorb enutjós que també acabarà caient: la llei de la gravetat no sap d’amors.

D’altra banda, la propaganda turística i ideològica ha vist en aquestes palmeres de braços un fenomen singular dins del món vegetal. Però res més inexacte. Els braços de les palmeres, com totes les filloles que els naixen, habitualment a ras de terra (i que poden formar bolics extensos, com el meravellós del Jardí Botànic de València), són una estratègia reproductiva de la Phoenix dactylifera, la qual es pot multiplicar mitjançant el pinyol del dàtil (amb la qual cosa tindríem dispersió genètica: el vegetal fill eixirà diferent del vegetal mare, com en els humans) o mitjançant l’arrancament i replantació de les filloles del peu, una tasca treballosa que vaig veure fer a mon pare alguna vegada i que, a diferència de l’Àfrica i l’Orient Mitjà, no s’ha donat entre nosaltres malgrat ser la sola manera de seleccionar palmeres genèticament idèntiques per produir dàtils d’igual qualitat i, per tant, comercialitzables, (la reproducció in vitro, com és sabut, és una tècnica recent que sí que aconsegueix vegetals idèntics).

A més d’un dibuix de la Palmera Imperial quan a penes tindria uns trenta o quaranta anys de vida («Valencia», Teodoro Llorente, 1887), presentem un gravat de Laborde («Voyage pittoresque et historique de l’Espagne», 1806-1820) i el dibuix de una palmera de tres braços del manuscrit de Cristòfol Sanz (1621) que Gómez Brufal titulà, en transcriure’l, «Excelencias de la villa de Elche». Mentre que Laborde i Llorente presenten aquestes palmeres com una excepció monumental biològica, Sanz presenta la seua com una demostració fefaent del Misteri de la Santíssima Trinitat; es trobava, diu, al Raval, a llevant de les cases dels «pérfidos mahometanos», que, malgrat veure-la cada dia en eixir el sol, entestats i cecs en la infidelitat, no abandonaven la seua «secta» d’errors i heretgies. Sanz remarca que els tres braços «dan fruto gustoso y suave», s’estén en consideracions dogmàtiques i inclou una poesia («Un devoto a la palma») escrita en versos hendecasíl·labs d’arrel culterana propis del barroc del primer sis-cents: «Trilingüe muda pregonera palma, / de Dios por confesión no competencia. / Tres árboles en uno y una sola alma / como en Dios tres personas y una esencia. / Voz de la muda Historia sois la palma / que publicáis de Dios la Omnipotencia, / pues de Dios uno y trino el ser y estado / como sois mudo nos lo dais pintado».

De vegades, el passat torna d’una manera sorprenent. Al final del carrer de Federico García Lorca hi ha una palmera de tres braços idèntica a la que dibuixà Sanz, ben cuidada i ben subjecta amb tirants de ferro, una cotilla imprescindible per a sostenir els braços laterals. Al Parc Municipal tenim altres palmeres de braços de mèrit biològic, ja que no agrari (moltes foren donades pels particulars, com feren mon pare i el iaio Joan) i a l’hort de Saoní els Martinos tenen la palmera de braços més vistosa d’Elx, semblant a la de Laborde, però amb cinc braços situats a uns dotze metres d’altura.

D’altres que he conegut a d’altres indrets (col·legi de San Fernando, jardí de Fernández Ordóñez), han perdut els braços per manca de sustentacle. Però aquesta del carrer de García Lorca m’evoca el manuscrit de Sanz, l’Elx del 1621, l’expulsió dels malaguanyats moriscos del Raval de Sant Joan, els tribunals de la Inquisició i també les interpretacions sacres que les religions han fet d’aquest vegetal miraculós, bell, utilíssim i, tanmateix, més i més menyspreat, falsejat i maltractat a casa nostra.