Bandas Latinas juveniles o terrorismo urbano juvenil

Los servicios de emergencia atienden al joven herido por una banda latina en Madrid. / Emergencias Madrid

Solamente se escucha hablar de las llamadas bandas latinas cuando aparecen reyertas, muertes y heridos en ciudades principales españolas, pero la sociedad se alarma y comienza a tener miedo o preocupación por la convivencia pacífica que requiere un estado democrático liberal europeo como es España, entonces nos preguntamos ¿qué pasa con una parte minúscula de la sociedad latina que reside en España? ¿Cómo se puede ayudar a que niñas y jóvenes no ingresen en esa lacra social llamada banda latina? ¿Es sólo responsabilidad de los órganos policiales la responsabilidad de luchar contra estas bandas delincuenciales? Pues no. ¿Es un problema de la inmigración o de nacionalidad? Tampoco.

Es un problema económico-social, educacional y cultural, pero que se utiliza mal por partidos políticos para interpretarlo como una cuestión étnica, racial o de inmigración.

La democracia tienen la responsabilidad de estudiar las causas, la conducta, el comportamiento y las condiciones de vida donde se desarrolla este tipo de conducta, actuación y captación de estos delincuentes.

Ahora bien, ¿qué podríamos hacer los ciudadanos legítimos y valederos de la sociedad democrática española?

Primero: reconocer que estas bandas surgen, se desarrollan, en un ambiente que es aprovechado por los captadores de estas bandas y se basan en los antecedentes sociológicos de convivencia e integración de los barrios donde residen inmigrantes. Son fundamentalmente niños y jóvenes nacidos entre dos culturas carentes de proyectos de vida, con un discurso fatalista del futuro, sin aspiraciones, sin arraigo social y siendo en su mayoría españoles de tercera generación.

En España se han configurado unas generaciones llamadas perdidas, nacidas en el desarraigo migratorio y bajo un fracasado programa de inserción sociolaboral a la sociedad democrática liberal, específicamente en capitales de Comunidad.

Segundo: no se nace Latin Kings, Ñetas o Dominicans Don´t Play (DDP), es el medio económico social que aprovechan esas bandas para la captación de niñas, niños y jóvenes que sienten un vacío interior y un porvenir difuso, aprovechado por los reclutadores. Estos jóvenes vulnerables se han criado entre dos culturas y no están lo suficientemente identificados con la cultura democrática española y europea, no llegan a tener aún un sentido de pertenencia local ni nacional.

Tercero: las redes sociales son imprescindibles ya que permiten rápidamente difundir los mensajes, amenazas y miedos para quienes están curiosamente interesados en averiguar o a los temerosos. Su retórica en las redes sociales es el apoyo y la protección apelando al valor a sus orígenes y a la cohesión de grupo.

Por eso las instituciones públicas, privadas y ONG deberán diseñar una contundente estrategia en las redes contra estas bandas y sus campañas de captación. Es imprescindible hacerle frente, no solo en internet sino en su entorno, barrios y colegios.

Deberá incluirse en las políticas laborales la incorporación de estos jóvenes en la inserción laboral.

Cuarto: las cárceles y centros de internados deben ser reestructuradas para trabajar con esos niños y jóvenes que entran en ellas por estas causas y salen radicalizados. Un 90 % son mujeres y hombres menores de 30 años descendientes de la segunda o tercera generación de inmigrantes hispanoamericanos.

Quinto: no sólo basta con el eficiente trabajo de los órganos policiales, sino también de toda la sociedad española. Debemos entender que todos somos una sociedad democrática y que estamos comprometidos con el bienestar social y la seguridad pública.

Aunque la pobreza no es una causa directa, la desigualdad sí lo es. Además de ser poco atractiva en sí misma como dice Tony Judt en su libro Algo anda Mal, se corresponde con problemas sociales patológicos como las drogas, la inseguridad económica, las deudas personales, el embarazo juvenil, el desempleo, las poblaciones carcelarias, entre los prejuicios y complejos que generan las diferencias sociales.