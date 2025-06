Deshumanización y oscuridad de unos y otros

Netanyahu agradece a Trump la operación contra las instalaciones nucleares en Irán / Europa Press

Hay sujetos que tienen la inmensa vocación de poner todo patas arriba como recurso para obtener éxito e imponer sus oscuros planes. Dan la espalda a la población y piden el voto después de montar pésimos números circenses. Y si tienen la suerte de pillar la batuta, siguen haciendo cortes de manga a la ciudadanía, disfrazados de honradez pero cayéndoseles el maquillaje progresivamente. Lo dicho es aplicable a España por parte de los que no pueden esgrimir otra actitud, y vale también respecto a lo que está ocurriendo en los Estados Unidos del actual y lunático presidente Donald Trump.

Aumento récord del gasto militar y a la vez pretende coger las tijeras y llevar a cabo el mayor recorte de la historia de su país con reducción incluida de impuestos. Estrangular a la mayoría y beneficiar a una minoría es la ley del revólver de un Trump sin ninguna clase de pudor, haciendo lo que le da la gana por encima de las responsabilidades legales y las cuestiones medioambientales. Sembrar el caos a diario. La sociedad civil protesta y se moviliza ante el acoso a los tribunales, las deportaciones masivas, los ataques a los derechos, la militarización de las calles… Y recortar servicios, seriamente, a los que menos tienen, por supuesto. Dejará a más de diez millones de personas sin seguro médico. Muchas de ellas son votantes suyos. ¿Sorpresa? Ninguna. Lo normal.

Las manifestaciones, con toda razón, echan humo por obra y gracia de este hombre. Aquí gritan los exaltados habituales porque no pueden evitarlo como mandan las normas de quienes llevan de cacería política siete años contra Sánchez. En EE UU la gente reivindica la democracia y en España no la respetan algunos, la pisan y ensucian el terreno de juego. ¡De qué forma! No vamos a justificar nunca tener los dedos largos. Ni tampoco las torpes y delirantes soflamas de una oposición con talante golpista. O los insultos que degradan la política, el Parlamento o el Senado. La «manada corrupta», que señala Feijóo, debe referirse a los hechos con la marca PP y a las numerosas causas pendientes vinculadas a su pulcro partido. No es igual la corrupción estructural que la corrupción puntual. En cualquier caso, el caso Koldo trae cola en todos los sentidos.

La deshumanización y las manos oscuras de unos y otros o del trumpismo merecen la mayor repulsa. Para completar esta incendiaria situación vean ahora el conflicto armado entre Israel e Irán. Es el resultado de décadas de tensiones acumuladas entre ambos países. La versión oficial israelí habla de que el objetivo es destruir enclaves militares y nucleares estratégicos de la República Islámica. Israel fue visto como un contrapeso a la influencia soviética en la región durante la Guerra Fría. Y hoy estamos en uno de los paisajes más delicados de las relaciones internacionales en lo que va de siglo XXI. Es una batalla que involucra a potencias globales, actores regionales, alianzas militares y economías energéticas. Es decir, un impacto geopolítico global.

El ayatolá Jamenei y Putin advierten a Trump de la desestabilización radical que se produciría si se le ocurre intervenir directamente en el parque temático de los horrores. Bombardear o no bombardear, ese es el dilema. La duda de un Hamlet actual. ¿Qué es mejor para el equilibrio del alma, la vía diplomática o lanzar bombas? Mientras, el genocidio y el hambre en Gaza siguen con bendición, financiación y las armas del santo Trump. ¡Todo arde! También ha ardido Alicante y dispara fuegos a su manera.

Los más cerriles ven un momento histórico y optan por una participación militar a pesar de los peligros reales. Que se complete la ofensiva iniciada por Tel Aviv contra el régimen persa. Ese lenguaje bélico no gusta a los estadounidenses en amplísima medida, ni a nadie en su sano juicio, que cada día abunda en menores dosis. El primer ministro israelí, Netanyahu, despliega sus alas de ángel del infierno y el superintendente de la Casa Blanca patrocina toda clase de desaguisados. Teherán prepara su arsenal por si hace falta un poco más. El Pentágono hace lo propio. La tensión escala y la situación puede traer peores consecuencias como todo continúe en esa misma dirección.

El inquilino del despacho oval iba a terminar con todas las guerras. Pero ya ven. Exige la rendición incondicional y amenaza con asesinar al líder supremo. Deshoja la margarita a ver qué hace y el panorama huele a daños irreparables. ¿Busca elevar la presión sobre Irán para forzar la firma de un acuerdo? Esperamos que su interés más viable sea evitar la confrontación directa y que el terremoto no vaya a más.

En tanto, la ciudadanía continuará manifestándose contra el autoritarismo del egocéntrico Trump, responsable principal de la violencia desatada. Dos legisladores estatales demócratas han sido víctimas de tiros que han causado la muerte de uno de ellos, entre otras lindezas. México y Puerto Rico se suman contra el racismo y defienden que los migrantes no son criminales. Antes lo decíamos. La deshumanización y las manos oscuras de unos y otros merecen nuestra mayor repulsa. Queda así redactado este artículo a la hora de escribirlo anticipadamente.