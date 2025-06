Mercedes Milá es la presentadora del nuevo programa "Me meto en un jardín" de TVE. / TVE

Mercedes Milá vuelve a TVE, lo que significa que nos vamos a divertir. Anuncia que en su nuevo formato con la productora Zanskar va a primar el sosiego y la búsqueda de la paz interior. La Milá va a pasearse por todos los jardines y entornos paradisíacos que se le pongan por delante, tratando de encontrar en ellos a personas interesantes que le aporten testimonios de crecimiento personal. Nada que objetar ante la propuesta, pero conociendo como conocemos a Mercedes Milá nos cuesta creer este programa blanco rodeado de un karma impoluto.

Ya lo dice el propio título, Me meto en un jardín. ¿Se irá con las hermanas Dominguín Bosé a comenzar el recorrido por los campos de Dios? No tenemos ni idea. Pero con toda seguridad la propuesta contiene una pegada más fuerte de la que muchos imaginan.

Por de pronto, y como deberes de verano, en vistas de que las programaciones bajan la guardia al tiempo que las plataformas digitales cada vez se portan mejor, ya tengo planificado el visionado de las obras completas de Mercedes Milá en TVE hasta finales de septiembre. Puede parecer una tarea ímproba, pero es posible llevarla a cabo. Recordemos los títulos de los programas que presentó la comunicadora entre los años setenta y los ochenta. En primer término, junto a Isabel Tenaille, Dos x dos. Después, en solitario, Buenas noches, El martes que viene y Jueves a jueves. Estos tres los realizó con quien era su pareja de entonces, José Sámano.

No me cabe ninguna duda que revisitar las producciones de Mercedes Milá antes de que llegasen las televisiones privadas a este país va a ser una de las mejores inversiones de tiempo de cuantas he emprendido en los últimos años. Ya les contaré alguna sorpresa.