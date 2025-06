¿Se han olvidado otra vez de la residencia de mayores de Altabix?

Trabajadores y usuarios de la residencia de ancianos de Altabix exigen mejoras en una protesta, en imagen de archivo. / ÁXEL ÁLVAREZ

No tiene suerte Elx con los temas que dependen de la Generalitat. Ni antes ni ahora. Ni con las grandes inversiones prometidas, ni tampoco en aquellas que parecen más fáciles, ya que corresponden a la gestión del día a día en instalaciones ya existentes, como es el caso de la residencia de Altabix para mayores, que pertenece a la Generalitat pero que gestiona una empresa privada.

Recordar la situación de este centro debería ser algo vergonzoso para todas las administraciones públicas implicadas, especialmente la autonómica, ya que de ellos depende la titularidad de la misma. Pero es evidente que desde el Ayuntamiento, que no tiene las competencias sobre la misma, pero es la más cercana y los afectados son con-ciudadanos nuestros, también se debería ejercer un mayor papel reivindicativo a la hora de buscar soluciones.

Que es un tema viejo es evidente, lamentablemente. Y, conforme avanza el tiempo, está yendo a peor. Los usuarios especialmente, y sus familias, son las víctimas de esta situación. Las denuncias por situaciones degradantes, falta de atención por los problemas crónicos de personal, deficiencias en instalaciones, comidas, cuidados, etc., son habituales desde hace años y, aunque todo el mundo dice estar preocupado y buscar soluciones, la realidad es que pasan los años y éstas no llegan.

Esta residencia que, por cierto, es la única de estas características de titularidad pública en Elx es un ejemplo perfecto de cómo la privatización de estos servicios puede llegar a afectar negativamente a las personas que, en teoría, deberían ser las beneficiadas por su atención. El primar el ahorro en las contratas que presentan las posibles adjudicatarias privadas está provocando un deterioro permanente en este tipo de instalaciones. La Generalitat, tradicionalmente, se ha desentendido de dedicarles la dedicación, y recursos, necesarios para su buen funcionamiento. Y, desde hace años, es evidente que ha renunciado a aumentar, desde el sector público, el número de este tipo de centros.

La prueba evidente es que en un municipio como Elx, con una población mayor muy importante, casi 40.000 personas superan los 65 años, sólo hay una residencia de titularidad pública y, encima, su gestión es privada. Peor es difícil. ¿Cómo es posible que, en los 20 años seguidos del PP en la Generalitat, en los ocho del Botànic, y en los dos que ya lleva Carlos Mazón, el del Ventorro, no nos han construido ninguna otra residencia pública, mientras que el sector privado, al ver el negocio, ha inundado Elx de residencias a precios prohibitivos? ¿Es que la gente mayor de Elx no se merece más atención por parte de València?

Las deficiencias en la residencia de Altabix son harto conocidas. Las han denunciado, antes y ahora, trabajadores, Recova, familiares, sindicatos, etc. A estas quejas legítimas se unieron, curiosamente, y estando en la oposición, Pablo Ruz y Aurora Rodil. Prometieron, entonces, buscar soluciones. En noviembre de 2023, y en visita al centro, la señora Rodil, concejala de Mayores, acompañada, curiosamente, del entonces secretario autonómico, Emilio Argüeso, que pasó después a ser uno de los responsables de Emergencias en el día de la dana y con las consecuencias que todos sabemos, dijo que, para el nuevo equipo de gobierno PP-Vox, el tema prioritario era sacar a concurso la nueva licitación, que estaba caducada, para resolver el problema. Hoy, casi dos años después, aún no ha salido dicho concurso, y estos días se ha anunciado que sí se han hecho en otros cuatro casos distintos en la Comunidad. Una despreocupación por el tema de Elx injustificable. En este tiempo la situación ha empeorado, se han pedido soluciones, se han constituido mesas de trabajo que no parecen haber servido de mucho, se han aprobado, por unanimidad, mociones del PSOE para instar a la conselleria a buscar soluciones, se ha hecho casi de todo. Y el Consell se ríe de estas peticiones. Es preocupante que a Elx se le haga tan poco caso en una Generalitat que preside quién preside, el irresponsable Carlos Mazón, y al que aquí, cuando viene, aún se le hace tanto la pelota en vez de exigirle soluciones.

Pablo Ruz y su socia deberían, entre procesiones, cambios de flores, de farolas, etc., prestar más atención a estos problemas, que serán antiguos pero ahí siguen, y que ellos prometieron resolver y que, ahora, son los responsables para hacerlo o exigirlo, y no estar callados.

Las personas allí ingresadas, familiares y el personal afectado merecen soluciones reales. Ya está bien de tanta promesa y tomadura de pelo.

Mario Vaquerizo, pregonero

En otro orden de cosas, ha costado creerse que era cierta la noticia que anunciaba Pablo Ruz sobre el pregonero. No se sabe qué méritos o relación con Elx tiene este personaje, más conocido últimamente por determinadas y curiosas situaciones y por su súbito apasionamiento por Isabel Díaz Ayuso. Algo más deberá haber en él y que nuestro alcalde ha visto. Ha sido una propuesta sorprendente y que rompe la tendencia de los últimos años para dar el pregón. En una buena decisión, últimamente se apostaba por personas que tuvieran relación con Elx como reconocimiento a las mismas. Personas así seguro que haberlas, haylas, y hubiera sido más justo y acertado. Lo decidido parece una apuesta de Ruz muy personal y casi partidista. Esperemos que las fiestas lo resistan.