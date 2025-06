“Som fills del poble...”

Ple del Ajuntament d'Alacant el 25 de juny. / Héctor Fuentes

Recentment, hem pogut saber que en el ple de l’Ajuntament d’Alacant del 26 de juny de 2025 es debatrà l’aprovació d’una declaració institucional per a instar les Corts Valencianes a modificar la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV) i declarar Alacant com a ciutat castellanoparlant. No és la primera volta que la qüestió es debat al plenari de la ciutat, però ara és fruit d’un pacte entre PP i Vox per a aprovar el pla financer, una mena de dany col·lateral que perjudicarà greument els drets lingüístics de la ciutadania i que, si s’aprova, establirà un precedent irreversible que trencarà un dels consensos més antics i valuosos de la nostra societat: la LUEV que, fa més de 42 anys, es va aprovar justament a la capital de l’Alacantí.

Excloure Alacant de la zona de predomini lingüístic valencià implicaria un retrocés històric, especialment en l’àmbit educatiu. Com a especialistes en educació i pedagogia, podem assegurar que bona part de la literatura científica disponible i recent sobre l’aprenentatge i adquisició de llengües explica i argumenta que el plurilingüisme és beneficiós per a les persones en molts aspectes, bàsicament perquè un cervell plurilingüe esdevé més ric, més divers, amb una part de les neurones més i millor connectades, i acostumat a treballar amb més intensitat la seua capacitat executiva. Però aquesta literatura científica també adverteix que aquests beneficis provats són realment rellevants quan les dos llengües s’han aprés des de ben menuts i quan hi ha un ús efectiu i freqüent dels dos idiomes. La situació social en què es troben el valencià i el castellà a la nostra ciutat permet que es complisquen aquestes dos condicions. No podem perdre l’oportunitat d’aprofitar-nos de dos llengües que tenim tan a l’abast ací, tan a mà; és més: el fet que l’ús del valencià a Alacant siga baix en l’actualitat, exigeix que propiciem sistemes educatius que despleguen una metodologia per a submergir els nostres xiquets i les nostres xiquetes en la llengua que es troba en inferioritat de condicions, tot sense menystindre el domini de les altres llengües escolars.

Les propietats d’aquest plurilingüisme, segons els experts, beneficien, en primer lloc, el desenvolupament del cervell i les funcions cognitives, com ara la memòria a curt termini i la capacitat d’atenció i concentració. Per això es recomana mantindre el multilingüisme com un actiu important en la formació dels nostres infants i jóvens, no sols per la importància de parlar diversos idiomes en un món globalitzat i hiperconnectat, sinó pels clars efectes positius que té sobre la formació i la funcions bàsiques del seu cervell.

En segon lloc, el plurilingüisme implica avantatges per a la integració social i per a promoure el respecte a la diversitat cultural i lingüística. A més a més, millora la convivència amb les persones que viuen en la mitat del nostre territori, que tenen el valencià com a llengua primera; a Alacant, quasi un 17 % dels enquestats utilitza el valencià com a llengua habitual, de manera que, si ho extrapolem a la població de la ciutat, potser hi ha vora 60.000 persones que serien tractades com a ciutadanes de segona si es declara Alacant territori castellanoparlant. Aquesta decisió seria, doncs, incoherent amb la realitat.

En tercer lloc, presenta avantatges per a la incorporació al mercat laboral: la majoria dels nostres infants treballaran d’adults en aquest territori. Dominar l’ús de les dos llengües oficials en el món professional serà un mèrit o un requisit, segons els casos. No hauríem d’excloure cap xiquet o xiqueta de beneficiar-se d’aquest valor. De fet, molts dels nostres alumnes que venen de Villena, d’Elda, d’Asp, d’Almoradí o d’Oriola descobreixen en primer de carrera que els han estafat, perquè, a diferència dels seus companys d’Alacant, de Sant Vicent, de Sant Joan o d’Elx, ells no saben escriure ni parlar prou bé en valencià. Els han ocultat una part fonamental de la seua cultura: perquè, parlen o no valencià, aquesta llengua també és seua i impregna la vida i la història de les nostres comarques castellanoparlants. De fet, vos recomanem el vídeo i l’exposició Teixim llaços des del sud del sud, de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, on podreu comprovar, entre altres coses, que camal, engrunsar, polsaguera, llanda o garrofa són paraules del valencià d’Alacant que també es diuen a Almoradí o a Elda.

En quart lloc, el respecte al valencià alacantí té una dimensió emocional i identitària que estem vivint amb especial intensitat aquests dies, quan les festes majors de la ciutat, les Fogueres de Sant Joan, ens inciten a viure sonores mascletaes, compartir coca amb tonyina i bacores als racons i les barraques, cantar La manta al coll o l’himne de les Fogueres (En la nit de Sant Joan / quan se tiren trons i trons, d’eixos ben grossos i bons, de les dotze en avant), i llegir els llibrets en valencià que, amb humor i art, fan una lúcida crítica de la societat actual. No podem concebre Alacant sense la Bellea del Foc ni el so estrident de la dolçaina, ni sense l’emoció de la Cremà i la banyà amb què acabem aquests dies intensos entre el foc i l’aigua. A més, si mirem al voltant, és evident que el valencià és la nostra llengua pròpia: ens ho diuen els llocs (el Raval Roig, el Postiguet, el Pla del Bon Repòs, el Bacarot, el Maigmó, la Serra Grossa, l’Albufereta, el Tossal), la cultura i les tradicions (les històries de Peret i Marieta, de Pere Somera, o la fe en la misericòrdia de la Faç Divina i l’himne d’Alacant —Som fills del poble!)... Tot està en la llengua d’Alacant, en la llengua històrica i, afortunadament, encara viva i actual en aquesta ciutat nostra. Respectar-la, dignificar-la i reconéixer-la és una qüestió de justícia.