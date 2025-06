Turisme o comunitat? Quan viure al teu poble es fa insostenible / Imatge cedida per Antoni Miró

Un informe fet públic en les últimes setmanes assenyalava que prop del 15 % dels habitatges són turístics en alguns municipis de la Marina Alta, una dada que preocupa per l’impacte directe en el mercat de lloguer residencial. Xàbia i Calp encapçalen aquest rànquing. Hi ha pobles que abans feien olor de pa acabat de fer, de figuera i de conversa a la fresca. Amb la vinguda de l’estiu, fan olor de crema solar, d’aire condicionat i de cuines que no paren de preparar aliments per la gentada que ompli els seus carrers. Xàbia, Altea o fins i tot el centre d’Alacant han canviat de pell: el que abans era una xarxa de vida, amb veïns, places, comerços de barri i, fins i tot, amb llengua compartida, és avui un escenari d’anar i vindre de gent de fora, on molts dels autòctons no poden quedar-se a viure-hi. Quan el turisme ho ocupa tot, quan les cases deixen de ser llar habitual de famílies i es converteixen en producte, el poble deixa de ser-ho. Ens queda, per tant, una pregunta incòmoda però necessària: en nom de quin progrés estem expulsant els qui sempre han estat?

Es crea així una fractura social i una desaparició progressiva del veïnat tradicional. Es transforma l’espai públic, amb la desaparició dels comerços de proximitat i l’homogeneïtzació de l’oferta (gelateries, souvenirs, franquícies), i es perd la llengua pròpia al carrer. La localitat deixa de ser lloc de vida per esdevenir un escenari de consum. I les preguntes sorgeixen: quina és la responsabilitat de les administracions locals i autonòmiques? Quin model de turisme volem per a la nostra terra? En primer lloc, les administracions tenen la responsabilitat política i ètica de protegir el dret a la vivenda, l’equilibri social i la identitat cultural del territori. No poden actuar com a simples gestors d’afluència turística o com a còmplices de l’especulació urbanística. Han de prendre decisions valentes i de vegades impopulars, com limitar les llicències de pisos turístics, impulsar plans urbanístics que blinden l’ús residencial i garantir serveis públics per a la població estable. En segon lloc, necessitem triar entre un turisme extractiu –centrat en l’explotació intensiva del territori com a recurs econòmic temporal– o un turisme respectuós amb l’entorn i la gent que hi viu. El model actual, basat en l’allotjament massiu, l’oci de curta i estada i la rendibilitat immediata, destrueix més del que aporta. Un model que integre el turisme en la vida real dels pobles i dels barris, en lloc de substituir-la. No es tracta de rebutjar el turisme, sinó d’ordenar-lo, condicionar-lo i situar-lo al servei del bé comú.

Aquest és, doncs, el repte: com podem, per tant, defensar un model d’arrelament, sostenibilitat i convivència sense anar a la contra de la seua existència? Cal posar el centre d’atenció en les persones i el territori. Això implica protegir les vivendes com a dret i no com a mercaderia, donar suport als comerços locals, afavorir la llengua pròpia com a vehicle d’identitat, preservar els espais comunitaris i impulsar polítiques de repoblació, relleu generacional i accés a l’habitatge per a joves i famílies. També és fonamental recuperar una idea de poble com a comunitat viva, on la gent no només passe o estiga de pas, sinó que visca, participe i se senta integrada. La convivència només és possible si el turisme no ofega el batec intern de les nostres localitats. I això només passarà si el model es construeix pensant en la gent d’ací, no només en els qui venen de fora.

Si no prenem mesures, si no redefinim el model productiu que deriva de l’increment del turisme actual, patirem veient com desapareix la vida quotidiana, la xarxa de suport i, fins i tot, les relacions intergeneracionals. Recordem que habitar un lloc és més que dormir-hi o visitar-lo; es tracta de compartir-lo, cuidar-lo i estimar-lo. Fer-lo nostre, fent partícip qui ens visita però sense perdre les nostres senyes d’identitat, aquelles que hem heretat dels nostres avantpassats fins a l’actualitat. Del contrari, fracassarem en l’intent de perviure una cultura i sobretot deixarem de tenir nuclis habitables amb l’únic pretext de sobreviure en una economia que anul·la la nostra manera de ser i d’entendre la realitat.