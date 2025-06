En defensa de mi existencia y la de todos y todas

Vista general de la segunda jornada de la Cumbre de la OTAN, a 25 de junio de 2025, en La Haya (Países Bajos). La cumbre está marcada por la negativa de España a subir el gasto en defensa al 5% del PIB. / Pool Moncloa / Fernando Calvo y Pool OTAN

Vivimos, una vez más, en tiempos difíciles. Aunque tal vez estos tiempos no sean más difíciles que otros, pero sí tienen su singularidad. La política se está convirtiendo en un disparate, lo que pone en riesgo la democracia; y si la democracia está en riesgo lo está la diversidad y la humanidad. No se ha inventado todavía otro sistema menos malo, por lo que mejor no ponerlo en riesgo. Si de algo podemos ilustrar quienes vivimos, estudiamos y trabajamos el Mediterráneo, es de diversidad, de pluralismo cultural y religioso, de costumbre distintas y a la vez similares, de siglos compartidos de vivencias y convivencias que han sido su grandeza y a veces su discordia, pero que estructuraron el eje del mundo durante siglos. que ha soportado y soporta guerras crueles, injusta, en nombre de dioses justos y misericordiosos -¿qué dios puede llamarse misericordioso y justo si en su nombre se manta al diferente?- o en reivindicaciones de fronteras o tierras bajo la coartada bíblica o la que cualquiera se quiera inventar en su delirio ególatra de poder.

Quienes dirigen el mundo en sus distintas parcelaciones parece que, en vez de tomar ejemplo de la rica Historia de esta cuenca marina, quieren imitarla en lo peor, en la guerra, en la eliminación del otro, en el odio al diferente, que a fin de cuenta es el otro y somos nosotros, porque en este mundo todos somos diferentes, según quién y desde donde mire.

Resulta un fracaso para la comunidad internacional y para la Humanidad en su conjunto que, acabando el primer cuarto del siglo XXI, lejos de acabar todos los conflictos bélicos, estén comenzando nuevas guerras y se esté hablando de seguridad en términos de aumentar sin límite el arsenal de armamento de los países, sean de la OTAN o no. Y todo ello para nuestra defensa y nuestra seguridad.

¿La seguridad de quién? Yo no quiero que nadie defienda mi seguridad, quiero que defiendan mi existencia y la de todos y todas, y eso lo solo se consigue cultivando y haciendo crecer la Paz. Ya vale de eufemismos, de sembrar el terror y la fabricación de armas cada vez más sofisticadas para garantizar una seguridad cada vez más amenazada por esas mismas armas. Saramago decía algo así: “Cuanto más sofisticadas son las armas que se fabrican, más sofisticadas son las guerras que se inician”. Y en esas guerras siempre ganan los mismo y siempre pierden los mismos. Los jóvenes y los que tienen el ejército como último recurso laboral ponen su cuerpo y los fabricantes de armas ponen su cuenta corriente. Y además toda la base para ello es, en la actualidad, el dictado de un narcisista colado al poder aprovechando los flecos que la tolerante democracia tiene, y los momentos de incertidumbre social y política que dejan hueco a la demagogia y el populismo. Ellos dictan el porcentaje, sea el 2, del 3 o el 5 % de un presupuesto que necesitamos para sanidad, educación, servicios sociales, e infraestructuras, instrumentos reales de igualdad y por tanto de verdadera seguridad colectiva. Y lejos de garantizar seguridad alguna, lo que hacen es resarcirse mediante la potenciación de su industria armamentística, de los billones perdidos en guerras e invasiones, Irak, Afganistán, sí, me refiero a USA, y otros en Europa reconvertir su débil industria automovilística, otrora puntera, en industria de armamento. Si hay que inventar o magnificar enemigos exteriores, se inventan o se magnifican. Ya no vale la negociación ni la diplomacia, que si para algo sirven es para evitar conflictos y generar dialogo como base de la paz.

Sea el enemigo un país que siendo el más más grande del mundo con once husos horarios y tres veces y medias más habitantes que España, no llega a duplicar nuestro PIB. Sí, Rusia, por ejemplo, que es algo más que Putin, y que seguirá siéndolo cuando este sátrapa desaparezca; o sea uno de religión diferente que nos quiere invadir para volver a la Edad Media. Para eso, hemos de llenar el tren de la UE de armas, sin saber ni dónde va el tren ni quién es el maquinista. ¿Dónde quiere ir la UE? ¿Cuál es su política exterior y quién la representa? ¿Cuál es su política de defensa? Sin responder a eso, sin saber qué papel y qué lugar se quiere ocupar en el mundo no se tiene ninguna legitimidad ni para proponer rearmes ni para aceptarlos de una potencia exterior dirigida por líder de dudosa moralidad y evidente conducta ególatra. En ese contexto, España no ha de renunciar a fijar una posición firme en favor de la seguridad que solo la paz proporciona realmente. A España, a quien la representa, le exijo que defienda mi existencia y la de todos y todas. Y eso no lo garantizan ni la guerra ni las armas, lo garantiza la paz. Es la hora de la diplomacia, del dialogo, de la prenegociación para preparar la negociación, de que los pacifistas alcen la voz y tomen la acción. Y el Mediterráneo es un buen lugar para hacerlo. Por su historia, por su experiencia y por ser el lugar en que antes o después ha sido escenario de cuántos acontecimientos se han dado en el planeta. Cuando se cumplen 30 años del Proceso de Barcelona, quizás convendría a los lideres políticos releer la Declaración de Barcelona de 1995, aunque quizás bastaría con que muchos de ellos la leyeran por primera vez. Porque la paz es su sustancia y su sustento.