La lengua y los extremos

Héctor Fuentes

Habla un valenciano-parlante apasionado del castellano, así que algunas armas puedo presentar en este debate que ha tomado cuerpo a raíz de la última ocurrencia para generar controversia donde, históricamente, nunca la hubo. Prohibición e imposición forman en extremos que acaban tocándose hasta concluir en la misma charca. Y sobre un mapa tan polarizado, a estas alturas las hemos visto de todos los colores, de un lado y de otro, polos desde donde pretenden sentar cátedra o desacreditar con firmeza. Gratuita y vacía se presenta la propuesta de los concejales de Vox pretendiendo borrar la vinculación de una lengua que pone letra al himno de la ciudad. Valdría con desplazarse unos metros más allá del Ayuntamiento y adentrarse en el Raval Roig o Santa Cruz para comprobar en qué idioma se entienden sus mayores; o cerciorarse de cuánta gente que ha hecho de esta tierra su casa y, sin ser valenciano-parlante, entiende y participa en conversaciones en ambas lenguas sin necesidad de dar la nota entre aspavientos de desaprobación.

Los talibanes, con todo, no ocupan butaca en un único lado. En la otra acera también los hay de pelaje intransigente, incapaces de traducir una sola palabra, aunque el interlocutor lo reclame. Hace años presencié una entrevista realizada por mi compañera Victoria Bueno a un destacado político de la izquierda más radical. La periodista, afincada desde hace años en Alicante, pero castellano-parlante al haber pasado casi toda su vida entre Huesca, Málaga y Madrid, acató y tomó perfecta nota de todas las cuestiones que preguntadas en castellano obtenían respuesta en valenciano. En un par de ocasiones, sin embargo, algún término utilizado por el entrevistado no fue entendido por la entrevistadora, que, tras rogar su repetición, escuchó la misma palabra e idéntica entonación, sin intención ni amago de una amable traducción. Es el denominador común de los extremos: Crear problemas donde no los hay.