La letra pequeña del pacto PP-Vox que compromete a Alicante

El alcalde Luis Barcala en el pleno del Ayuntamiento del 25 de junio de 2025. / Héctor Fuentes

A veces, lo más importante no está en los grandes titulares, sino en los párrafos pequeños, esos que muchos pasan por alto. Es ahí donde se esconde el verdadero coste político de los acuerdos. Y en el caso del pacto entre el PP y Vox en el Ayuntamiento de Alicante, la letra pequeña confirma algo que ya es innegable: el gobierno municipal ha cruzado una línea muy peligrosa al asumir postulados ideológicos de la ultraderecha y asumirlos como propios.

Con la aprobación del plan económico-financiero, ha quedado clara la dependencia de Barcala de Vox para seguir gobernando. Pero lo más preocupante no es la necesidad aritmética, sino las cesiones ideológicas que ha aceptado para lograrlo. Cesiones que comprometen la convivencia, los derechos y el modelo de ciudad que hasta ahora habíamos defendido en Alicante.

Desde el Grupo Socialista ofrecimos nuestra colaboración para aprobar este ajuste presupuestario, sin exigir nada a cambio, sin contraprestaciones. Lo hicimos pensando en el interés general, no en cálculos partidistas. Barcala ha preferido pagar un precio ideológico muy alto, abriendo la puerta a un retroceso político que acabaremos pagando todos los alicantinos y alicantinas.

Uno de los ejemplos más alarmantes de este pacto se contiene en la nota de prensa difundida por el propio equipo de gobierno, donde se recoge el compromiso de "elaborar y aprobar el Reglamento de Subvenciones" y, mientras tanto, compartir con Vox "la información relativa a las subvenciones que se tramiten y concedan". Podría parecer un detalle administrativo sin importancia. Pero no lo es. Se trata, en realidad, de una renuncia expresa a la neutralidad institucional en la gestión de los fondos públicos. Es un gesto que consagra a Vox como socio privilegiado en el reparto del dinero de todos los alicantinos, y un mensaje muy claro a quienes conforman el tejido social, cultural y vecinal de esta ciudad: o estáis en nuestro mapa ideológico, o quedaréis fuera.

El reparto de subvenciones no puede estar sujeto a afinidades políticas sino al cumplimiento de los criterios técnicos y objetivos que se contienen en las bases de las distintas convocatorias para acceder a una subvención. Establecer una fiscalización previa de los expedientes por parte de un partido político ajeno al gobierno no solo es una perversión del procedimiento administrativo. Es una forma de señalamiento, una amenaza encubierta a la pluralidad del asociacionismo.

¿Qué asociaciones están en el punto de mira con este acuerdo? Aquellas que defienden la igualdad de género. Las que promueven los derechos LGTBI. Las que luchan contra el racismo, protegen el medio ambiente o trabajan por la memoria democrática. Aquellas que quiere derribar la ultraderecha.

No hablamos de suposiciones. Conocemos el discurso de Vox y su hoja de ruta. Lo que hoy llaman “compartir información” puede traducirse mañana en vetos, recortes o directamente en la eliminación de apoyos a colectivos que no encajan en su modelo de ciudad.

Y lo más revelador es que el propio gobierno de Barcala reconoce que esta práctica es irregular: “en tanto entra en vigor el Reglamento de Subvenciones”, dicen. Es decir, saben que no es lo legalmente más sólido, pero lo hacen igualmente.

Desde el Grupo Socialista no vamos a mirar hacia otro lado. Vamos a denunciar cada intento de control ideológico del dinero público. Vamos a exigir la publicación íntegra, accesible y auditada de todas las subvenciones. Y vamos a estar junto a quienes hacen ciudad desde el compromiso, la inclusión y la justicia social.,Porque el dinero público no se reparte en despachos. Se reparte con criterios técnicos, no con ideología.

La ultraderecha ha hecho toda una declaración de intenciones afirmando que su “objetivo no es otro que cumplir su programa electoral”. La frase no es solo una declaración de intenciones, es una radiografía de la estrategia de Vox. Le basta con estar cerca del poder para imponer su agenda sin pagar el coste político y la responsabilidad que conlleva gobernar y rendir cuentas.

La debilidad en la que se encuentra Barcala ha quedado demostrada, pero aquí lo realmente importante es: ¿Quién pierde? Y sin ningún género de duda, la ciudadanía es la perdedora.