¡Qué suerte la mía! Un agradecimiento a La Festa

Representación del Misteri d’Elx, en una imagen de archivo. / MATÍAS SEGARRA

Recientemente he tenido ocasión de agradecer a la Junta Rectora del Patronato del Misteri d’Elx la distinción que me ha sido otorgada. Es un honor recibir el nombramiento de personalidad electa junto con Francisco Conesa y Jesús Andréu, en un año tan especial para nuestra ciudad.

Recibí la noticia de manos de Francisco Borja, presidente del Patronato del Misteri, un viernes por la tarde. Me encontraba fuera de la ciudad y su llamada me cogió un tanto desprevenida. La alegría fue enorme, pero no fue hasta instantes después, tras colgar el teléfono, cuando pensé: «¡Qué suerte la mía!»

Me gustaría que mi nombramiento sirviera como reconocimiento a lo cotidiano, a las cosas sencillas, a aquellas personas que se sienten de este hermoso lugar que es Elche y que aman su palmeral, el Misteri, a sus gentes… Y, sobre todo, a aquellos que transmiten los valores y el saber que envuelve a La Festa a los más pequeños.

Uno de los recuerdos más bonitos que guardo con mis hijos es presenciar con ellos la Prova de l’Àngel intentando responder a sus preguntas, y cuando Tomás, que estuvo un año ensayando con la Escolanía, volvía canturreando que una tal Rebeca había perdido un zapato… Disfruto como una niña cuando mi tía María me explica que su padre, mi bisabuelo, el músico Alfonso Mira, que formaba parte del Coro Clavé, participó en las representaciones algunos años. Y, agosto tras agosto, es un espectáculo para niños y mayores ver a mi tía Cande recopilar tesoros y antigüedades de La Festa para decorar el escaparate, cuidando hasta el último detalle.

El Misteri es muchas cosas, pero sobre todo es ese vínculo tan especial que se crea entre padres e hijos, abuelos y nietos… Y no sólo en el seno familiar. Esa transmisión del saber y de valores también ocurre en el ámbito educativo. Por ello, ¡qué importante es la figura del maestro de escuela, de la profesora de instituto, del docente de la Universidad…!

Quiero expresar mi total admiración a toda la Familia del Misteri. Cuando uno se asoma de cerca a La Festa, no sale de su asombro por el orden y la cantidad de cosas que deben suceder para hacer posible este maravilloso milagro.

Esta distinción se la dedico a mi familia. Especialmente a los que me aguardan en el cielo. En este punto, quisiera resaltar el perfil tan humano y cercano de los cantores. Muchos de ellos nos han acompañado generosamente en algunas despedidas, enviándonos a través de sus voces consuelo y aliento. Y lo mismo en momentos de alegría. Me casé en Santa María el día después de la proclamación del Misteri como Patrimonio de la Humanidad. Estaba previsto con bastante antelación que algunos miembros de la Capella entonaran unas piezas durante la misa. Y así ocurrió, ante el temor del Mestre, Manuel Ramos, de que no apareciera nadie por allí, tras las desatadas celebraciones de la noche anterior.

Mi recuerdo a dos buenos amigos que han sido miembros del Patronato, Miguel Ors y Santiago Ule, nuestro querido Iago, con los que he compartido mesa y mantel el último lunes de cada mes, durante años. En múltiples ocasiones hablábamos de La Festa y de cómo hacer para intensificar su difusión con ayuda de la Cátedra del Misteri d’Elx de la UMH. Miguel, ¡cuánto le habría gustado a Iago la película «La Festa», de Gutiérrez Aragón y Pablo Más, director de la Cátedra de Cinematografía Gudie Lawaetz de nuestra Universidad!

Termino con el deseo de que La Festa, siguiendo los pasos del Ternari, cruce «viles i muntanyes» y que su magia alcance no sólo París, sino el último lugar del planeta.