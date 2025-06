Las vidas de Duato

Nacho Duato. / EFE

Cuando Cayetana Guillén preguntó a Nacho Duato cómo se veía a estas alturas de la vida, echó mano de una respuesta que sin duda alguna tenía estudiada y había usado en bastantes entrevistas. Dijo que cuando era joven se pasó todo el tiempo en el agua. Que al hacerse adulto viajó en un barco. Para concluir que, en la actualidad, veía el mar desde una terraza.

Fue inevitable aplicar ecos de su reflexión a mi existencia. Porque salvando las distancias también tuve dos etapas bien diferenciadas en mi existencia. Una en la que ejercí de hombre de ministerio, de animal social, muy socializado en todos los ámbitos donde se me requería o a donde voluntariamente me inmiscuía. Fue cuando me propuse viajar de festival en festival durante un año completo sin pasar por casa. Y a fe que lo conseguí. Tan agradable fue la experiencia, que llegué a repetirla durante varios periplos.

La etapa actual es la de hombre de monasterio. Tranquilo en mis aposentos. Divisando lo que ocurre, más que desde la terraza, a través de la pantalla de la televisión. Porque todo pasa por la televisión, y si no sale en ella es que no ha sucedido.

Pero continuando con la comparación, según las pautas marcadas por Nacho Duato, me falta una etapa. Me comí la del barco, ya fuese de capitán, de contramaestre o de polizón. Creo que me faltó pilotar alguna empresa, porque habría sido en esa etapa en la que me habría enriquecido tanto económica como personalmente. Como le ocurre a Duato, que dijo tener a dos centenares de bailarines a su cargo en Rusia y a otros tantos en la compañía que lidera en nuestro país, donde paga los impuestos. Qué pena para mí haberme perdido tanto. Pero no se puede tener todo.