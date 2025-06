Jóvenes de botellón en una playa de Alicante en imagen de archivo / AXEL ÁLVAREZ

Lo que más temen la mayoría de los progenitores cuando sus hijos empiezan a hacerse adolescentes son las malas influencias que terceras personas puedan llegar a hacer en los mismos. Y ello, debido a que por muy elevado que sea el esfuerzo que hayan hecho para transmitir una educación suficiente y ordenada a los menores, todo esto se puede romper en mil pedazos si alguna persona del entorno de estos puede ejercer una influencia negativa que destruya el buen camino llevado hasta ese momento por el menor, debido al esfuerzo de sus progenitores por conducirles por una senda firme.

Así, en un escenario en el que el alcohol y las drogas están totalmente asentados en la sociedad por aquellos que se enriquecen destrozando la vida de los demás, es sumamente arriesgado que los menores tengan relaciones con quienes dicen que son sus amigos pero que están introducidos en este mundo del consumo perjudicial para la salud, ya que por mucho que digan que no tienen una adicción y que solamente beben un poco de estas sustancias se trata del principio del fin cuando se ponen en contacto con estos grupos que pueden causar un daño terrible a nuestros descendientes.

El consumo de estas sustancias puede deberse en un principio a intentar socializar con el grupo de jóvenes con quienes están saliendo para evitar que los consideren “raros” por no consumir las sustancias que estos están tomando. Y es en estos momentos cuando los progenitores deben llevar especial cuidado para tomar conciencia y vigilar el entorno del menor y las personas con quien se relaciona. Pero, sobre todo, trasladar la necesidad de tener la suficiente personalidad como para no consumir las mismas y el perjuicio que ello le ocasiona a su salud, y a su presente y futuro como persona. Es indudable el trabajo que tienen que hacer en este caso los progenitores, que no puede confundirse con una vigilancia o presión a la libertad de movimientos del menor, sino a una obligada “presencia” en la observación de los comportamientos de los hijos para tratar de averiguar si tienen en su entorno malas influencias de otros jóvenes que circulan por caminos peligrosos y que pueden destrozar el trabajo llevado a cabo por los progenitores durante mucho tiempo para que, de repente, cualquier menor que está ya metido en el mundo del alcohol o las drogas pueda destrozar la vida de estos menores.

Pero las malas influencias no solamente pueden ejercerse en el consumo de estas sustancias, sino también pueden hacerlo con respecto a los estudios, trasladando los que las ejercen a los menores que estudiar y tener una conducta correcta en la escuela y en el hogar no está bien visto y que lo que deben hacer es comportarse de forma negativa y abandonar los estudios para poder integrarse en un grupo concreto donde quien marca las directrices tiene una conducta y actitud negativa, tanto en la escuela como en el hogar.

Estas malas influencias son sumamente perjudiciales y pueden destrozar la vida de una familia entera si los menores se dejan influir por las mismas, al trasladar, quienes incumplen las normas de convivencia en la sociedad, consejos negativos, malos hábitos y costumbres que van a causar un perjuicio presente y futuro al menor que no tome la decisión de abandonar estas malas influencias.

Sin embargo, hacer esto último no es tan fácil, porque abandonar a un grupo donde se llevan a cabo conductas negativas no suele ser sencillo por el temor a ser rechazado por el grupo, o que éste lleve a cabo actitudes de acoso escolar contra los menores si los integrantes del grupo comprueban que el menor no está siguiendo las pautas de conducta negativas que suelen imponer estos grupos que ejercen un control psicológico sobre otros menores. Y todo ello, bajo la amenaza del acoso escolar y el temor de los menores influidos a ser rechazados por el entorno de su grupo.

Quienes ejercen malas influencias en otros menores intentan “poner en valor” que lo correcto entre los menores es incumplir las reglas que han creado los mayores para no dejarles libertad, y que lo correcto entre ellos es portarse mal y desobedecer a sus progenitores, así como mentirles y llevar un comportamiento incorrecto en la escuela. Todo ello, bajo el traslado de la idea de que sacar malas notas es lo correcto, y que lo incorrecto es ser disciplinado en clase y atento con el cumplimiento del deber de estudio y atención, tanto en la escuela como en su hogar. En estos grupos que ejercen malas influencias, la desobediencia a los progenitores y a los educadores en la escuela es el signo de referencia que quieren trasladar a los integrantes del grupo. Por eso, la permanente vigilancia de los progenitores durante la época de la adolescencia es fundamental para evitar que los menores puedan sentirse atraídos por estos grupos, o, incluso, obligados bajo la amenaza del acoso escolar que estos ejercen a quienes no quieren integrarse en los mismos.