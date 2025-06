Vergonya, cavallers ... / Imatge cedida per Antoni Miró

És difícil no sentir una punxada d’indignació —i de tristesa profunda— en llegir que el Ple Municipal d’Alacant ha aprovat una declaració institucional per a modificar la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià i reclassificar la ciutat com a zona de predomini lingüístic castellà. No estem parlant d’un gest tècnic ni d’un simple reordenament normatiu. Estem parlant d’un acte simbòlic que trenca amb més de set segles d’història i ataca el cor de la identitat d’Alacant.

En un moment així, ressona amb més força que mai aquell crit de dignitat llançat pel rei Jaume I al Llibre dels fets, la crònica que recull la conquesta de Mallorca. Davant la por i la indecisió dels seus cavallers, el rei va clamar: “Vergonya, cavallers, vergonya!”. No es tractava només d’una crida al combat, sinó d’una advertència moral: no es pot desertar del que és just i necessari, per més difícils que siguen les circumstàncies. Avui, aquest crit travessa els segles i ens interpel·la amb una força nova. ¿Com podem, a aquestes altures, abandonar la llengua que ens ha fet poble, que ha estat vehicle de cultura, de festa, de memòria col·lectiva i de convivència? ¿Com podem permetre que es neguen drets als alacantins que continuen parlant i estimant el valencià, que volen viure’l i transmetre’l als seus fills?

Segons les dades de l’última Enquesta d’usos lingüístics de la Generalitat Valenciana (2021), prop del 30 % dels habitants d’Alacant entén i sap parlar valencià, tot i les dificultats i el procés històric de substitució lingüística viscut al segle XX. No han desaparegut. Hi són. Resisteixen. Aquesta gent —de vegades invisible, però real— quedarà ara institucionalment bandejada, minoritzada encara més, tractada com si la seua llengua no tinguera valor, com si el valencià fóra una molèstia i no una riquesa compartida. La història ens diu que Alacant va ser una ciutat majoritàriament valencianoparlant fins a ben entrat el segle XX. L’ús social del castellà no pot ser ara excusa per a reescriure el passat ni per a condemnar el futur. El que s’ha aprovat al ple municipal no sols contradiu l’esperit de la Llei d’Alacant (1983) —la mateixa que es va votar a la ciutat—, sinó que és un acte d’abandonament cultural i de deslleialtat amb la pròpia ciutat.

I si Alacant vol ser capital —i ho hauria de voler—, no pot trencar amb les seues comarques, on el valencià és ben viu. No pot ignorar el Campello, Xixona, Agost, Mutxamel, la Torre de les Maçanes, Busot o Aigües. No pot deixar enrere la Marina, l’Alcoià o el Comtat, on més del 70 % de la població continua parlant valencià a casa, on la llengua es viu amb orgull i naturalitat. Una capital no pot girar l’esquena al seu poble. Una capital ha de liderar, no desertar. A més, la llengua no és un obstacle, sinó una oportunitat. El valencià obri portes, afavoreix la cohesió social i millora les oportunitats educatives i laborals. Les dades ho confirmen: l’ensenyament en valencià no ha generat rebuig a Alacant, sinó que ha permés millorar el coneixement de la llengua, especialment entre els més joves. A més, és la llengua de les Fogueres, de l’Himne de la ciutat, de la toponímia i dels sabors que defineixen la nostra cuina. Què faríem sense la coca amb tonyina, l’arròs a banda, l’allioli i tants altres plats habituals en la nostra taula?

La mesura que ara es traslladarà a les Corts Valencianes no pot ni ha de prosperar. No hi ha pacte polític, ni càlcul electoral, ni estratègia partidista que justifique jugar amb els fonaments culturals del poble. I no es tracta de si som d’esquerres o de dretes, es tracta de si som responsables, si som dignes, si sabem mirar més enllà del present. Per això, ara i sempre, davant la renúncia, la manipulació i l’oblit:

Vergonya, cavallers, vergonya.