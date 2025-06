La corrupción corrompe / Belmar Artworks

─ ¡Cómo está el Mundo JC!

─ Parece que te sorprenda, Pa. Nada nuevo bajo el sol: Trump trumpeando, Putin putineando, Netanyahu… bueno, haciendo de las suyas y España sumida en una ola de corrupción.

─ Me llama la atención que no te escandalice el asunto español.

─ En realidad, Pa, un poco más de lo de siempre. En España la corrupción es algo irresecable, solo hay diferencias en la manera de combatirla, y el problema es la falta de verdadero espíritu anticorruptivo, ese que debe hacer dimitir a cualquier responsable, por acción, por omisión o por falta de vigilancia.

─ Me estás diciendo que Sánchez debería irse.

─ Sin duda alguna. Él mismo predicó esa teoría, pero claro, no era presidente entonces. Para este caballero hay un antes y un después, en función de sus intereses personales.

─ Mal asunto ese de la corrupción, JC.

─ Lo es, sí. Porque además existe hasta una cierta comprensión social con los corruptos. Y en países como España la corrupción está muy anclada en su ideario y su comportamiento. Lo que sucede es que desde el poder se genera una narrativa épica para justificarla y eso se entronca con que el cerebro humano es muy malo para procesar la información negativa que le llega acerca de los suyos, su propia tribu.

─ ¿Una especie de miopía para los hechos que contradicen tu propia ideología o principios?

─ Así es. Al cerebro humano le cuesta reconoce los errores del propio grupo de pertenencia, sin embargo lo hace violentamente con los ajenos. Fíjate, sin ir más lejos, en el fútbol, como ven los aficionados la misma jugada según qué camiseta lleven puesta.

─ Pero el poder político corrompe más.

─ Sí. El poder genera una narrativa épica: el que lo ostenta cree que está cambiando el mundo. Y además se genera un alejamiento de la realidad y un círculo de aduladores que hace del poderoso un preso del llamado síndrome de la Moncloa, cuando solo valen las narrativas épicas.

─ Lo malo es que eso se transmite a la ciudadanía, de un modo u otro.

─ Fíjate, hace algunos años se hizo un experimento: Unos individuos tiraban un dado y comunicaban un resultado. Ganaban dinero en función de los números que sacaran, y se vio que los ciudadanos que tienden a mentir sobre sus dados y ganar más dinero son aquellos que viven en países con mayores tasas de corrupción.

─ O sea, que la corrupción se contagia.

─ Digamos que la corrupción educa a los pueblos y en aquellos donde la respuesta es tibia o inexistente, los individuos aprenden a vivir en un ambiente corrupto. La corrupción en España adopta diversas formas, incluyendo el soborno, el tráfico de influencias, la malversación de fondos públicos, la prevaricación y el fraude. Además, se han detectado casos de corrupción en diferentes niveles de gobierno, desde municipios hasta el ámbito nacional.

─ Pero España no es un país corrupto.

─ No, no lo es. En España no se puede sobornar a funcionarios para obtener derechos, ni a policías para que retiren las sanciones, ni a sanitarios para saltarse las listas de espera o acceder a un trasplante. Pero se ha instaurado una especie de mantra que dice que los políticos ganan poco dinero y que sus sobresueldos salen de las constructoras… como si ese dinero no lo pagaran los ciudadanos en última instancia.

─ Esa especie de tolerancia social de la que hablabas…

─ Sí, una laxitud que en nada beneficia al país. Sería mejor revisar el sueldo y reducir severamente el número de políticos y ser muy estrictos en su comportamiento ético.

─ Leo que el coste de la corrupción en España se estima en unos 90.000 millones de euros anuales, lo que representa aproximadamente el 8 % del Producto Interno Bruto.

─ Eso es una enormidad de dinero que se podría dedicar a otras cosas o, preferiblemente, deducirla de lo que han de aportar los ciudadanos.

─ Los nórdicos miran con desdén a los países latinos, entre ellos a España, donde el manejo de estos problemas es, cuanto menos, tibio.

─ Ya lo dice el tango “Cambalache”: El que no afana es un gil.

─ Buen retrato de una mentalidad.

─ Pero eso va cambiando, Pa.

─ Lentamente, demasiado lentamente, me temo.