¡No a la guerra! / José Luis González Esteban

Tristes guerras si no es amor la empresa.Tristes armas si no son las palabras. (…) Tristes. Tristes. Miguel Hernández

¿Les suena la imagen que ilustra este artículo? Entre el 20 de marzo y el 1 de mayo de 2003, Estados Unidos, entonces bajo la presidencia de George W. Bush inició una de las operaciones militares y políticas más nefastas del siglo XXI: la invasión de Irak. Las razones de aquel dislate fueron los supuestos arsenales de “armas de destrucción masiva” que acumulaba el régimen de Saddam Hussein en territorio iraquí. Los “señores de la guerra” fundamentaron esta acción bélica en pruebas falsas. Estados Unidos montó una guerra, una vez más, a partir de una gran farsa que se tragó el propio Congreso de los Estados Unidos, la ONU y algunos aliados como España de la mano de un entusiasta José María Aznar. Enfrente, potencias europeas como Francia, Alemania, además de China y Rusia, fueron desde un primer momento contrarios a esta invasión que provocó una guerra cruenta e injustificada que se enquistó durante varios años en la región y dejó más de 100.000 civiles iraquíes muertos. Miles de soldados estadounidenses también perdieron la vida. Unos y otros fueron las víctimas colaterales de un business que reportó pingues beneficios al negociado que más factura para el PIB de los Estados Unidos: la “industria de la guerra”. También fueron víctimas colaterales los 193 muertos y más de 2000 heridos de los atentados islamistas del 11 de marzo de 2004 en Madrid, relacionados directamente con el apoyo de España a los Estados Unidos y que el citado Aznar quiso endosar a ETA. ¿Es Irán un déjà vu?, pues lamentablemente sí, aunque con matices.

Entre mascletà y mascletà, nos desayunamos con la decisión ilegal del Gobierno fundamentalista de los Estados Unidos de atacar al régimen fundamentalista de Irán. Acción ilegal y contraria a la propia Constitución de los Estados Unidos, por no tener el respaldo del Congreso estadounidense, tampoco de Naciones Unidas. Antes de los atentados del World Trade Center (2001), Johan Gaitung llegaba a la conclusión, para demostrar los fundamentos teológico-políticos de la política exterior (también doméstica) estadounidense que “Estados Unidos es la nación más cercana a Dios sobre la Tierra”. Han pasado 25 años, y sobre esos fundamentos teológicos se sustenta la argumentación “·divina” que trasladaba el presidente Donald Trump a la opinión pública para justificar el ataque a Irán. El fundamentalismo de la Administración Trump ha carcomido la democracia, virando hacia formas de gobierno que más tienen que ver con las teocracias, autocracias o directamente dictaduras. El ataque de Estados Unidos contra territorio iraní, como en 2003 en Irak, no tiene una justificación empírica. Entonces no había armas de destrucción masiva en Irak y, ahora, los propios servicios de inteligencia de los Estados Unidos niegan la idoneidad de esta agresión. El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) también se ha pronunciado en esta línea crítica. Veinticinco años después, China y Rusia alzan la voz contra Estados Unidos y la Unión Europea, timorata y descolocada, no acierta a condenar de manera tajante y sin fisuras la espiral de locura perpetrada por el tándem Netanyahu-Trump, causantes de un genocidio que ha dejado ya más de 50.000 inocentes muertos en Gaza y ahora nos aboca a un escenario de posible Tercera Guerra Mundial.

“Contra la muerte y la dominación: sólo nosotros, sólo los que hemos sido informados de los nombres de los verdugos y de la identidad de las víctimas, y hemos rechazado el silencio impuesto por los lobos, podemos y debemos actuar”, decía la reportera Maruja Torres en 2003 y repite hoy con palabras similares. Casi un cuarto de siglo después, hay que desempolvar el ¡No a la Guerra! y también cuestionar la organización de la defensa y seguridad europea. ¿Con un aliado tan poco fiable como los Estados Unidos, la OTAN tiene razón de ser o es el momento de apostar, de una vez por todas, por una defensa común y abandonar las tutelas e imposiciones interesadas estadounidenses? Esos “señores de la guerra” que viven de la “industria de la guerra”, a costa del dolor ajeno, y cuyo CEO es Trump, reclaman a España un 5 % de su PIB para la OTAN. La respuesta es evidente: ¡nunca jamás!, y estaría bien hacer mucha didáctica para explicar lo que eso supondría para España y para el conjunto de la UE. España, durante el último Gobierno de Rajoy aportaba un 0,9 % del PIB al “club OTAN” y durante los años “progresistas” se ha movido hacia el 1,5 %, asumiendo ahora irnos a un 2,1 %. Quizás tengamos capacidad para ese nivel de aportación, pero resulta cuestionable que no la tengamos para mejorar el umbral del 0,3 % en ayuda oficial al desarrollo (AOD), estando muy lejos del histórico objetivo del 0,7 %, ahora en el horizonte de 2030. Invertir en desarrollo es prevenir guerras.

Permítanme para concluir, dar la enhorabuena a Paloma del Río que se une a la terna de periodistas nombrados doctores honoris causa por la UMH, a propuesta del Departamento de Ciencias Sociales Humanas, junto con Rosa María Calaf y Ramón Lobo. En estos tiempos de fundamentalismos que transitan también por las instituciones locales y autonómicas, el discurso feminista y en defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ+ fue un soplo de aire puro y dignidad, como también la laudatio de su madrina, la profesora de Ética Periodística, Carmen María López-Rico.