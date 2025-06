Las pestañas de la Macarena

Lucía Feijoo Viera

Una vez escuché a un macareno decir que su Esperanza volvía a la basílica, tras una noche y una mañana de maravillas, más morena, porque era el único día que le daba el sol. El hombre, racional a la postre, tras deleitarse en el prodigio, aclaraba: “y es verdad… por el humo de los cirios”. No sé yo si este asunto es así pero lo cierto es que algo de deterioro debe haber cada vez que esta pieza, única en su arte y en su capacidad de generar adhesión identitaria, sale de paseo. Que para eso existe, y ya la verán como quieran verla la gente de su familia: los vecinos y vecinas de la calle Parras, de la calle Escoberos o de la calle Relator, los vecinos a los que ella les cuenta sus penas, y hasta males de amor, que los tiene, como Carlos Cano nos recordó.

Ni un punto afecta a la fe, que el bronceado no es cosa de doctrina, salvo para recalcitrantes clérigos perseguidores de centímetros de piel –si es que se conforman con mirar-. Esto es otra cosa. Pero a esa otra cosa le ha sentado muy mal que se haya hecho una… ¿rehabilitación?, ¿restauración?, ¿reposición?... en la cara –la Macarena es solo cara y manos-. Unos milímetros alteran todo un argumentario de siglos. Por unas pestañas. Por las pestañas de un icono que tiene la cualidad cultual y cultural de no cerrar nunca los ojos, de atender con la mirada abierta al creyente y al impío, al de siempre y al paseante. Y las pestañas, gran tema de otra semana triste, dan al traste con la información sobre guerras, la OTAN –tan cerca Morón…-, la pulcritud de Acciona, los recuerdos de Mazón, los portentos de Santos y Ábalos y los que sean, los jueces que de mayores quieren ser otra cosa –delante de La Macarena desfila Jesús de la Sentencia-.

Los jueces y los expertos en arte andan a la fuerte greña dilucidando si las pinturas de Sijena han de quedarse en Catalunya o desandar el camino hasta Aragón, o si el sufrimiento justifica el exilio o si ya está bien, que el aura es el aura y el arte de verdad solo se vive una vez y en un lugar. En El Campello, la “Comisión de Fiestas Estrella de los Mares”, encargada de procesionar a la Virgen del Carmen, abomina del párroco, que no les saca de una ermita a la Madrededios que considera propiedad parroquial; pero los otros que no, que dicen que es de ellos, que la compraron con buenas artes de pesca hace décadas. Y se acerca la celebración. Así que han denunciado al clérigo a la Guardia Civil por apropiación indebida y hasta robo. Si fuera del Gobierno ya andaría cargado de cadenas, él y toda su parentela, pero así no sé. Me recuerda la sabiduría de las Reglas de Sant Bult de València, que ordenan que no pase su sagrada y bella imagen más que unas pocas horas en un templo, no fuera cosa que los curas prefirieran quedársela. En Córdoba, en fin, para concluir este memorial, una encuesta entre costaleros indica que el 66 % de esos “pies de Cristo y de su Madre” no suelen ir a misa ni cumplir con los sacramentos. ¡Oh Dios mío, qué revueltos bajan los tiempos!

Casi nadie ha dado en considerar estas trampas del corazón como signos del apocalipsis. Otra cosa son los obispos españoles, muy españoles siempre, más españoles que obispos, que se han permitido indicar oficialmente su convicción de que hay que adelantar elecciones, santa medida que tradicionalmente ha propuesto la curia hispana, que a ellos les ha gustado una barbaridad votar. Dado que esta es cuestión que está en el centro del debate político, es como si ya hubieran pedido el voto para quienes atacan, por poner un ejemplo, a la inmigración, lo que va a ser eje central de casi todas las demás. ¿Pero qué importará eso a los obispos? Hoy para mí y mañana para mí. Aquí estamos, a la espera de los famosos gestos del nuevo pontificado que, por ahora, más bien son suspiritos del Niño Jesús, pellizquitos de monja, para que no se me enfaden los más tercos, los de boina y detentebala.

En estos casos soy dado a recordar al liberal Argüelles, padre de la Constitución de 1812, cuando fue preguntado por qué habían cedido en temas eclesiales y religiosos si, después de todo, la Iglesia se revolvió contra los liberales y arrambló discurso y unas cuantas vidas, en criminal connubio con Fernando VII: “Lo hicimos por aplacar a la Fiera, pero no fue posible”. Y ahí seguimos, con la misma Fiera, incapaz de no reclamar dinero en abundancia y de no mostrar su derechismo, salvo en alguna primavera en la que ven orejas a algún lobo; entonces, si puede ser, llaman al poder democrático para espantarlo. Y, si no, siempre hay por ahí algún carlistón o fascista de camisa nueva. A los obispos españoles no les vendría mal un trasplante de pestañas, una miaja de carmín en las mejillas, porque de vergüenza no se les van a colorear.

En estas estamos, en este ambiente de cruzada, a la espera de mayores prodigios y de más intensas contradicciones que, sin embargo, la carcunda patria imaginará como confirmaciones. Todas estas apariciones no son, para el que sabe oír, más que avisos. Lo bueno es que a algunos ya les vale y viven casi encantados con tanto misil, con la sangre empapando Tierra Santa, con un luciferino Trumpistófeles arrasando, de aquí para allá, las virtudes teologales, las otras y las construcciones de la razón. A los obispos españoles les viene bien este nervio desatado, ese Rodrigo Díaz de Vivar muerto y lanzado por los campos del delirio. Miedo y nostalgia es lo que necesitan, por ver si los costaleros se aprenden los catecismos y los políticos se humillan. Y, tras ellos, o a su vera, cabalgan algunos altos y ricos cargos, con traje de “armaos”, con coraza de hojalata y plumas de avestruz, sedientos de que la rabia rebose las urnas. Vera y Barrionuevo, lo mejor de la mejor España, contra indultos y caminos oscuros, vienen a enseñarnos las lecciones: vale hacer lo que haga falta siempre y cuando sea a favor de nosotros, los buenos; que la igualdad, por ejemplo, puede esperar, mientras que España siempre está en peligro. Y Felipe González va a votar en blanco. Como una blanca paloma. Sine labe concepta.

Lo tengo dicho: el mundo anda muy revuelto. La Macarena debería descansar un rato. Y el cura de El Campello, y el inerrante Presidente de la Conferencia Episcopal, y el novio de Ayuso y la judicatura, respetuosa con la separación de poderes, y Mazón. Otros preferirían que el lifting, sin anestesia, se lo hicieran a Pedro Sánchez. De hecho llevan siete años esperándolo: ¿hemos olvidado los rosarios frente a la sede de Ferraz? ¿Por qué fueron? Por lo de la corrupción no pudo ser… Ay, esta memoria… Más vale ser paciente que valiente; más vale el dominio propio que conquistar ciudades, se dice en el libro de Proverbios. Pero esta es virtud que desconoce la derecha española, que no sabe de procesiones nocturnas y solo le sirve la madrugada para lucir más guapos, más morenos y triunfales. Bajo palio, a ser posible. No es que Perro deba dimitir por la corrupción: debe dimitir por haberse atrevido a ganar junto a otras gentes de turbio decir. Los milagros están reservados a la derechona, que es quien por naturaleza debe mandar, faltaría más. Y ya me dirá usted qué fue aquella moción de censura en la que cayó Poncio Rajoy: un milagro del siglo pero no de Dios.

Cuenta Guillermo Sánchez que el inefable y algo bruto obispo Ilundain, se empeñó en imponer como Hermano Mayor de la Macarena a D. Leoncio Martínez de Bourio, notario recién llegado a Sevilla, con una antigüedad en la Hermandad de 13 días. Y es que el obispo andaba contrito por ciertas libertades de los macarenos. Según se acercaba el 1 de febrero de 1929, fecha de la toma de posesión, el barrio se agitaba y, como dijo el gran periodista Núñez de Herrera, “el escándalo escarbaba en los oídos de las comadres y hacía burbujas en el vino de las tabernas”. Llegado el momento de la jura, las vecinas irrumpieron en la sala capitular y vertieron sobre la cabeza del capillita designado ollas y cubos de manteca derretida y añil. El notario, con triste aspecto, se negó a tomar posesión y salió protegido por fuerzas policiales. Los conflictos no acabaron ahí. Pero esa es otra historia. O no. Menos mal que luego llegó Queipo de Llano, limpió con sangre calles y callejas y disculpó violar a las comadres. La Conferencia Episcopal o lo que hubiera entonces no dijo nada.

Qué pereza tener que recurrir a estos excesos para poder decir algo. Qué pereza. Se me cierran los ojos.