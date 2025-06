El alcalde tiene un plan

La ladera del río Vinalopó, con varias personas paseando y haciendo deporte por la zona. / ÁXEL ÁLVAREZ

"Lo que diferencia al frío del calor es que de frío se puede llorar"

Ramón Gómez de la Serna (1888-1963), escritor y aforista

El alcalde ilicitano, Pablo Ruz, ya ha alumbrado su plan estratégico. La criatura no se llama Pablito, como cabría esperar, sino +Por Elche, que tampoco suena tan mal si lo comparamos con los nombres de algunos hijos de Elon Musk. El bautizo del xiquet tuvo lugar ante la más nutrida representación de la sociedad que recuerda la reciente historia local, como demostración de la relevancia que su promotor y el gobierno bipartito local PP-Vox le dan a este documento, que traza las líneas de actuaciones para los próximos diez años con el objetivo de hacer de Elche un municipio mejor para vivir o lo que cada uno haga o tenga que hacer.

No estaba claro que habría parto estratégico cuando hace unos meses se celebraron las reuniones con los distintos colectivos locales para configurar la agenda urbana. Parecía que sí, pero también que con eso y cuatro directrices sería suficiente. Pero Ruz no se queda en las pequeñas cosas, no es solo de ver dónde coloca los geranios y qué farola va a cambiar, es un alcalde de grandes miras y en los dos años que le quedan de legislatura está dispuesto a demostrarlo. Así que, cuando nadie lo esperaba, se saca de la manga el plan, lo cual no quiere decir que sea algo improvisado, como ha denunciado el portavoz socialista, Héctor Díez (por cierto, ¿no se queda nadie de guardia en Compromís mientras la portavoz, Esther Díez, sigue de baja maternal?), sino que ha llevado un largo proceso de elaboración, según dicen.

Este es el segundo plan estratégico con que cuenta Elche, tras el elaborado a finales de la década de los noventa por el alcalde socialista Diego Maciá, bajo la denominación de Futurelx. En las postrimerías de sus doce años de mandato se inició la revisión, bajo el nombre de Futurelx II, trabajos que prosiguió su sucesor, Alejandro Soler, a partir de 2007, sin que finalmente se plasmara en ningún documento más allá de unos pocos planes sectoriales. Quiso sin embargo el actual diputado y recién reelegido secretario local del PSOE dejar su impronta planificadora durante su etapa al frente del Ayuntamiento y encargó un proyecto de ciudad a la Fundación Metrópoli del urbanista y sociólogo Alfonso Vegara, que esta vez sí se plasmó en un profuso documento. Pero ahí quedó el envite.

En el anterior mandato presidido por el socialista Carlos González no hubo plan estratégico como tal pero se puso en marcha el proyecto Elche 2030, que se presentó como si fuera una estrategia para mejorar la ciudad en todos sus aspectos posibles y algunos más, atendiendo a los ODS, al cambio climático y al peligro de extinción de la cerceta pardilla. Finalmente quedó en unas cuantas reuniones, varios DAFO y pocas acciones, por la falta de entendimiento entre PSOE y Compromís sobre la velocidad y prioridades a la hora de desarrollarlo.

Ahora Ruz podrá presumir de que ya está a la altura de su admirado Maciá en cuanto a planes estratégicos se refiere. De momento solo en eso, pero ya vendrán más cosas. Sin embargo, llama la atención en este documento un hecho que podría indicar que también trata de emular a Soler, aunque en un sentido perifrástico e incluso tal vez de manera inconsciente. Uno de los ejes más llamativos y plausibles del proyecto de ciudad presentado por Ruz es el protagonismo que cobra el cauce del río, ignorado por la mayoría de ilicitanos (excepto por los que corren o pasean por sus laderas, con o sin perro).

Ruz quiere que la ciudad se vuelque hacia el Vinalopó, aunque sin caerse dentro (no hay peligro de ahogamiento, en cualquier caso). Es lo que también quería Alejandro Soler, que en 2009 convocó un concurso de ideas (ahora se quiere hacer otro) para convertir el cauce del río en un parque lineal de tres kilómetros de largo, con renaturalización del lecho, amplias zonas de paseo en las laderas e incluso algún que otro quiosco para refrescarse. De aquel proyecto solo se ejecutó la primera fase, el Valle Trenzado, esas pasarelas peatonales que cruzan el cauce a la altura del barrio Porfirio Pascual. En 2011 accedió a la Alcaldía la popular Mercedes Alonso (con Pablo Ruz como edil no electo primero y coordinador de Cultura después) y el proyecto pasó a mejor vida (eterna). La actuación logró importantes premios de diseño y arquitectura, aunque nadie lo diría por el abandono y el vandalismo que sufre desde hace años.

Antes de todo eso, en tiempos del primer alcalde de la actual etapa democrática, el socialista Ramón Pastor, allá por los años ochenta del pasado siglo, hubo un concejal que propuso hacer una represa en el río para formar un estanque. Y que se instalara un puesto de alquiler de barquitas para navegar, como si del Retiro madrileño se tratara. Incomprensiblemente la idea no fue secundada por el resto de la Corporación. E incluso antes de eso, en tiempos del último alcalde franquista, Vicente Quiles, el arquitecto Antonio Serrano Peral planteó construir una carretera elevada con dos calzadas separadas y apoyadas en pilas, en sentido norte-sur por encima del cauce, para distribuir el tráfico desde la autovía hacia las distintas partes de la ciudad.

Lo de Ruz de ahora no es tanto la idea de Soler, porque el alcalde popular no se mete en el cauce, ni oír hablar de renaturalizar, como pedía Compromís; no quiere nada con la Confederación Hidrográfica del Júcar, que no le deja limpiar los barrancos. Pretende más y mejores accesos al río y más miradores (por algún cajón estará el proyecto de noria-mirador del Palmeral que encargó Soler, por si le sirve para el eje vertebrador: es una idea). También la mejora del jardín de la avenida de la Comunitat Valenciana una vez se haya eliminado el mamotreto del mercado provisional, y proseguir con las actuaciones que está llevando a cabo la escuela taller en las laderas. Y otras cosas que están muy bien siempre que haya dinero para hacerlas, porque el això ho pague jo ya vemos a dónde ha llevado al actual bipartito: al plan de ajuste. Ánimo y que no decaiga.

No va eso, en todo caso, con Ruz. La euforia que evidenciaba el día de la presentación del plan no era flor ornamental de un día, como las que está plantando. Estaba claro que ese momento tenía para él una significación muy especial, pero lleva unos días de anuncios de esos que hacen subir la adrenalina hasta límites peligrosos, incluso para él. Con las obras del Mercado Central en marcha (ha aparecido algún resto que requiere un informe de Cultura, pero eso ya no es lo que era) y la solución para el edificio de Riegos El Progreso encauzada con el retranqueo de la fachada e integrada en un inmueble de oficinas municipales, llega ahora el anuncio de la licitación del futuro centro de Jayton, junto a la avenida de Novelda.

Ese solar, ahora aparcamiento, donde en el mandato de Soler se planificó un auditorio, que quedó en nada. Después González barajó levantar allí un segundo Gran Teatro y/o ubicar el palacio de congresos prometido por la Diputación, pero nada se materializó. Ahora con Ruz el complejo será un centro sociocultural y oficinas municipales, más dos plantas de aparcamientos que al parecer serán gratuitas aunque también parece que no todas, pero sin embargo puede que tal vez haya alguna posibilidad de que sí pero no en consecuencia de lo expresado por el alcalde. Eso sí, de momento, ya va por los 14 millones de coste, el doble de lo anunciado hace apenas un año. Pero Carrús se merece eso y más. Se pedirán ayudas a Europa y tal. Vale. Habrá un auditorio con capacidad para 500 personas, poco más que el del centro de congresos y bastantes menos que en el Gran Teatro. Seguimos pensando a lo grande.

En fin, visto lo visto y oído lo oído, antes de que el calor ambiente siga aumentando a causa de convección térmica ocasionada por la incesante actividad de Ruz, será mejor que me vaya a la vora de la mar a leer bajo la sombrilla las obras completas de Schopenhauer (en alemán, por supuesto). Feliz verano.