Ni en una década

La calle Gerona de Alicante, una de las principales del Centro Tradicional, en imagen reciente. / Alex Domínguez

Qué pena da pasar por el Centro de Especialidades de la calle Gerona. Como preveíamos, las obras que allí tienen lugar llevan camino de convertirse en las de El Escorial. En un principio y según la señalética colocada al efecto parece que la operación se iba a despachar en un cuatrienio. Pero da la impresión de que ese era el periodo establecido para los prolegómenos.

Han pasado los cuatro años convenidos y desde fuera el recinto permanece intacto. Tan feo como siempre, pero sin dar ninguna señal de que estará operativo en breve. Lo cual no tendría demasiada importancia si no fuera porque presta servicio a cerca de cien mil alicantinos, y porque estas obras han supuesto que todas las especialidades que allí se atendían se han trasladado al Hospital de San Juan.

Lo lógico en este caso habría sido que una lanzadera se desplazase desde el centro de la calle Gerona hasta el propio hospital, para que los pacientes que estamos hartos de ejercer de tales pudiésemos llegar a tiempo a nuestras citas sin perder la paciencia.

Pero a estas alturas no hay ni rastro de la susodicha lanzadera. Ni tenemos fe en que la haya en el futuro. Las cosas son como son, y las promesas en esta ciudad se convierten en papel mojado. En su momento los representantes de la conselleria del ramo aseguraron que se estudiaría la posibilidad de mejorar las conexiones del área metropolitana alicantina modificando para ello la red de los autobuses azules que prestan el servicio. Ya ha pasado un año desde que se produjo tal anuncio sin que se haya movido ni un horario, sin que se haya introducido una mejora. Algo que no nos sorprende. Ojalá me equivoque y con los calores de este verano podamos estrenar un autobús bala.