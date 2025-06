Estimar Alacant

Protestas y cánticos del himno de Alicante en la protesta contra declarar a la ciudad castellanohablante / Héctor Fuentes

Han passat deu anys, però qualsevol en diria que han estat tres-cents. El 15 de gener de 2015 Miguel Valor, un polític cabal, es convertia en el primer alcalde d’Alacant en jurar el càrrec en valencià. Hui, una dècada després, el seu partit, un PP embadalit pel dogma ultradretà, ha donat suport el camí perquè la ciutat deixe de ser considerada de predomini lingüístic valencià.

La tossuderia contagia ràpidament, però qui promou l’eliminació de la llengua que va donar nom a la platja per excel·lència de la ciutat o alguns del seus barris més icònics no ho fa estimant Alacant, sinó exalçant odis que divideixen. Amb tot aquest rebombori no aconseguiran que el valencià siga únicament dels votants d’un partit, tot i que en part és això el que volen: demonitzar-lo. Aquesta onada d’intransigència, perillosament de moda per tot el planeta, hi ha vingut més sectària que mai: si parla valencià, d’extrema esquerra; i segurament serà ecologista, vegà, homosexual i per la nit vorà Broncano. Veus com la de Valor es troben a faltar a la dreta alacantina i valenciana, on els seus polítics principals són incapaços de dir en valencià alguna cosa més que bon dia. També és un recordatori per a l’esquerra: no només es parla i es defensa el valencià quan el d’enfront l’ataca; és un hàbit diari molt sa.

Qui pensa que Alacant no parla valencià -també hi ha qui s’esforça a dir que mai ho ha fet- o és un malvat o un ignorant; i probablement els segons encara són més perillosos perquè ni ells mateixos no saben quin és el seu full de ruta. Potser l’any que ve l’agafen, jo què sé, contra la dolçaina perquè la xuclen i descobreixen que no està dolça. Qui sap? El cas és que esborrar el valencià s’ha convertit en una obstinació diària de la dreta alacantina; tant de bo destinaren eixa tenacitat a mantindre la ciutat més neta, a fer més centres socials, a controlar els pisos turístics. En definitiva, a anteposar l’alacantí i no al de fora.

Ja sabem que últimament qui importa és el turista, però caldria dir als polítics que estimen un poquet més Alacant i que no obliden els seus veïns, que s’interessen per ells, que els escolten, a tots. Fins i tot el més castellanoparlant dels alacantins gaudeix amb la poalà del Raval Roig, menja sangueta, passeja pel barri del Pla i espera amb il·lusió la nit de la cremà per a clavar-li les dents a una de les últimes coques amb tonyina de la temporada.

Ofuscar-se amb la negació històrica del valencià a Alacant és d’ignorants i mostra la incapacitat de trepitjar el carrer amb atenció. La parla alacantina, malgrat siga en castellà, està plena de paraules en valencià, més o menys camuflades. Aquesta setmana, a les grades d’un partit de la Copa San Pedro de futbol, en a penes vint-i-cinc minuts vaig sentir “llondro” per a parlar d’un defensa rival amb no molta cintura, “tafarrà” per a referir-se a un xut molt fort i un insistent “espolsa, espolsa” per a ordenar el futbolista que disparara ràpidament. I tot en un castellà perfecte, oiga.