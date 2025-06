Hacia ninguna parte

La presentación del Plan Estratégico 2025-2035 en el Centro de Congresos de Elche. / ÁXEL ÁLVAREZ

Tras dos años de gobierno municipal en Elche de Pablo Ruz, parece interesante analizar el comportamiento no solo de quien gobierna, sino también el de los que están en la oposición municipal, es decir, el PSOE y Compromís.

Seguramente no es nada fácil ejercer una oposición política a quien está gobernando, cuando es tal el número de proyectos y actuaciones en la ciudad que se han puesto en marcha, y que te arrollan y te dejan con escasos argumentos y poco oxígeno político para rebatir a tu rival, que es quien marca el ritmo.

Haciendo un rápido recuento, podemos recordar el transporte público a las pedanías, un verdadero hito histórico, con nuevos autobuses eléctricos; la reforma del intercambiador principal en la zona de la avenida de la Comunidad Valenciana; nuevas estaciones de BiciElx repartidas por toda la ciudad; la remodelación del Paseo de Germanías; el nuevo pabellón de deportes en Carrús, que pronto verá su inauguración; una mejora sustancial del embellecimiento de la ciudad en diferentes barrios y pedanías; el arreglo del problema del edificio de Riegos El Progreso; el inicio de las obras de rehabilitación del Mercado Central; la licitación del centro sociocultural en el barrio de Carrús; el proyecto Elx Natura, en el perímetro de la ciudad, con nuevas zonas verdes; la apertura de la Torre de Vaillos; la acomodación de la ciudad con múltiples zonas peatonales en forma de plataformas únicas; la rehabilitación integral del barrio Porfirio Pascual; la bajada progresiva de impuestos y el incremento de las ayudas para el pago del IBI; el convenio para el acabado de obras de la Ronda Sur, entre tantas y tantas otras actuaciones.

A lo anterior hay que añadir una potente dinamización del conjunto de los concejales del equipo de gobierno, que están en casi todo, y a su vez un alcalde, Pablo Ruz, que se está tomando la gestión municipal en serio, y además puede presumir de cercanía porque es cercano y está ejerciendo como tal. Todo esto al PSOE no le gusta, y su posición en el tablero político es complicada; se encuentra en un laberinto, sin vislumbrar puerta de salida.

Con todo lo anterior, y en tan solo dos años de gobierno, es natural y entendible que la oposición poco pueda achacar en materia de gestión al Gobierno, lo que hace que se tenga que agarrar a pequeñas cosas que, aun teniendo su importancia, desmerecen su trabajo, quizás por no tener imaginación suficiente ni un equipo motivado, y pocas agarraderas a las que asirse para hacer daño políticamente a su contrincante. A todo esto debe añadirse que el PSOE, a nivel nacional, está desmembrado como consecuencia de la corrupción, cuestión esta que tiene extraordinaria importancia e influencia en el ámbito local, y por supuesto en Elche.

Posiblemente los líderes locales del PSOE en Elche estén deseando que se produzcan unas elecciones generales anticipadas en contra de la voluntad de su propio jefe, Pedro Sánchez. Porque, de celebrarse las elecciones generales en el 2027, coincidirán en el tiempo con las locales -para ser exactos, éstas en el mes de mayo y las generales en julio-, lo que sin duda no dibuja el escenario más conveniente para el PSOE, pues en esas fechas el tema de la corrupción estará en pleno auge -hemos de tener en cuenta que nos encontramos ante procesos judiciales habitualmente largos-, en especial si el PSOE continúa hasta entonces en el Gobierno.

El PSOE de Elche hasta hoy no ejerce una verdadera oposición política, pues carece de proyectos que pueda explicar a la ciudadanía. Me refiero a proyectos de verdad; no se trata simplemente de dar ruedas de prensa, pues la ciudadanía espera algo más de aquellos que durante 40 años sostuvieron el poder, y en alguna medida también contribuyeron a lo que hoy es Elche. Actualmente, sin embargo, se encuentran con un perfil político bajo, con dirección hacia ninguna parte, y un argumentario político vacío.

Recientemente el portavoz y previsible candidato a la Alcaldía por los socialistas, Héctor Díez, se hacía ver en las redes sociales, criticando la presentación del Plan Estratégico de Elche 2025-2035, y alegando que «el plan es poco ambicioso, parece que sea un refrito. Cuando volvamos al gobierno en 2027, garantizaremos un plan estratégico que cuente con todos». Y yo me pregunto: ¿Por qué el PSOE, con la maquinaria que se le supone, y los años de experiencia que tiene en el Gobierno de la ciudad, no presenta un plan estratégico para Elche?

O sea, que hablan para criticar sin más, y sin proponer alternativa alguna, que es lo grave. Criticar es plausible y necesario, siempre que puedas decirle al otro que tienes alguna propuesta mejor; pero no es creíble la crítica si no propones ninguna alternativa, y te aprovechas del esfuerzo del otro para invalidarlo sin más. Estar en la oposición no es eso, hay que esforzarse por demostrar a la ciudadanía que tu propuesta puede ser mejor; pero presentarse sin nada es sencillamente denigrante.

Al PSOE le cuesta remar hacia adentro, está orillado, y a mayor abundamiento el Gobierno municipal se caracteriza por el buen entendimiento entre los dos partidos que lo conforman, PP y Vox, sin tiranteces, con diálogo profundo y una sintonía clara.

En el otro lado de la oposición, como fuerza minoritaria está Compromís, con tan solo una concejala, y prácticamente sin visibilidad alguna, y muy cerca, desde mi punto de vista, de la desaparición del arco político en las próximas elecciones.

El PSOE se encuentra inmerso en la peor posición posible, con poco margen de maniobra, acorralado por el impulso que está recibiendo Elche, y que ni ellos mismos esperaban. Haciendo uso de la expresión del afamado periodista Ernesto Sáenz de Buruaga, así son las cosas y así se las hemos contado. Hasta pronto.