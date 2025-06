Todas somos personas

Atención a las personas dependientes. / Europa Press

Esta semana he sufrido un accidente que, momentáneamente, me va a cambiar la vida. Me resbalé en la ducha y me di un golpe tremendo en la rodilla. Desde entonces, estoy dando tumbos sin parar, porque es la primera vez, en 45 años, que sufro consecuencias físicas derivadas de mi parálisis cerebral. Nadie, excepto mis médicos de toda la vida, sabe cómo tratarme de manera integral. Las consecuencias de este golpe son mucho más graves para mí que para la mayoría de los mortales.

Si la poca movilidad que tengo se reduce, se queda en nada. Por suerte, puedo sentarme en mi silla de ruedas motorizada, lo que aún me permite cierto margen de autonomía. Ese ha sido, sin duda, un gran regalo. Hasta ahora era, simplemente, una persona en silla de ruedas más. Muy privilegiada, sí, y aún lo sigo siendo.

Siempre se habla —y con razón— de los derechos de las personas cuidadoras, y de cómo la sociedad y el Estado a menudo se olvidan de ellas. Pero muy poco, o nada, se habla de las personas con gran dependencia que vivimos solas, sin familiares cercanos que puedan hacerse cargo de nosotras. La realidad es que el coste de nuestras necesidades es desorbitado. Necesario, sí. Pero desorbitado. Ni siquiera digo cantidades porque os daría un infarto. Os lo aseguro.

Lo menciono porque, desde mi privilegio, he podido cobrar la paga extra de mi excelente salario como diputada autonómica, y con ella este mes he podido cubrir las vacaciones de mi querida Patri, mi cuidadora principal, además de contratar a tres personas más que me ayudan durante el día. En mi situación, no puedo hacer prácticamente nada sola, ni siquiera comer.

He explotado. Me parece profundamente injusto que una sociedad del bienestar no piense en quienes necesitamos ser cuidadas. Que no tengamos cuidadores familiares no debería significar vivir con menos derechos o ayudas. Existen figuras como la del asistente personal —que estoy tramitando—, pero ¿qué ocurre mientras tanto? Debería haber ayudas de emergencia para solventar este tipo de dificultades, porque también somos personas, también tenemos derechos, aunque casi siempre se nos invisibilice por ser “pocas”. Pero no lo somos.

Hoy escribo para dar voz a todas esas personas que queremos ser independientes y no hemos elegido ser dependientes. Ahora mismo no puedo poner los pies en el suelo. Necesito una grúa para desplazarme, dos personas que me ayuden con ella, y otra más por la noche. ¿Dónde están los apoyos para estas situaciones? ¿Por qué no existen bonificaciones para quienes contratamos personas cuidadoras a tiempo completo? No hay derecho.

Este gobierno ha avanzado mucho, y se lo agradezco sinceramente, en los derechos sociales. En especial, al presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que fue el primero —como le pude decir personalmente— en pensar en las personas con discapacidad. Pero necesitamos seguir avanzando en la igualdad de las personas más vulnerables. Porque para que las personas cuidadoras tengan derechos, también debemos tenerlos quienes necesitamos cuidados.

Somos las principales interesadas en que quienes nos cuidan estén bien pagadas, valoradas y cuidadas. Porque si ellas están bien, nosotras también lo estaremos. Pero hay que buscar un equilibrio y crear ayudas de emergencia, hoy inexistentes en prácticamente todas partes.

Después de este necesario desahogo que llevaba tiempo posponiendo, y que la caída me ha permitido sacar, quiero agradecer la labor encomiable de los servicios sanitarios. Especialmente del área de emergencias, que he tenido que visitar tantas veces en estos días. Me han tratado con amabilidad, cariño y respeto. Gracias a ellos he podido seguir adelante.

Quisiera añadir algo que parece de chiste, pero fue muy real. Cuando me caí al suelo, llamé al 112. Patri, mi cuidadora, se había hecho daño en la mano y no podía ayudarme. Al otro lado del teléfono me dijeron que no podían acudir porque era 25 de junio y no había servicio por haber estado ocupados en la cremà de las Hogueras. Me llamaron tres veces para ver si algún vecino podía ayudarme. A la tercera llamada, me puse firme y, finalmente,tras 30 minutos,vinieron.

Este tipo de situaciones no pueden repetirse. Desde esta columna quiero agradecer a todas las personas que me están ayudando: desde mi farmacéutico hasta amigos que me han prestado una grúa para meterme en la cama —porque ni siquiera eso puedo costearme, aun siendo una privilegiada—. Gracias a cada una de las personas que están pendientes de mí. Y, muy especialmente, a cada profesional de nuestro sistema de sanidad pública, que, a pesar de los recortes, la falta de sustituciones por vacaciones y los servicios vacíos, siguen adelante con una sonrisa y hacen la vida más fácil. Infinitas gracias.

Durante un tiempo, por esta lesión y la caída, estaré fuera de la vida pública. Pero si este periódico me lo permite, seguiré escribiendo esta columna para dar voz a los invisibles. Y, especialmente, a las personas invisibilizadas. Porque no van a lograr callarnos.

Solo pido a las administraciones que se acuerden de que existimos. Que tomen medidas reales. Que nos pregunten a quienes verdaderamente sufrimos las necesidades. Porque es durísimo. Pero, aun así, no perdemos las ganas de luchar ni de hacernos ver y oír.

Gracias a la tecnología, puedo seguir escribiendo. Tengo tendinitis en ambos hombros y no puedo usar las manos, pero utilizo un programa de voz. Os pido que entre todas pongamos un granito de arena para mejorar la vida de quienes queremos ejercer nuestro derecho a la autodeterminación: vivir solas, sin necesidad de ir a una residencia.

Basta ya.

Como decían las abuelas de la Plaza de Mayo: “La única lucha que se pierde es la que se abandona”. Y yo os digo lo mismo. No abandonaremos la lucha. Seguiremos esperando que todos los movimientos y todas las ideologías se acuerden del otro lado de la moneda: las personas cuidadas.

Mientras tanto, podéis seguir mi día a día en mi canal de YouTube: “Independencia sobre ruedas”, donde cuento anécdotas de la vida privada que muestran cómo moverse en una silla de ruedas puede ser mucho más complejo de lo que parece. Pero también, una vida rica y con propósito: luchar por aquellas personas que no tienen la suerte de tener voz y representatividad, como yo.

Gracias al PSPV y, especialmente, al president Ximo Puig, por haber creído en mí y en políticas reales para la discapacidad. Gracias al gobierno del Botànic, que lo tuvo tan claro.

Parece una despedida, pero no lo es. Por aquí seguiré. De la vida pública me retiraré un tiempo, porque mi cuerpo me lo pide a gritos. Pero os aseguro que volveré. Con más fuerza todavía.

Gracias a la vida.

Y, sobre todo, gracias a quienes cuidan.

Pero ahora es tiempo de que las personas cuidadas también seamos visibles y apoyadas para tener vidas independientes y autónomas.

Esa será mi lucha. Siempre.