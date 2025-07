Controversias en el zoológico de cada día

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa en la cumbre de la OTAN celebrada recientemente en La Haya, / J.J. Guillén / EFE

Todos los países asumen aparentemente lo del 5 % del producto interior bruto respecto al gasto militar. No rechistan y el superintendente Trump reparte cacahuetes a los aliados europeos del club de la OTAN que controla el Pentágono. Ante esa derechización internacional generalizada, el «malvado» Pedro Sánchez sigue defendiendo el 2,1 % por ser suficiente y compatible con un modelo social al que a la derecha extrema y a la extrema derecha les trae sin cuidado. Estas formaciones políticas solo defienden los intereses de unos pocos y la precariedad del resto. Si la mayoría de la población reside bajo el control de las élites, dense varias vueltas de tuerca más.

Por si había alguna duda, lo ha dicho bien claro Núñez Feijóo, el aspirante a residir en la Moncloa aprovechando el río revuelto y lleno del barro que esta gente echa al paisaje. Si por él fuera, el salario mínimo no habría subido y los recortes sociales serían la norma común como lo ha sido siempre que han tenido el rumbo del timón nacional en sus garras. ¿Eso queremos quizá?

Vean lo que ocurre en Estados Unidos o en Argentina y alcemos las copas con champán.

Los miembros de la Unión Europea consideran que ese rearme contribuye a la soberanía global de nuestro continente. ¿Se corre un peligro real por la amenaza expansionista del régimen de Putin y se pretende dejar de depender de Donald Trump? Realmente no. Además, el gran rearme implica comprar armas al tendero estadounidense de la guerra, y la fábrica bélica está tan feliz pese a que los Estados se nieguen a incluir ese plan de financiación. Veremos. Porque el inquilino de la Casa Blanca se puede poner negro si no le hacen mucho caso. O incrementar las capacidades de la industria europea de armamento. ¿Un descomunal gasto público en defensa de la generación de empleo y del crecimiento económico? Una pantanosa ruta, vestida de bondad, en la que nunca conviene entrar demasiado. Está bien disuadir y defenderse. Pero no a costa de arruinar al vecino.

La internacional reaccionaria sigue en auge. Y la socialdemocracia del PSOE, junto a la izquierda de Sumar en el Gobierno de coalición, intenta poner freno a la deriva ultra en nuestro país. Ahora se cumplen 20 años de la aprobación del matrimonio gay en tiempos de Zapatero, al que se le acusó de ser el diablo, y Feijóo se une, cínicamente, a la fiesta después de que su partido haya dado la espalda al colectivo LGTBIQA+ y continúe dándola. Es un ejemplo más del talante excluyente y autoritario de quienes desprecian los derechos básicos. Que pueden ser reversibles, eso sí.

Por otra parte, Sánchez no busca un choque directo con Trump, sino el mantenimiento de las buenas relaciones bilaterales sin dejar de marcar una posición ideológica propia, a la vez que esgrime el acercamiento a otros mercados como China o India en ese contexto de guerra comercial que sostiene el egocéntrico héroe americano. Defender el interés general de España exige a cualquier gobernante el mantenimiento del estado de bienestar, y eso no parece compatible con el aumento desorbitado del gasto en defensa. Es evidente lo que harían otros en circunstancias así si pudieran. Esa es la realidad. Y a partir de ahí que cada cual actúe en consecuencia. La democracia, el progreso económico, la justicia social y la convivencia no van de la mano de individuos que rechazan abiertamente este guion. Insultan y navegan en aguas oscuras para alimentar sus intereses.

Pedro Sánchez es el hombre que debe caer. Por algo será. Y no porque sea líder de la corrupción. Es preciso hacerle besar la lona en el cuadrilátero para que no siga trabajando en favor de la clase media y trabajadora. De las tesis progresistas y de la reducción de las brechas sociales. Esto no les gusta ni media a los supuestos socialistas de ayer, incapaces de criticar a las derechas, ya que son tan conservadores como ellas. La culpa clave del deterioro institucional es de la maquinaria del fango. Manipulaciones informativas, activismo político de ciertos jueces, desvergüenza verbal…

La presunta corrupción es la que es con Cerdán durmiendo en la cárcel, aunque algunos la extienden sin ninguna prueba y tapan las vergüenzas propias que continúan coleando notablemente. Es penoso que la exministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ataque agresivamente al hablar de «estructura corrupta y machista» refiriéndose al PSOE para ensalzar a Podemos y obtener puntos defendiendo la transparencia, la igualdad y los servicios públicos como ingredientes del cambio.

Uno de los ídolos actuales de la derecha, Felipe González, apunta y dispara a Sánchez sí o sí. En la lista de exdirigentes ocupa un puesto de honor el exministro del Interior José Barrionuevo, uno de los responsables del terrorismo de Estado entre 1983 y 1987, durante el primer gobierno de González. Recuerden a los grupos parapoliciales. Los GAL. Barrionuevo fue condenado por delitos de secuestro, malversación y asociación ilícita. Cayeron también algunos inocentes y González se pudo escaquear. Resultó enternecedora la cordialidad del que era presidente en aquel momento, cuando los responsables de la guerra sucia contra ETA entraban en prisión por buena conducta.

Estos trasnochados señores se escandalizan ahora en el nombre del Estado de derecho. Reclaman que se vaya Pedro Sánchez y una profunda regeneración del PSOE. Un imprescindible cambio. Por cierto, el dios Aznar indultó a los culpables de la guerra sucia mencionada y a sujetos relacionados con casos de corrupción. Tiene el récord en su haber y deambula por ahí dando clases de ética.

A ellos hay que enseñarles la puerta de salida y que el resentido y desleal González siga voceando con lo de la «amnistía vergonzosa», perfectamente legal, entre otros rugidos inasumibles. Añora el viejo bipartidismo y que nada cambie en el fondo. La sentencia del Constitucional avala la ley en relación con el timo del «procés», y la coexistencia democrática lo celebra. España no se rompe. Al contrario. La unidad española se ve reforzada con la aportación de soluciones políticas a los conflictos. O sea, alientan una deseada normalidad en el zoológico inhumano de cada día.