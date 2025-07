El nuevo vasallaje transatlántico

Vista general de la ceremonia de bienvenida de la segunda jornada de la Cumbre de la OTAN, a 25 de junio de 2025, en La Haya (Países Bajos). La cumbre está marcada por la negativa de España a subir el gasto en defensa al 5% del PIB. / Pool Moncloa / Fernando Calvo y Pool OTAN

La reciente celebración de la cumbre de la OTAN en Washington y del Consejo Europeo en Bruselas ha vuelto a poner de manifiesto una inquietante deriva en la política exterior europea: su creciente subordinación a los dictados de la Casa Blanca. Más que aliados, parecemos vasallos.

Europa no fue, que se sepa, ni informada ni consultada sobre los ataques estadounidenses a Irán, lanzados a rebufo de la agresión israelí, sin evidencia de una amenaza inminente en la forma de arma nuclear, y que por otro lado no han destruido sus stocks de uranio enriquecido, que es lo que se necesita para fabricarla. En el mejor de los casos, se ha retrasado unos meses el desarrollo del programa nuclear iraní y se ha mermado su stock de misiles balísticos. Peor aún: ni siquiera se debatió en profundidad una posición común europea sobre el asunto. En las Conclusiones del Consejo Europeo de junio de 2025, no hay una mención significativa sobre Irán. Solo se reiteran, de forma genérica, los compromisos con la no proliferación nuclear y la seguridad regional, sin entrar en los bombardeos recientes ni sus consecuencias. Pero Europa tiene un importante papel que jugar a través de la diplomacia para reinstaurar las inspecciones internacionales y garantizar el uso civil del programa atómico. Haciendo de la necesidad virtud, la campaña militar de Netanyahu y Trump debiera servir como aliciente a Teherán para renunciar al arma atómica, so pena de arriegarse a un intento de cambio de régimen. Y sobre Gaza, varios Estados miembros, con Alemania e Italia a la cabeza, siguen mareando la perdiz para evitar suspender parte del Acuerdo de Asociación, con la idea de que un más que dudoso cambio de conducta futuro de Netayahu lo absuelva de los crímenes ya cometidos.

Tal vez lo más simbólico de este nuevo vasallaje ha sido la aceptación sumisa y acrítica del objetivo de gasto militar del 5 por ciento del PIB impuesto por Donald Trump. Es un umbral tan arbitrario como poco realista, a pesar del horizonte del 2035, y que desvía la atención de lo importante: el cumplimiento de los objetivos de capacidades de la OTAN, que es donde España ha concentrado sus esfuerzos. No se trata de gastar más a través de planes nacionales de rearme, sino de gastar mejor, es decir agregando las compras en esquemas paneuropeos y mediante el desarrollo conjunto de capacidades, y en el marco de una planificación continental de nuestra defensa territorial. Este objetivo puede llevar a despilfarrar recursos en beneficio de la industria armamentística estadounidense, más allá del efecto disuasorio que pueda tener sobre Putin.

La mayoría de los Estados miembros han optado por plegarse ante el chantaje trumpista, convencidos de que es la mejor manera de preservar su en todo caso dudoso compromiso con la seguridad europea. La actuación de Mark Rutte, Secretario General de la OTAN, y antaño paladín de la austeridad durante la crisis del euro, llamando a Trump “daddy” y mandándole mensajes laudatorios en extremo ha sido especialmente bochornosa. Como ha señalado el exprimer ministro sueco Carl Bildt en una red social, la relación transatlántica ya no se basa en valores e intereses compartidos, sino en la adulación.

Solo España ha tenido el coraje de decir las cosas como son, señalando que el porcentaje de marras carece de fundamento y supone un esfuerzo presupuestario desmesurado. Actualmente, el conjunto de los países de la UE invierte en defensa alrededor del 1,9 por ciento del PIB. Pasar al 5 por ciento implicaría un incremento adicional de más de 350.000 millones de euros anuales. En el caso de España, supondría multiplicar por más de dos el presupuesto actual en defensa, superando los 70.000 millones de euros al año.

Y todo ello mientras España ya está a punto de cumplir los compromisos esenciales: según la propia OTAN, nuestro país ha alcanzado el 90 por ciento del objetivo de capacidades prioritarias y ha incrementado de forma notable su presencia operativa. Además, España es un proveedor de seguridad, con su partipación en múltiples misiones de la propia Alianza Atlántica y de la UE. Sobre Ucrania, también salimos malparados. En La Haya se hizo una mención muy escueta sin compromisos adicionales de asistencia militar. Se mantiene la cláusula de estilo relativa a ayudar “durante el tiempo que sea necesario”, pero sin precisar cómo ni con qué medios.

En Bruselas, el Consejo Europeo ha sido una nueva oportunidad perdida. Ni una palabra sobre la activación del artículo 42 del Tratado de la UE, que prevé el establecimiento de una defensa común europea compatible con la OTAN. Habría sido la respuesta lógica al creciente escepticismo estadounidense sobre su compromiso con la seguridad europea. Pero una vez más falta ambición y unidad. Se prefiere no molestar a Washington, o mantener una fe ciega en que a fin de cuentas, vendrá a socorrernos llegado el caso, a pesar de las reiteradas amenazas y ambigüedades de Trump.

Y, como colofón, muchos Estados miembros se han abierto a negociar un acuerdo comercial rápido y malo con EE. UU., al estilo del Reino Unido, aceptando aranceles del 10 por ciento y tal vez limitar o alterar nuestro marco legal que Washington considera dañino para sus empresas. Una claudicación más, de confirmarse esta línea del mal menor. Otra prueba de que no aspiramos a liderar el mundo libre, sino a sobrevivir en el mundo que dicta Trump. Pero el inquilino de la Casa Blanca solo respeta la fuerza, por lo que la UE debiera construir su soberanía estratégica y apostar por la firmeza. No se trata de romper una relación transatlántica cada vez más transaccional, sino de equilibrarla. Y eso solo será posible cuando Europa se haga respetar y deje de mendigar piedad al otro lado del océano.