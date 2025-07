Volver a la senda de la racionalidad política / Elisa Martínez

Volver, sí, como la canción de Carlos Gardel, aunque fuere con la frente marchita y las nieves del tiempo plateando la sien de muchos, pero con el coraje de revertir el error que se está cometiendo y que los ciudadanos de base sufrimos. La humildad es el arma que debe imperar. Sé que no es un valor maleable para algunos. En un momento de intensas tensiones y polarización resulta imprescindible reflexionar sobre el rumbo que han tomado los debates políticos en nuestra sociedad. Por favor, paren.

Las palabras, lamentablemente, se han transformado en armas arrojadizas y el escenario público en un campo de batalla donde los insultos y los exabruptos parecen tener más protagonismo que las ideas. Sin embargo, la política, entendida en su esencia, es mucho más que esto. Es un espacio para el intercambio, el debate y la búsqueda conjunta de soluciones a los problemas colectivos. Siempre ha sido así, pero, ahora, desgraciadamente, no. Desde la discrepancia y desde la firmeza en las respectivas posiciones, claro que sí,

La democracia se nutre de la diversidad de ideas y perspectivas. Es precisamente en la discrepancia donde radica su riqueza, siempre y cuando esta se ejerza desde el respeto y la racionalidad. Cuando permitimos, todos –y no se corrija-, que el discurso político derive en ataques personales y descalificaciones, no solo empobrecemos el debate, sino que también alimentamos una espiral de tensión que acaba permeando a toda la sociedad. Por favor, mesura.

Esta actitud contamina las relaciones entre los ciudadanos, convirtiendo las diferencias de opinión en trincheras insalvables. Señores de Vox, ese no es el camino. ¿No se dan cuenta, por favor? La derecha conservadora no puede hacer seguidismo de prédicas extremosas. Si los ciudadanos les han situado ahí es para que hagan sus planteamientos de solución a los problemas educativos, sanitarios, de defensa, medioambientales, etcétera, y sean confrontados en la pluralidad. ¿Todo consiste en que se marche el “diferente”? Craso y grave error.

La política no debe -no puede- ser un espejo que amplifique nuestras divisiones, sino una herramienta para construir puentes. Esto requiere un esfuerzo consciente por parte de los líderes políticos, quienes tienen la responsabilidad de moderar sus discursos y dar ejemplo de cordura. Y aceptar los resultados parlamentarios. Pero también es un deber ciudadano exigir un debate más elevado, donde los argumentos y las propuestas sustituyan a las acusaciones y los gritos. Empecemos por los municipios y sus plenos, y acabemos por las Cortes Generales no dando esos espectáculos vergonzosos cada semana, que sólo comulgan con la injuria y la calumnia.

La crispación no es el camino. La historia nos enseña que las sociedades que han logrado avanzar lo han hecho desde el consenso, la tolerancia y la capacidad de encontrar puntos en común. Esto no significa renunciar a las convicciones ni diluir las diferencias, sino aprender a convivir con ellas de manera constructiva.

Es hora de recuperar la cordura. De recordar que, aunque tengamos posturas diferentes -porque somos una sociedad plural y diversa- compartimos un mismo destino como sociedad. Devolverle a la política su carácter noble y a la ciudadanía la confianza en que el diálogo es posible. Solo así podremos afrontar los retos del presente con la fortaleza que da la unidad en la diversidad. Decía David Abernatby (colaborador de Martin L. King) que: “Se puede matar al soñador, pero no el sueño”. Tengamos esperanza. Confío.