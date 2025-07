Celebremos la vida.

Comenzaré con mi canción favorita de M-Clan: "para empezar, diré que es el final. No es un final feliz, tan sólo es un final". Mi padre, con 92 años, nos dejó hace unos días. Todos hemos tenido un familiar o amigo cercano que ha fallecido. En ocasiones era esperado, y otras ha sido sorpresivo. Hoy quiero pedirte que, más allá del duelo, celebremos su paso por nuestras vidas. Lo mismo es aplicable para un compañero de trabajo. Tal vez sea una persona tan querida como un familiar o amigo próximo, alguien con quien interactuabas constantemente.

Como escribió en una emotiva columna la semana pasada en INFORMACIÓN mi querida Telma Bonet, cuando pase el barquero, no debes abatirte en la tristeza, sino tener una cierta alegría por el tiempo que ha pasado contigo. Si tu familiar o amigo está en la prórroga de la vida, y sabes que en cualquier momento algún médico te dará esa noticia, estás más preparado. Hay ocasiones que está tan grave, que las soluciones son, o malas, o muy malas. Es muy triste ver a nuestros padres marchitarse. Vivir por vivir, sin tener cierta calidad de vida, carece de sentido. Por un lado, estoy apenado de que mi padre haya muerto. Pero peor sería que hubiera seguido vivo, con ese deterioro físico irremediable.

Aprende a amar lo que tienes, antes de que la vida te enseñe a amar lo que perdiste. Somos la sociedad que lleva a los niños a la guardería, a los viejos a un asilo… pero compramos un perro para que nos haga compañía. El luto es algo que todos llevamos fatal, porque nadie nos enseñó a gestionar la pérdida de alguien que pensabas que siempre estaría contigo. Una muerte repentina no es lo mismo que una enfermedad larga, es un shock emocional. Y nadie tiene garantizado nada, cualquiera de nosotros puede fallecer en cualquier momento, nuestra existencia es circunstancial e imprevisible. Como dijo Warren Buffet, en la vida hay dos certezas: que tienes que pagar impuestos, y que vas a cascarla. En España hay una tercera certeza: tendrás paguitas sin pegar palo al agua. El refranero ha cambiado mucho. Antes decía: “al que madruga, Dios le ayuda”. Pero actualmente es: “al que no madruga, le dan ayudas”.

Felicitémonos por estas personas que pasaron por nuestras vidas, y fueron importantes para nosotros. Celebro que mi padre tuviera una buena vida, muy plena, disfrutando más que nadie. Se esforzó, y consiguió importantes logros profesionales, tuvo un matrimonio muy feliz que a mí siempre me ha servido de ejemplo, y dos buenos hijos. Cuando la peña me pregunta: “¿por qué haces tanto deporte y cuidas tanto tu alimentación?”. Porque tenía ese ejemplo en mi casa. Me alegro que tuviera unos minutos para despedirse antes de mudarse al barrio de los calladitos. Llamadme antiguo, pero yo tampoco haría una fiesta, como hicieron en Sudáfrica con Mandela. Un funeral es un duelo. Pero no hagamos un drama. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional.

Porque, como cantaba Queen, The show must go on. La vida continúa, con más o menos dolor, pero el mundo sigue girando (salvo que seas un terraplanista, claro está). Vivir es un privilegio, que a veces no dimensionamos ni sabemos entender. Y debemos celebrar a diario nuestra propia existencia, que estamos aquí vivos, respirando,... tal vez mañana estemos en una caja de madera. Todo es efímero. Agradezcamos y vivamos mientras se pueda, porque nadie es eterno, ni siquiera Jordi Hurtado. Y, carajo, ¡qué estamos en Alicante! Tenemos una climatología tan maravillosa, dónde el único frío que tenemos es el "¿frío las croquetas?", que el Hércules es el contrapunto que da equilibrio a nuestra existencia.

Cuando festejamos el cumpleaños, estamos celebrando que tenemos un año más de vida, y, consiguientemente, que no la hemos palmado. Hay pequeñas cosas que le dan sentido a la vida. Disfrutémoslas mientras podamos, en vez de pasar el día protestando. Siempre pensamos en lo que nos falta, en vez de en lo que tenemos, supongo que por eso hay tanta gente amargada.

Acabaré con una frase de la película Coco: “sólo se muere cuando se olvida, y yo nunca te olvido”. Es un concepto central sobre la cultura del Día de los Muertos en México. Significa que los espíritus de los difuntos permanecen en el mundo de los muertos hasta que son recordados por sus familiares vivos. Cuando son olvidados, su existencia en este mundo se desvanece. Amigo lector, no olvides a tus muertos, y celebra la vida.