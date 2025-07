La perplexitat de les traïcions / Imatge cedida per Antoni Miró

En uns relats inèdits que ens va deixar l’escriptora Isabel-Clara Simó, publicats en el volum L’inesperat i altres contes (2022), podem llegir: «quan un amic et traeix, dol molt; quan un enemic fa alguna cosa per tu, quedem perplexos». Aquesta és la sensació que molts de nosaltres hem sentit en alguna ocasió. Quan confies en algú i t’adones que ha fet ús de la teua voluntat al seu interés, tot contravenint la teua manera d’entendre el món i sobretot els teus petits secrets i voluntats.

La traïció no és només una punyalada; és un terratrèmol emocional que sacseja els fonaments més íntims de la confiança. No hi ha res que dolga més que descobrir que aquella persona que has estimat, amb qui has compartit les teues il·lusions i temors, ha estat capaç de vendre eixe vincle per una engruna de poder, d’ambició o de covardia. És un buit que s’instal·la, callat, entre els records compartits. I de sobte, res del que heu viscut pareix real. Tot queda contaminat pel dubte. Era sincera aquella paraula? I aquella abraçada? I aquella promesa?

En el plànol personal, moltes persones podrien contar històries semblants. Amistats que es trenquen perquè un dia, sense previ avís, descobrim que ens han utilitzat. Que allò que pensàvem que era lleialtat era, en realitat, oportunisme. Que les nostres paraules han estat repetides, manipulades o traïdes en boca d’altres. I l’ànima, perplexa, no sap si sentir dolor o vergonya. Vergonya per haver estat tan ingènua, per haver obert la porta de casa, del cor, de la confiança, a algú que no mereixia ni l’ombra del nostre respecte.

Però també hi ha traïcions col·lectives, que no només trenquen cors individuals, sinó la fe en les institucions i en la política entesa com a servei públic. En aquest sentit, els últims escàndols que han sacsejat l’entorn més pròxim del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, són un exemple claríssim d’això. Casos com el de José Luis Ábalos i el seu exassessor Koldo García —qui, suposadament, va participar en trames corruptes vinculades a la compra de material sanitari durant la pandèmia—, o més recentment les evidències que apunten cap a la figura de Santos Cerdán, generen un efecte devastador en la percepció de la ciutadania. Perquè Pedro Sánchez, amb totes les llums i ombres que qualsevol mandatari té, ha construït la seua trajectòria apel·lant a valors com la lleialtat, la fermesa i el compromís amb un projecte progressista. I no parlem del sentit feminista del seu govern, ara trasbalsat per les converses dels tres implicats anteriors. I si bé és cert que no pot controlar cada moviment de les persones que l’envolten, resulta inevitable sentir una sensació de decepció profunda quan són aquells de més confiança els qui posen en risc tot allò que ell diu defensar. Com a ciutadans, no només ens sentim enganyats per les accions d’aquests individus, sinó per la idea mateixa de la confiança delegada. Quan votem un partit, una figura política, estem donant-los el nostre vot, però també la nostra esperança. I quan veiem com l’entorn més pròxim d’un líder trenca amb les normes ètiques més bàsiques, ens preguntem si realment queda algun espai net dins del poder.

Tant en l’àmbit personal com en el públic, la traïció té el mateix mecanisme: un trencament invisible però contundent. Et quedes mirant allò que havies construït amb ulls nous, i només veus runes. I potser el pitjor de tot és que, després de cada traïció, costa molt tornar a confiar. Com si cada nova relació, cada nova aposta, carregara el pes de totes les decepcions anteriors. No és fàcil parlar de tot això des de la fredor. Aquestes línies naixen d’un dolor reconegut, d’haver-se sentit traït per persones que un dia vas estimar i per projectes en què vas creure. I encara que l’ànima humana és forta i capaç de renàixer, hi ha ferides que deixen marca. I marques que et fan caminar diferent, més lent, amb més prudència. Un efecte que s’incrementa sobretot quan parteixes de la teua infantesa i joventut, quan vas començar a sentir el seu efecte en l’entorn més íntim. Potser, com deia Isabel-Clara Simó, la traïció d’un amic dol perquè toca el que més ens fa humans: la capacitat d’estimar i de creure en els altres. Quan això trontolla, tot el món sembla més buit. Però fins i tot en la decepció, hi ha una veritat que ens fa créixer: la de reconéixer el valor de la confiança, i defensar-la, encara que siga des del dolor.