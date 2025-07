El valor de tu transporte

Varios camiones en una carretera de Alicante. / Jose Navarro

El Transporte de Mercancías de la provincia de Alicante es un sector fundamental para el modelo económico de nuestra provincia. Comenzar así un texto puede parecer brusco, por lo directo, pero es que nuestra actividad no siempre goza del reconocimiento y del respeto que merece, muchas veces olvidados por las administraciones. Y ciertas cosas hay que decirlas de manera directa. Es cierto que, en los últimos años, diversos sucesos han demostrado por la vía de los hechos que, sin el transporte, nada se mueve, todo se para, y la vida como la conocemos hoy deja de parecerse cuando las mercancías, ni salen ni llegan, los supermercados se desabastecen y las industrias tienen que parar su producción.

Así que, cuando se habla de industria, energía, tecnología, turismo, etc., sectores fundamentales para nuestro país, lo que demandamos es que se nos incluyan en ese paquete de actividades a cuidar, se nos tenga en cuenta y se nos dé la voz y la palabra.

Nuestra actividad es dura. Subir a un camión y desplazar mercancías durante cientos de kilómetros, asegurar que un paquete llega a su destino en el ‘último kilómetro’ y garantizar la satisfacción de un cliente cuando el producto está bajo nuestra custodia, es terriblemente complejo. Y todo, cuando la competencia es dura, las circunstancias económicas complejas, la normativa que rodea a nuestra actividad muy extensa y los márgenes de explotación tremendamente cortos.

A pesar de todo ello, somos un sector dinámico. Un grupo de empresas de diferente índole, por tamaño, nicho de actividad, volumen de negocio u origen, que sentimos esta profesión como parte de nuestra vida. El sector del transporte en la provincia de Alicante ha hecho esfuerzos importantes para modernizarse en materia de seguridad, calidad del servicio y sostenibilidad, pero aún queda mucho por hacer. Juntos, hemos aprobado un Convenio Colectivo con importantes avances y, juntos, seguimos buscando como mejorar este sector.

Pero este esfuerzo individual o colectivo, siempre privado, bien de una empresa o bien de los trabajadores autónomos, necesitan el mismo apoyo de las administraciones que sí se brinda a otros sectores.

De los poderes públicos necesitamos que se atienda a la fiscalidad de nuestra actividad de una manera más racional, que se ajuste a los ritmos de las empresas y los trabajadores por cuenta propia las bonificaciones en materia de combustible. Para muchos de nuestros asociados es importante una correcta armonía normativa puesto que en los trayectos internacionales nos vemos sometidos a normas regionales, estatales y europeas que, en la mayoría de los casos, dificulta la gestión de nuestra actividad empresarial y laboral.

Es importante garantizar un relevo generacional, que permite más flexibilidad a las jubilaciones de los conductores, que ayude a la incorporación de los jóvenes trabajando por la formación profesional del conductor en edades tempranas bonificando los costes de carnés y capacitación profesional.

Mejorar la seguridad, que se debe entender no sólo en los trayectos y en materia de circulación, sino también para nuestros conductores y vehículos; muchos de nuestros conductores no descansan en las áreas por su elevada inseguridad donde no solo puede estar en riesgo la carga de nuestros clientes sino sobre todo la seguridad de nuestros trabajadores. Sin duda, necesitamos que las infraestructuras viarias se adapten a la realidad el tráfico. Unas malas carreteras suponen mayores riegos para la seguridad de todo el tráfico rodado, pero también está comprobado que supone un mayor impacto medioambiental por consumo de energía.

En esta transición hacia la descarbonización, si no se acompaña al empresariado en la renovación de la flota, será imposible que a base de imposición se lleve a cabo, ya que como he mencionado antes nuestros márgenes son irrisorios. Repito, esta transición requiere de fuertes inversiones y por eso se debe incentivar el uso de vehículos propulsados por energías más limpias que no tienen por qué ser exclusivamente eléctricas, es importante que esto, no comprometa ni el nivel de servicio ni la viabilidad de las empresas de transporte.

En definitiva, somos parte de la sociedad, somos parte de la economía y queremos ser protagonistas y no sólo meros espectadores de una realidad que se gestiona sin contar con nosotros. Tenemos argumentos de peso: Todo lo que tienes en tus manos de un comercio o establecimiento ha pasado antes por las nuestras. Así que debemos cuidar tus manos, como cuidamos las nuestras. El transporte por carretera forma parte de todos. Démosle la importancia que requiere.