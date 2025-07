Una de cal, otra de arena

Sede del Tribunal Constitucional en Madrid. / MARISCAL / EFE

Cuando el pasado jueves se hizo pública la sentencia del Tribunal Constitucional declarando que la Ley de Amnistía era, con reparos menores, conforme con la Ley Fundamental, el presidente de Gobierno, don Pedro Sánchez, manifestó que era una «magnífica noticia para España». Cierto, si España y él son la misma cosa. La noticia era buenísima para él, que había sabido manejar inteligentemente los nombramientos de los miembros del supremo intérprete de la Constitución, trufado de antiguos colaboradores de su administración. Se agradece el esfuerzo de la ponente y de los magistrados que han avalado con su voto la decisión, empezando por su ilustrado conductor, el excmo. sr. Conde Pumpido, al hilvanar decenas y decenas de páginas para cohonestar la infracción. Pero no cuela. La interpretación más elemental obliga a concluir que la amnistía está implícitamente prohibida por la Constitución. Si los indultos generales, que levantan la pena, están expresamente prohibidos por la Ley Fundamental, no cabe considerar permitida por omisión la amnistía, que elimina el delito. El indultado es un delincuente perdonado; el amnistiado, un inocente condenado. Por si la lógica no bastara, cabe recurrir a los trabajos preparatorios de la Constitución: las enmiendas presentadas para incorporar la posibilidad de amnistiar fue expresamente rechazada. Con sentencias como ésta, el Tribunal Constitucional labra su propio descrédito.

El presidente, Pedro Sánchez, durante la cumbre de la OTAN celebrada hace unos días en La Haya.

Lo que sí considero una buena noticia para la imagen de España y los objetivos que debe perseguir en su acción exterior es la actitud asumida por don Pedro Sánchez en la cumbre de la OTAN y en el Consejo Europeo que le siguió en la misma semana. En la primera, al romper una lanza contra la orden del Nerón washingtoniano, aplaudida como un bufón por el secretario general de la Alianza, de elevar al cinco por ciento del PIB el gasto en defensa y seguridad de los Estados miembros. Con buen criterio, el presidente del Gobierno español, mirando a los tendidos propios a costa de los ajenos, sostuvo que habrá que gastar más, sin duda, pero que habrá que hacerlo atendiendo a los objetivos y capacidades perseguidos, y no a un porcentaje del PIB predeterminado. Al final, el presidente del Gobierno español firmó, con los demás, el aumento al cinco por ciento en diez años, contando al parecer con una carta canjeada con el secretario general que lo limita, por ahora, a una décima sobre el dos por ciento que se ha venido rascando, sin afectar, se dice, al Estado del bienestar, lo que cabe poner en duda.

Ya que hemos puesto en solfa la Constitución, me permitiré alguna consideración adicional. El acuerdo adoptado en la cumbre de la OTAN carece de valor jurídico. No obliga en derecho a los países miembros. Es un compromiso estrictamente político que obliga a los signatarios a obrar de buena fe, presentando en los respectivos parlamentos los proyectos de ley que reclamen su ejecución. Es, pues, un compromiso de don Pedro Sánchez con la OTAN, y don Pedro Sánchez cuenta con la carta del secretario general para ir, pian, piano, tal vez ¿lontano? Por supuesto, ese compromiso durará cuanto dure don Pedro Sánchez en la jefatura del Gobierno o cambie de opinión, en lo que suele ser muy flexible. No obstante, en este punto, cualquier alternativa verosímil no haría sino empeorar las cosas.

Por supuesto que la defensa y la seguridad europeas requieren inversiones eficaces para alimentar su autonomía y afirmar la Unión como un poder con políticas propias frente a los desafíos mundiales. Pero debo confesar mi escepticismo. Ni políticos ni burócratas dan la talla en este continente. En primer lugar, han decidido articular su defensa y justificar enormes inversiones en armamento y sus corolarios haciendo de Rusia el enemigo sobre el que aplicar toda la fuerza disuasoria. ¿Por qué no negociar un sistema de seguridad colectiva con Rusia dentro y no fuera? Sería más barato y eficaz. Al no hacerlo caemos en la trampa de arruinar nuestro bienestar justamente cuando invertimos en defensa y seguridad dizque para protegerlo.

Tratando de presionar a Rusia en su guerra con Ucrania la Unión Europea y sus miembros le han ido aplicando una serie de contramedidas -a las que gusta llamar sanciones- escasamente efectivas, pues ya van por dieciocho las rondas punitivas. Al parecer, la Unión pinta poco en la búsqueda de una solución negociada del conflicto. Tampoco pinta mucho en el Oriente Próximo, que otros llaman Medio; pero aquí su determinación sancionadora brilla por su ausencia. La desmedida, desproporcionada y genocida acción de Israel en Gaza y Cisjordania apenas se ha traducido en medidas restrictivas para un puñado de los colonos judíos más desaforados, que ocupan ilegalmente territorio palestino. El acuerdo de asociación de la Unión Europea con Israel sigue aplicándose, sin que los más de cincuenta y seis mil muertos registrados ya en Gaza y cerca de mil en Cisjordania hayan conmovido a los pobres espíritus de los políticos y burócratas europeos que ahora comienzan a preguntarse si acaso Israel está incumpliendo el artículo 2 del acuerdo, referido a la observancia de los derechos humanos. Hay que poner en el haber del presidente de Gobierno, don Pedro Sánchez, que haya denunciado este doble rasero y reclamado la inmediata suspensión del acuerdo de asociación. Para el encargado de negocios de Israel en España que, como todo diplomático israelí, está educado en la doctrina de que no hay mejor defensa que un buen ataque (doctrina que en el universo futbolístico se atribuye al genial Helenio Herrera), el presidente de gobierno español se está colocando en el lado equivocado de la historia. Ese es también mi lado.

Las víctimas israelíes de este y de los otros conflictos en que está inmerso Israel como Estado que se define judío (aunque un quinto de su población es árabe) son dignas de la misma consideración que las víctimas que Israel produce a miles. Pero, obviamente, eso no mengua un ápice la responsabilidad del Estado por los crímenes internacionales de sus agentes.