Felipe, déjalo ya

Apenas habían pasado unas horas del ingreso en prisión de Santos Cerdán y ya pudimos ver y escuchar al expresidente Felipe González en una cadena de radio pidiendo la convocatoria de elecciones generales de manera inmediata y la desaparición política de Pedro Sánchez. Felipe González nunca ha terminado de asumir que el tiempo que de verdad ha pasado ha sido el suyo y no hace poco por cierto. En concreto, en 1996, cuando de manera voluntaria no quiso tratar de formar Gobierno buscando apoyos dentro del Congreso de los Diputados entregando, por tanto, el poder al Partido Popular de José María Aznar, después de que le PSOE hubiese perdido las elecciones generales de aquel año por tan solo 290.000 votos.

Tampoco quiso Felipe González aceptar alguna de las varias posibilidades que le ofrecieron para seguir trabajando en la construcción de la Unión Europea formando parte de sus órganos ejecutivos o consultivos. En lugar de ello buscó acomodo como asesor en varias empresas privadas. Yo no recuerdo que ningún militante o simpatizante socialista alzara la voz quejándose por haber entregado el gobierno de España a la derecha más rancia de Europa en aquellos años sin haber intentado seguir gobernando y llevando a cabo, por tanto, una política socialdemócrata que tanto bien a hecho a nuestro país.

Los que tenemos más de 50 años podemos recordar el acoso y derribo personal al que fue sometido Felipe González en los últimos años de su largo mandato presidencial. Los insultos y las descalificaciones personales fueron la tónica habitual desde la bancada popular en el Congreso de los Diputados y desde medios de comunicación creados y financiados por grupos de capital interesados en un cambio de rumbo de determinadas políticas como, por ejemplo, la privatización encubierta de la sanidad pública o el fin de la protección de determinado suelo público como no urbanizable. Durante sus casi catorce años de gobierno, Felipe González tomó decisiones difíciles que, en ocasiones, contradecían parte de su ideario político anterior a su primera victoria electoral en 1982 como fue el referéndum de la OTAN, la reconversión industrial y ciertas reformas de la legislación laboral. A ello hay que sumar la catarata de detenciones por corrupción que si bien fueron casos concretos hicieron mucho daño al prestigio del PSOE. Especial gravedad tuvo que Felipe González no supiera o pudiera limpiar la Policia Nacional ni la Guardia Civil de mandos y responsables franquistas que siguieron actuando en los primeros años de la democracia como lo hicieron durante los 40 años de dictadura asesina. Consecuencia de ello fueron casos como los GAL o el cuartel de Intxaurrondo.

Y a pesar de ello los militantes y votantes socialistas apoyaron a Felipe González porque se dieron cuenta de que lo importante era sacar a España de la pobreza, la miseria y las desigualdades en que estaba sumida España después del erial que el franquismo trajo a España. Un grupo de corruptos no podía terminar con el primer desarrollo real económico, democrático y social de España en 500 años de historia, es decir, desde la fundación de España como tal. Por eso González tuvo el apoyo social de la izquierda hasta el último día. Y si se apartó de la vida política, tanto en España como en Europa, fue porque él quiso. Si dejó de tener protagonismo internacional fue porque él quiso. Pudo haber tenido, como he dicho antes, un papel fundamental en la construcción de una Europa unida y fuerte combatiendo lo que terminó siendo el Brexit o el surgimiento de ultranacionalismos conservadores en países como Hungría o Polonia y no quiso. O dialogando y tratando de resolver por vías pacíficas el creciente e imparable expansionismo de Rusia. Y repito, no quiso.

En vez de ello decidió quedarse en España, sin nada qué hacer y mirando de soslayo a los dirigentes socialistas que le sucedieron y que, por supuesto, nunca tomaban las decisiones correctas. No como él que siempre acertó. Además inició un acercamiento al Partido Popular que para los que tenemos cierta edad, como decía al principio, resulta triste ver cómo aquellos que le insultaban y trataron de terminar a toda costa con él, le alaban o le invitan a foros y conferencias (mediante pago) para que explique las bondades del sistema liberal económico.

En estos últimos años, el gobierno de coalición de Pedro Sánchez ha llevado una política social, de protección del trabajador como no se recuerda. Y al mismo tiempo los datos económicos de España han dejado al resto del mundo con la boca abierta. Incluso Donald Trump ha alabado nuestra economía. Y jamás Felipe González ha tenido una sola muestra de apoyo real a Pedro Sánchez. Al contrario. Pero si hay algo que los demócratas de izquierda agradecen a Pedro Sánchez fue la iniciativa de sacar el ataúd del dictador Franco del mausoleo que ordenó construir en su honor poniendo fin a la vergüenza de que un país miembro de la Unión Europea tuviese abierto al público en el Valle de Cuelgamuros un museo del horror y del odio con el cuerpo de su principal responsable en primera fila. A lo mejor esto fue lo que molestó tanto a Felipe González del actual presidente del gobierno.