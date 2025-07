Madrid, el caos, el “run-rún” y el comité

Colas en la estación de Atocha durante la tarde de este martes. / EPE

Madrí, Madrí, Madrí. En los ochenta se inventó el “Madrid me mata”, a mitad camino entre el deseo y la crítica. Pero en el siglo XXI y con el cambio climático a cuestas, más que matarte, Madrid te asesina, te liquida, te finiquita. Estos días de julio de poco sirven el Retiro o las terrazas de la Puerta de Alcalá: ni hay paz para los malvados, ni frescor para los peatones. No es que el sol te dé en la cara, es que el sol te apuñala por todo el cuerpo. Uno pone un pie en el asfalto del Paseo de la Castellana al cruzar un semáforo y la sensación es la misma que la de pisar descalzo por unas brasas con tu mujer a hombros. Te sube una especie de ola de combustión interna desde los pies hasta la entrepierna (dejando a ésta para el arrastre) y sube hasta la cabeza, provocando la obturación del cerebro y la imposibilidad de expresar cualquier pensamiento mínimamente inteligente. De repente uno tiene la misma lucidez que Michael Douglas en “Un día de furia”. Y aún se quedó corto.

El caos. Junto con el golpe de calor, el mayor peligro de este verano es morir de inanición en el andén de Chamartín o en el “hall” de Atocha, esperando tu tren. Vemos la pantalla gigante con las horas de las salidas como si fuera el sorteo de la bonoloto, gritando alborozados cuando sale el número del andén. El otro día pasaron un tuit que decía: “Yo este año de vacaciones estaré en algún ave, y pararé algún día en mi apartamento de Torremolinos”. Uno va a esas estaciones dándolo todo por perdido, y casi se alivia si tiene que volverse, no sea que acabe su vida en un vagón varado cerca de Albacete, sin agua ni wifi. Mientras, Chamartín sigue en obras y Atocha también, en pleno verano, pero ¿qué podía salir mal? Como dice Ayuso, Madrid es fantástica por sus atascos y por no cruzarte a tu ex. Añadamos ahora el aliciente de pasar una noche en la sala de venta de billetes de Clara Campoamor-Chamartín, socializando con unos y otros.

El runrún. Pero nada como el ecosistema politiquero madrileño, que se nutre de que florezcan los “leyres, koldos y villarejos” varios, de grabaciones en reservados exclusivos, de filtraciones sin recato de cualquier sumario. Madrid es como “Juego de Tronos”, pero con todo los tronos y dragones en el mismo sitio. Y luego está esa mezcla de periodistas, comunicadoras, tertulianos -alguno y alguna tiene voz de funeral desde hace un par de semanas, y aún no se le ha ido-, opinadores, y politólogos que pueblan la capital. Encantados de conocerse y de tener todos muchas fuentes (si todas las fuentes que dicen tener fueran verdaderas, en Madrid no se cabía), el runrún de la villa es permanente, y una de las primeras industrias de la ciudad (reservas en restaurantes caros, compra de móviles de alta gama, rotura de stock de todo tipo de ansiolíticos). Si Tom Wolfe hubiera nacido en Madrid su hoguera de vanidades la hubiera aplicado a todo ellos, en vez de a los “yuppies” del Nueva York de los ochenta.

El comité federal. Y con este calor, con los trenes en un ay permanente, con el guirigay mediático que se acostumbra y con la gran batalla final que se avecina entre los dos grandes partidos, hoy comité federal de los socialistas. Con lo que se está oyendo estos días cualquiera diría que pueden aparecer unas carrozas aladas embadurnadas de caramelo de las cuáles bajarán unos arcángeles celestiales con mantos bruñidos de oro y tocando unas trompetas que anunciarán la buena nueva del fin de la corrupción ante un comité extasiado con la liturgia de la fe y la resistencia. En cualquier caso no descartemos nada porque nunca se sabe, y a priori el presidente tiene, por lo menos, cuatro salidas muy claras, donde lo podría dar todo y creo, sinceramente, que lo bordaría: una, el “breikin dance”; dos, el “crusaíto”; tres…