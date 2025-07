Lola Peiró in memoriam

Lola Peiró junto a Vicente F. Soler. / INFORMACIÓN

Lola Peiró va ser companya de professió a l’IES Sixto Marco durant molts anys, a les últimes dècades del segle passat. Seria pretenciós per part meua afirmar que la vaig conèixer a fons –ni tan sols a mi em reconec a vegades–, però si que tinc una valuosa imatge d’ella que, per no fer-me pesat, expressaré sense massa detall. Vam ser col·legues de faena i, durant un temps, vam compartir equip directiu: ella com a vicedirectora, jo com a cap d’estudis.

Immanuel Kant, a qui Lola citava de tant en tant, va dir: «Dos són les virtuts humanes que cal considera com les més difícils: l’art de governar i l’art d’educar». Lola dominava l’art d’educar. Allà on alguns professors o professores topaven amb alumnes més o menys entremaliats o desmotivats, ella, amb un «art» propi i intransferible, sabia reconduir-los i fer-los sentir valuosos. Fins on sé –i en sé prou–, mai no defallia amb els reptes que, de tant en tant, es presentaven a l’aula.

De vegades no coindidíem, poques, però quin plaer discrepar amb algú amb qui la diferència d’opinió mai no afectava l’estima mútua. És el desacord respectuós, diuen, allò que ha fet avançar la humanitat. Ho compartisc del tot. Ella em va ensenyat; jo, vaig aprendre.

Quan ocupava el càrrec de vicedirectora, Lola esdevingué un veritable catalitzador dins de l’equip directiu, impulsant canvis pedagògics i millorant la relació amb l’alumnat i també amb el professorat. Perquè aquest últim col·lectiu –està ben lluny de ser homogeni, i millor que així siga– cal organitzar-lo curs rere curs, i durant el seu desenvolupament, amb tanta fermesa com comprensió. I ella estava especialment dotada per a eixa feixuga tasca.

Se sol dir que som el resultat de l’herència genètica, governada per l’atzar, més el modelatge del medi que ens envolta, siga volgut o imposat. D’això, ben poc triem. Sospite que l’entorn fou propici per a Lola, doncs: el llibre hi va ser sempre present; es declarava gran lectora, i transmetia aquesta passió al seu alumnat. I penseu: quantes persones, el 1950 –temps encara de cartilla de racionament–, van anar a l’estranger? Escolteu que em va contar en una entrevista que li vaig fer fa ara més d’una dècada: «Als 18 anys, vaig visitar Londres amb la meua germana menor. Vaig topar amb una societat ben distinta de la que coneixia. Tindria conseqüències sobre la meua manera de veure i entendre».

A risc de semblar pedant, permeteu-me tancar amb una cita de Sèneca; «La vida es divideix en tres temps: el que va ser, el que és i el que serà. D’aquests, el que vivim és breu; el que viurem, dubtós; i el que hem viscut inamovible.»

Estic segur que tots els companys i companyes, i els antics alumnes de l’IES Sixto Marco –i d’altres centres on va estudiar i treballar Lola Peiró– guarden un record grat i profitós d’una col·lega tan afectuosa com professional. Les bones persones sempre ens deixen massa prompte, encara que tinguen... noranta-dos anys. El bon record que guardem de Lola Peiró, aquest sí, és inamovible.