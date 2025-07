El precio de mantener al político débil

Feijóo y Mazón, en un encuentro con alcaldes en València enero de este año. / Rober Solsona / E. Press

«No es bastante levantar al débil; es necesario aún sostenerlo después» es una cita atribuida a Shakespeare en su obra «Hamlet». Sin embargo, no es una cita textual, puesto que dicha frase no aparece en esta ni en ninguna otra obra del dramaturgo inglés. Es, por tanto, una interpretación o paráfrasis de temas recurrentes en la obra shakespeariana.

No obstante, nos sirve esta cita para ilustrar lo que está ocurriendo actualmente en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma.

La situación política de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana desde el 29-O es mucho más que débil; tanto, que se mantiene en el poder, a pesar del deseo en contra de más del 80 % de los valencianos y valencianas (según varias encuestas), porque así lo permite el presidente nacional del PP, Núñez Feijóo, y porque Vox ha conseguido imponer su política reaccionaria, excluyente y racista a cambio de aprobar los presupuestos de la Generalitat, sustentando al actual Consell en las Cortes Valencianas. Este es uno de los precios más importantes que estamos pagando todos los valencianos por el sostenimiento de un gobernante manifiestamente débil. Otro precio que pagamos es la vergüenza generalizada de seguir gobernados por un presidente desdeñado por la inmensa mayoría de los valencianos, que ha demostrado trágicamente su ineptitud e insensibilidad. Porque, si Mazón era considerado hasta el 29-O un dirigente político eficaz y en alza, tal sensación se debía a que gobernaba sin necesidad de enfrentarse a problemas graves. Pero, como ocurría con los reclutas, a quienes en la cartilla militar cuando se incorporaban al servicio militar se calificaba su valor como «se le supone», y solo se cambiaba tal calificación cuando demostraba su auténtico valor en la práctica, a los dirigentes políticos se les puede suponer honradez, compromiso social y competencia, hasta que lo demuestra o refuta con los hechos. Y Mazón tuvo su prueba el 29-O, de la que salió tan maltrecho como el soldado que se retira de la trinchera arrojando las armas ante el avance del enemigo.

Lo que está sucediendo a nivel nacional tras el estallido del escándalo Cerdán-Ábalos-Koldo deja igualmente al presidente Sánchez en una situación política claramente débil. Su responsabilidad como máximo responsable de que los dos últimos secretarios de organización del PSOE sean sospechosos de corrupción, es incuestionable. Desde luego, el problema al que se enfrenta Sánchez no es comparable al que lleva arrastrando miserablemente Mazón desde hace más de ocho meses. En el primer caso, hablamos de un supuesto caso de corrupción que aún no se sabe qué cantidad de dinero afecta; en el segundo hablamos de una tragedia, agravada por una negligencia, que causó 228 muertes. Pero lo cierto es que la debilidad política de Sánchez está acarreando un coste tremendo tanto al PSOE como el Gobierno de España, cuyo precio aún está por determinar. En función de la respuesta que se dé a la crisis, podremos calibrar tal precio y, por tanto, decidir si merece la pena pagarlo o no. Porque Sánchez ha errado dos veces gravemente a la hora de elegir a su mano derecha en el partido socialista, lo que no tiene justificación y hace dudar de su capacidad para acertar en un tercer intento. Además, como escribió Alfonso X, que por algo lo apodaron el Sabio, «los que dejan al rey errar a sabiendas, merecen pena como traidores», de manera que todos los miembros del Comité Federal del PSOE son responsables de lo que se decida en su próxima reunión.

Pero lo más preocupante de todo este sustento de un dirigente político débil a cualquier precio es la consecuencia que tiene ante la opinión pública, como pábulo para una desafección de la política por parte de cada vez más personas, que se ven tentadas a ceder ante los cantos de sirena (falsos, letales) de la ultraderecha.

He aquí unos datos: en el barómetro del CIS correspondiente a abril último (encuestas realizadas del 1 al 8 de dicho mes), la media ideológica de los entrevistados en toda España se situaba en 4,78 (en una escala donde el 1 es la extrema izquierda y el 10 la extrema derecha). El estudio 3503 de marzo de este año, también del CIS, elaborado a lo largo de este mes, correspondiente a la Comunidad Valenciana, situaba la media ideológica en el 5,12. Es decir, los valencianos se situaban bastante más a la derecha que la media española, algo que no había ocurrido antes. Mientras a nivel nacional quienes se declaraban de ultraderecha (9 y 10 en la escala) sumaban el 8,6 % (6,7 en el 10), entre los valencianos sumaban el 12,2 % (1,9 en el 9 y 10,3 en el 10). No hay que ser un lince para deducir que este incremento de la simpatía por la ultraderecha se debe a la situación política que atraviesa nuestra comunidad. ¿Sucederá lo mismo a nivel nacional debido a la corrupción, un problema que creíamos ya superado? (En el barómetro del CIS de junio, la corrupción ocupaba el noveno puesto del ranking de problemas que afectan a España, con un 11,7. Veremos hasta qué puesto escalará en próximas encuestas).