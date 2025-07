Lo refieren a qué pasos da Sánchez

Pedro Sánchez y António Guterres comparecen ante los medios en la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo de Sevilla. / EP

Cuando huye la luz se enfrentan las cosas. En la actualidad parece que para Sánchez todas las dichas son efímeras pero constantes, aun así, como el sol no se deja vencer, tampoco parece que tiene un suspiro de calma. Diría que, como esas flores que se marchitan y mueren pero mantienen todo el esplendor de su preciado perfume, Sánchez siente los ecos de todas las fechorías que aquellos que fueron sus compañeros y amigos, han hecho. Hay personas que opinan que si Sánchez no da un paso al frente, lo que queda de legislatura será una auténtica agonía. Además ¿qué hay de malo en que el Gobierno y el PSOE intenten minimizar los daños colaterales y directos provenientes de todos estos casos tóxicos casos encausados. ¿Tiene que pegarse Sánchez y el PSOE un tiro en el pie? Ya tienen bastante con todo lo acontecido, pero todavía no hay que suicidarse. La Justicia sancionará a los corruptos, de momento, ni Sánchez ni el PSOE lo son.

Los ecos de la corrupción se sienten, pero eso creo, no nos da pie a forzar al presidente a dar por finalizada la legislatura. Puede que esta se vea agónica, pero no más ni menos difícil y tortuosa que desde el inicio de la legislatura, pues Sánchez, a diferencia de Feijóo sabe pactar con todos los grupos políticos, lo que le supuso poder alcanzar el Gobierno, pero no le eliminaría ni un solo obstáculo. De modo que da igual si Sánchez da un paso al frente, mientras tenga estos socios nada propicios, las dificultades seguirán campando. Pero ni crisis de gobierno ni adelanto electoral. El PSOE es un partido limpio y centenario. Tranquilidad, tras el aguacero regresará la calma. La vida amanece cada día.