Siembra de tempestades

Un joven mira TikTok desde su teléfono móvil / MANU MITRU

Salvo con la mensajería del guasa por el resto de aplicaciones no interactúo. Ando registrado, pero sin darme por enterado. Desde hace unas semanas, sin embargo, no doy crédito. Sin compartirlo estoy enganchado al incesante caudal de vídeos en feisbuk y en TikTok de los que hasta ahora pasaba. El fenómeno se concentra en las últimas horas del día atraído por los cortes musicales y las cachondadas que venían resultando buen sistema para irse a la cama en condiciones. Una de estas últimas la protagoniza Mota. Alrededor de una comida familiar los vástagos interrogan al padre sobre lo raro que lo ven e insisten sin obtener respuesta hasta que Patricia Conde, la madre, suelta: «¡Antonio, coño, qué te pasa!». «A ver, cariño. Ayer estuve recogiendo las analíticas y según el médico me queda mucha vida», a lo que la hija repone: «No puede ser». «He pedido una segunda opinión y me han dicho que estoy como un roble». El chaval dispara: «¿Entonces no vamos a heredar? ¿Dónde viviremos?». «Sabéis de sobra que mi intención era irme joven». Se lo he enseñado a los míos y, como el domingo estuvimos fantaseando con lo mismo, me acusaron de haber filtrado la historia, a lo que repuse: «Ya sabéis que no interactúo».

Pero el sesgo de lo que se ofrece ha virado de plano. La polarización es la reina y ha pasado a hacer las prácticas en la calle y en el entorno de las instituciones. Mientras unos se detienen en la realización de vídeos más o menos ocurrentes otros van derechos a grano y, aprovechando el momento, provocan a la cara. En las redes estos vienen ganando la batalla. La estrategia de acorralamiento es incesante. No se detienen en barras. Buscan que la presa salte. Muy formados que se diga no es que estén, pero saben que el historial de España en torno al enfrentamiento entre seres de diferente especie mental no se lo salta un galgo. Van a conseguir que retome los hábitos. Anoche me acosté dando botes y el sueño se dirigió hacia el coliseo romano donde, en este caso, no saltaban leones hambrientos. Sobra con nosotros.