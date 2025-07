La profesora de literatura Lola Peiró. / INFORMACIÓN

Vivir. Vivir desde todo su concepto y significante. Deleitarse para con tú vida. Estar orgullosa de ser y vivir. Querer seguir existiendo. Agradecer vivir y ser conocedora de lo que es vivir. Vivir en toda su dimensión. Vivir = Lola Peiró. Apabullado de su energía vital, de su permanente y constante pensamiento evolutivo para con su entorno social y civil. Increíble e incansable fanática combatiente por sus raciocinios clásicos para ser resolutiva con el ahora social o político. Transgresora, liberal, demócrata en estado puro por fe, necesidad y urgencia. Luchadora, mujer, MUJER, adelantada a todo y tod@s. A su tiempo. A su yo. A sí misma. Fuente de sabiduría y aprendizaje. Me he deleitado gozosamente con sus ganas de vivir y de no rendirse. Incluso cuando la parte física y psíquica del cuerpo comienza a dar señales de una factible caducidad, de un posible apagón y fin: ella se revelaba y mostraba una infranqueable resistencia para con ese destino tramposo que se la quería jugar. Todavía no era el momento. A seguir viviendo que tocaba.

Hasta hoy. Apagón. Oscuro. Las trompetas de la muerte soplaron. Lola es hoy inmortal. No como en un modo épico, pero si como en un acto contravenido. Esta aquí. No se ha marchado y menos nos descuidara. Nunca nos postergara. Soy apóstata, no creo en el mas allá y menos en la carencia del aquí. De la otra vida tras la muerte… me rio yo de los peces de colores, que los hay. La vida no es un entrenamiento, la vivimos en vivo y en directo, desconociendo el guion la mayoría de las veces y si lo conocemos el telón se corre sin aviso previo y a las tablas sin practicar previamente: a improvisar.

Sra. Peiró, como a much@s, hoy me has desprovisto de tu presencia física. De tu perenne energía renovable y recargable, de tus pensamientos, opiniones, descubrimientos… pareceres, preocupaciones, de tus reventones para con las injusticias, que regidora se ha perdido nuestra ciudad, tus deducciones, reflexiones y demás. Por suerte te dio por escribir y de qué manera, este periódico posee es su hemeroteca tus escritos. Afortunado de haberte disfrutado, gozado y haber sido participe y parte de tu firmamento. Quedo a la espera de una señal o algo parecido, lo prometido… y a vivir como solo tú nos has enseñado y mostrado. Gracias.