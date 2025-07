Jordan Mechner y Antonio Sempere, premiados por el Festival de Cine de Sax / INFORMACIÓN

Es de bien nacido ser agradecido, por lo que no puedo menos que corresponder al cariño con que he recibido en el Festival de Sax en donde me han concedido un premio honorífico a toda mi trayectoria. Sé que suena a final de camino. Lo que me preocupa es haber sido un buen ejemplo para los amigos que me han tributado el homenaje, a sus instigadores Miguel Herrero y Carlos Escolano. Porque yo siempre he caminado contracorriente. Mientras esta sociedad, con nuestros padres presionando a la cabeza, preconizaban que lo más importante era ‘lo segurico’ (una nómina, un puesto de trabajo, una independencia económica), yo preconicé la búsqueda de la realización personal por encima de cualquier otra consideración. Llegados a este punto, reitero que me arrepiento de haber sido mal ejemplo y haber llevado a la precariedad a quienes han seguido mi camino y han preferido salir de la zona de confort.

Naturalmente no todo va a ser malo. Mi opción de vida ha tenido sus compensaciones. A la gente le gustan las anécdotas. Podría decir que un día hablé con Stanley Donen sin saber inglés. O que pude entrar al teatro Marquina de Madrid cuantas veces quise porque el taquillero tenía pegado detrás de él, en su santuario, un artículo con una entrevista a Sofía Loren. La entrevista se la hice yo. Ese recorte correspondía a un artículo mío. Desde que se lo conté bastaba con pasar por la calle Prim y demandarle una localidad para que él me la cediera amablemente. Son aquellas pequeñas cosas que te hacen la vida más amable, que sin ser las más importantes recordé cuando me fue comunicado que iban a premiarme por haber vivido como he vivido.