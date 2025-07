La vivienda, un "derecho” de necesidad / INFORMACIÓN

La principal preocupación entre los ciudadanos de nuestros pueblos y ciudades es la vivienda. En todas las encuestas en las que se pregunta a los ciudadanos la principal preocupación es encontrar vivienda, con precio asequible tanto de alquiler como de compra.

Desgraciadamente nuestros políticos estatales están en otras cosas, inmersos en un bochornoso espectáculo con debates estériles de odio, casos de corrupción, insultos y descalificaciones. Todavía no se han dado cuenta en el principal problema que afecta a sus ciudadanos y buscar una solución para favorecer una convivencia pacífica y poner remedio al DERECHO a una VIVIENDA digna, de calidad, para todos aquellos que la necesitan, ya sean por compra o bien por su alquiler.

Hace muchos años hubo una Iniciativa en la Comunidad Valenciana que se conoció como «Premio Hotelero». Trataba de favorecer la construcción de Hoteles a diferencia de viviendas de otro tipo. El premio se basaba en aumentar un 20, 30 o 40% más de edificabilidad, dependiendo del proyecto, para favorecer la construcción de hoteles. Hubo muchas diferencias en su aplicación, pero en general considero que fue una decisión acertada.

En aquel entonces se decía que un emprendedor hotelero, empieza a invertir su dinero desde el momento en que proyecta la construcción de un hotel, y no ingresa nada hasta que lo pone en funcionamiento. Por su parte, una construcción tanto de viviendas residenciales, como de apartamentos turísticos, trabajan desde el principio con una parte de capital de los inversores y compradores que adquieren su vivienda sobre planos, con el simple anuncio de la promoción de la obra y van aumentando su inversión hasta la entrega de llaves, que es cuando se subrogan a la hipoteca en la mayoría de los casos. En aquella época de los años 2000 que yo viví, desde las instituciones Municipales, la medida se vio que tenía sentido común. Un hotel genera muchos más puestos de trabajo directa e indirectamente, que las viviendas Residenciales o apartamentos Turísticos que no los generan de igual forma, por lo que la medida tendría cierta aceptación ciudadana como medida para la generación de empleo y riqueza.

Actualmente nuestro principal problema radica en la escasez de vivienda, tanto pública como privada, de alquiler como de compra, desde Municipalistas impulsamos dos Iniciativas Legislativas Populares, para intentar conseguir más competencias y más financiación para los Ayuntamientos, que son los que más directamente sienten las necesidades de sus vecinos y a quien con más facilidad acceden los ciudadanos. Al igual que hace muchos años, lo que se llamó Premio Hotelero debería utilizarse como PREMIO para la «construcción de viviendas de Protección Oficial y Parque Público de Alquiler».

Hoy día el precio de construcción está alrededor de los 1.200 €m2. El precio máximo de venta para las viviendas de protección Oficial se estableció en 2.400 €/m2, lo que viene a suponer que casi ningún promotor quiera realizar viviendas de Protección Oficial. En una parte es debido a que los solares, ya no se venden por el valor del suelo que ocupan, hoy se pide por ellos a razón de lo que pueda construirse, con lo que se encarece enormemente el suelo, repercutiendo y aumentando el precio final de las viviendas a lo que hay que añadir el encarecimiento de la construcción. Ello conlleva a que finalmente las viviendas no son asequibles para la mayoría de los ciudadanos y los que las adquieran a altos precios, las pondrán a unos precios para alquileres difícilmente aceptables.

Desde políticas Municipalistas con más recursos y competencias, además de gestionar el Parque público de viviendas desocupadas, establecer la prioridad en la construcción de VPO como para el mercado público de alquiler, el poder otorgar un Premio en este caso no un «Premio Hotelero» si no, un premio al «Derecho a una Vivienda necesaria», en el que desde las propias administraciones Municipales, Provinciales y Autonómicas, se autorice dependiendo claro está del Proyecto, un aumento del 30, 40 ó porque no, del 50 %, en la edificabilidad prevista en el Plan General de Ordenación Urbana, siempre que su destino sea el hacer vivienda de Protección Oficial, tanto para su venta como para el alquiler social en lugar de vivienda de renta libre, rebajando los costes en la repercusión del suelo, que como hemos comentado, hoy sirven para establecer el precio de venta por vivienda y sancionando en su caso, la especulación del precio del suelo, se abarataría en un 30, 40 ó 50 % el precio final de las viviendas, siempre bajo la supervisión de los propios organismos Municipales.

Con ello, sí se conseguiría introducir viviendas suficientes tanto para adquisición como para el mercado del alquiler, a precios mucho más económicos, haciendo viable la emancipación de nuestros jóvenes y el acceso de todos los ciudadanos a una vivienda digna.

Pero para ello, es necesario trabajar y realizar estudios que afronten estas necesidades y dejar de mirarse el ombligo, y seguir con políticas partidistas e interesadas, más enfocadas en conseguir el poder que en solucionar los problemas de los ciudadanos. Se nota que algunos no están en los Ayuntamientos y no reciben las quejas de sus vecinos en busca de soluciones, soluciones que, por desgracia, no dependen de los Ayuntamientos, DE MOMENTO.